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Мини-группа
13 часов
Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в железноводске
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
66005 940₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Железноводска
Весь день на знакомство с историей 4-х республик и экскурсию по «городу Сунжи» - так говорят местные
Начало: В Пятигорске, Железноводске, Ессентуках. Из Кислов...
28 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара1 июня 2024Познавательная интересная экскурсия, Советуем Романа.
- ИИрина3 мая 2024Александр-прекрасный гид. Рассказал много интересного. Экскурсия замечательная. Всё оч понравилось! Спасибо!
- ЕЕлена26 апреля 2024Спасибо огромное Александру за отлично организованную экскурсию! Нам все очень понравилось. В первый раз мы были в Чечне и теперь понимаем, что надо вернуться. Столько всего хочется ещё увидеть и посмотреть! Спасибо еще раз огромное Александру за такую прекрасную поездку!!!
- ООльга5 февраля 2024Дмитрий хороший экскурсовод, внимательный водитель, очень интересно предоставляет информацию по объектам, регионам, исторические сведения, обычаи и традиции регионов которые посетили
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Грозный»
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