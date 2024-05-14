1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Прогулка по терренкуру вокруг горы Развалка в Железноводске с посещением уникальных природных и исторических объектов. Ощутите ледяное дыхание Спящего льва
Начало: Из Курортного парка Железноводска
«Внутри пещеры были найдены наконечники стрел и примитивные орудия труда»
Сегодня в 07:30
11 июня в 06:00
от 35003 150₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
Из Железноводска в сказочный Домбай: уникальное путешествие в мини-группе
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Железноводска в Домбай, где вас ждут впечатляющие горные пейзажи и чистейшие реки
Начало: В удобном вам месте в Железноводске
«Следующая наша локация — фактурные Сырные пещеры из пористого песчаника»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
52944 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Пещера «Сквозняк» или «Сырная» Эта пещера состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«пещера Сквозняк или Сырная с узкими таинственными коридорами — она состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина14 мая 2024Мы первый раз в Железноводске и решили провести наш отдых активно, поэтому забронировали экскурсию вокруг Развалки. Сначала мы думали, что маршрут
- ЕЕлена25 апреля 2024Спасибо огромное Егору. Это было волшебно!!!!! Я не думала, что справлюсь с задачей. Но, под руководством гида-- волшебника, все получилось.
- ННаташа1 апреля 2024Были на экскурсии с малышом 3-х лет, оба с ним в состоянии восторга. Очень комфортная поездка, интересные места, вкусная, аутентичная
- ЕЕлена27 марта 2024Это было невероятное приключение! Когда шли к месту встречи, думали зачем? Был туман, дождь, грязь, холодно. Какой смысл ходить по
- ААнжела20 марта 2024Поехали на экскурсию с друзьями в группе из 4 человек. Поездка прошла замечательно! Нашим водителем-гидом был Абрек. Все путешествие развлекал
- ААзат19 марта 2024Это был замечательный день, нам очень понравилась эта поездка!
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Пещеры»
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