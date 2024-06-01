Экскурсии из Железноводска в Грозный

Найдено 3 экскурсии в категории «Грозный» в Железноводске, цены от 5 940 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
5 отзывов
Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в железноводске
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
66005 940 за человека
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
25 000 за всё до 4 чел.
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Железноводска
Весь день на знакомство с историей 4-х республик и экскурсию по «городу Сунжи» - так говорят местные
Начало: В Пятигорске, Железноводске, Ессентуках. Из Кислов...
28 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    1 июня 2024
    Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Познавательная интересная экскурсия, Советуем Романа.
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  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Александр-прекрасный гид. Рассказал много интересного. Экскурсия замечательная. Всё оч понравилось! Спасибо!
  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Спасибо огромное Александру за отлично организованную экскурсию! Нам все очень понравилось. В первый раз мы были в Чечне и теперь понимаем, что надо вернуться. Столько всего хочется ещё увидеть и посмотреть! Спасибо еще раз огромное Александру за такую прекрасную поездку!!!
    Спасибо огромное Александру за отлично организованную экскурсию! Нам все очень понравилось. В первый раз мы былиСпасибо огромное Александру за отлично организованную экскурсию! Нам все очень понравилось. В первый раз мы былиСпасибо огромное Александру за отлично организованную экскурсию! Нам все очень понравилось. В первый раз мы былиСпасибо огромное Александру за отлично организованную экскурсию! Нам все очень понравилось. В первый раз мы былиСпасибо огромное Александру за отлично организованную экскурсию! Нам все очень понравилось. В первый раз мы былиСпасибо огромное Александру за отлично организованную экскурсию! Нам все очень понравилось. В первый раз мы были
  • О
    Ольга
    5 февраля 2024
    Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
    Дмитрий хороший экскурсовод, внимательный водитель, очень интересно предоставляет информацию по объектам, регионам, исторические сведения, обычаи и традиции регионов которые посетили
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    вовремя нашей экскурсии. Все очень понравилось, одно только смущало мрачность погоды, соответственно оценить великолепие и атмосферу посещаемых мест с поправкой на погодные условия удалось не в полную меру, думаю в более теплое время года будет более масштабным видение и принятие всего великолепия масштаба Грозного!!! Дмитрия, советую как эксперта данного региона! Спасибо.

    Дмитрий хороший экскурсовод, внимательный водитель, очень интересно предоставляет информацию по объектам, регионам, исторические сведения, обычаи иДмитрий хороший экскурсовод, внимательный водитель, очень интересно предоставляет информацию по объектам, регионам, исторические сведения, обычаи иДмитрий хороший экскурсовод, внимательный водитель, очень интересно предоставляет информацию по объектам, регионам, исторические сведения, обычаи и

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Грозный»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
  2. Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
  3. Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Железноводска
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Грозный" можно забронировать 3 экскурсии от 5 940 до 28 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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