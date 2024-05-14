Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Железноводска в Домбай, где вас ждут впечатляющие горные пейзажи и чистейшие реки

Начало: В удобном вам месте в Железноводске

«Следующая наша локация — фактурные Сырные пещеры из пористого песчаника»