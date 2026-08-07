Горная Ингушетия - это место, где можно увидеть уникальные природные и исторические объекты.
Участники экскурсии прогуляются по лесным тропам к Ляжгинскому водопаду, полюбуются Джейрахским ущельем и горой Столовая. Визит в средневековый комплекс Эрзи и древний город Эгикал позволит окунуться в историю. Храм Тхаба-Ерды и замковый комплекс Вовнушки дополнят впечатления. Это путешествие - отличная возможность разрушить стереотипы и насладиться красотой региона
Участники экскурсии прогуляются по лесным тропам к Ляжгинскому водопаду, полюбуются Джейрахским ущельем и горой Столовая. Визит в средневековый комплекс Эрзи и древний город Эгикал позволит окунуться в историю. Храм Тхаба-Ерды и замковый комплекс Вовнушки дополнят впечатления. Это путешествие - отличная возможность разрушить стереотипы и насладиться красотой региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Живописные горные пейзажи
- 🏰 Средневековые башенные комплексы
- ⛪ Древние храмы и история
- 🌿 Природные красоты и водопады
- 🚗 Комфортное путешествие с транспортом
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа расцветает. В это время можно насладиться зеленью и теплом. В апреле и октябре также приятно путешествовать, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия возможна, но холод и снег могут ограничить доступ к некоторым объектам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ляжгинский водопад
- Джейрахское ущелье
- Гора Столовая
- Башенный комплекс Эрзи
- Город Эгикал
- Храм Тхаба-Ерды
- Замковый комплекс Вовнушки
Описание экскурсии
Чарующие горные пейзажи
Ингушетия — фантастически живописная республика. Вы прогуляетесь по лесной тропинке к чистейшему Ляжгинскому водопаду, увидите Джейрахское ущелье и гору Столовая. А также прокатитесь по высокогорному Цей-Лоамскому перевалу: с него открывается умопомрачительный вид на легендарную гору Казбек. Я поделюсь историями и легендами, связанными с этими потрясающими местами.
Храмы и башенные поселки
Еще одна визитная карточка Ингушетии — старинные храмы и боевые башни. Их мы тоже увидим! Вы подниметесь в средневековый башенный комплекс Эрзи и погуляете по древнему городу Эгикал. А также осмотрите христианский храм Тхаба-Ерды и замковый комплекс Вовнушки, живописно расположенный на высоких гребнях сланцевых скал в ущелье реки Гулойхи.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Обязательно возьмите с собой паспорт
- Транспорт включен в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 404 туристов
Я представляю команду гидов горного клуба. В нашей дружной компании есть экскурсоводы, инструкторы-проводники по альпинизму и даже спасатели МЧС. Мы профессионально и безопасно организуем всё, что связано с горами — от автомобильных туров до походов и восхождений. До встречи!
Входит в следующие категории Железноводска
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