Экскурсии по пещерам Железноводска

Найдено 4 экскурсии в категории «Пещеры» в Железноводске, цены от 3 150 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Прогулка по терренкуру вокруг горы Развалка в Железноводске с посещением уникальных природных и исторических объектов. Ощутите ледяное дыхание Спящего льва
Начало: Из Курортного парка Железноводска
«Внутри пещеры были найдены наконечники стрел и примитивные орудия труда»
Сегодня в 07:30
11 июня в 06:00
от 35003 150 за всё до 10 чел.
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Из Железноводска в сказочный Домбай: уникальное путешествие в мини-группе
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Железноводска в Домбай, где вас ждут впечатляющие горные пейзажи и чистейшие реки
Начало: В удобном вам месте в Железноводске
«Следующая наша локация — фактурные Сырные пещеры из пористого песчаника»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
52944 500 за человека
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Пещера «Сквозняк» или «Сырная» Эта пещера состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«пещера Сквозняк или Сырная с узкими таинственными коридорами — она состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    14 мая 2024
    Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
    Мы первый раз в Железноводске и решили провести наш отдых активно, поэтому забронировали экскурсию вокруг Развалки. Сначала мы думали, что маршрут
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    будет проходить только по лесу, поэтому были просто в восторге от пещер, которые встретились нам по пути. Егор рассказывал историю их возникновения, а так же множество легенд. Нам повезло с погодой, поэтому виды открывались замечательные на протяжении всего пути.

  • Е
    Елена
    25 апреля 2024
    Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
    Спасибо огромное Егору. Это было волшебно!!!!! Я не думала, что справлюсь с задачей. Но, под руководством гида-- волшебника, все получилось.
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    Очень красивые виды, необыкновенные тропы. И рассказ!!!! В, общем, рекомендую всем, кто ищет новые ощущения, приключения и остроту!!!! Спасибо огромное Егору!! И какой же в горах вкусный чай, приготовленный на горелке!!!!!!!

    Спасибо огромное Егору. Это было волшебно!!!!! Я не думала, что справлюсь с задачей. Но, под руководствомСпасибо огромное Егору. Это было волшебно!!!!! Я не думала, что справлюсь с задачей. Но, под руководствомСпасибо огромное Егору. Это было волшебно!!!!! Я не думала, что справлюсь с задачей. Но, под руководством
  • Н
    Наташа
    1 апреля 2024
    Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
    Были на экскурсии с малышом 3-х лет, оба с ним в состоянии восторга. Очень комфортная поездка, интересные места, вкусная, аутентичная
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    кухня по дороге. Знаю теперь, что еще 50 лет пройдёт, а он всё равно будет вспоминать эту поездку с Абреком на Домбай и вернётся туда уже со своими детьми, внуками.

    Были на экскурсии с малышом 3-х лет, оба с ним в состоянии восторга. Очень комфортная поездка
  • Е
    Елена
    27 марта 2024
    Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
    Это было невероятное приключение! Когда шли к месту встречи, думали зачем? Был туман, дождь, грязь, холодно. Какой смысл ходить по
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    горам? Оказалось, смысл есть, если есть правильный инструктор. Вооружённый до зубов, Егор прошёл с нами 13 километров по всем изведанным и неизведанным тропам. Мы увидели усыпанный цветами лес, пещеры, письмена древних людей, трёх дедов, орла без головы, локации из Игры Престолов, политические высказывания, выцарапанные на памятниках культуры — и это всё с прекрасными и смешными комментариями нашего сенсея. От него мы узнали много нового — например, что питекантроп Клещ любил питекантропа Машу, что пещера, полная летучих мышей, над нами могла обвалиться, и что козинаки вызывают зависимость. Ими угощал нас Егор во время долгожданного привала с чаепитием и невероятной панорамой! Ноги и спина гудят, но пишу с любовью, уважением и глубокой благодарностью к Егору, сделавшему невозможное возможным!

  • А
    Анжела
    20 марта 2024
    Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
    Поехали на экскурсию с друзьями в группе из 4 человек. Поездка прошла замечательно! Нашим водителем-гидом был Абрек. Все путешествие развлекал
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    нас историями местности и делился жизненной мудростью:) И как гиду, и как водителю респект. Получили огромное количество позитивных эмоций. Большое спасибо!

  • А
    Азат
    19 марта 2024
    Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
    Это был замечательный день, нам очень понравилась эта поездка!

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Пещеры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
  2. Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
  3. Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
  4. Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
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  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Пещеры" можно забронировать 4 экскурсии от 3 150 до 4 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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