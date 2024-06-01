Е Елена

Спасибо огромное Александру за отлично организованную экскурсию! Нам все очень понравилось. В первый раз мы были в Чечне и теперь понимаем, что надо вернуться. Столько всего хочется ещё увидеть и посмотреть! Спасибо еще раз огромное Александру за такую прекрасную поездку!!!