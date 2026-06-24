Мои заказы

Экскурсии на Голубые озера из Железноводска

Найдено 7 экскурсий в категории «Голубые озера» в Железноводске, цены от 5000 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска
На машине
На микроавтобусе
12 часов
16 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
19 июл в 07:30
5200 ₽ за человека
Лучшее в Верхней Балкарии за 1 день (в мини-группе)
На машине
10 часов
-
45%
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучшее в Верхней Балкарии за 1 день (в мини-группе)
Горячие источники, Язык Тролля, Голубые озёра
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
19 июл в 06:30
5225 ₽9500 ₽ за человека
Верхняя Балкария: путешествие на джипе в мини-группе из Железноводска
На машине
Джиппинг
12 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Верхняя Балкария: путешествие на джипе в мини-группе из Железноводска
Голубое озеро, Черекская теснина, древние родовые башни и смотровая площадка Язык Тролля за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
19 июл в 07:00
5000 ₽ за человека
Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе из Железноводска
На машине
12 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе из Железноводска
Залезть на знаменитую скалу, полюбоваться Голубым озером, Черекской тесниной и не только
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
19 июл в 06:30
5000 ₽ за человека
Язык тролля из Железноводска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
На машине
12 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Язык тролля из Железноводска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
21 июл в 06:30
5700 ₽ за человека
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Железноводска
На машине
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Железноводска
Замок Шато Эркен, карстовое озеро, старинные башни и захватывающие дух смотровые площадки за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
19 июл в 06:00
5000 ₽ за человека
Путешествие в затерянный мир Горной Балкарии - из Железноводска
На машине
8 часов
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в затерянный мир Горной Балкарии - из Железноводска
Отправиться по одному из самых захватывающих маршрутов в республике - и ощутить дух горного края
Начало: В любом городе КМВ
Завтра в 08:00
29 июл в 08:00
от 19 350 ₽21 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Игорь
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска
Хорошие впечатления. Удобный транспорт. Прекрасный обед в горах. Отличный гид экскурсовод.
Хорошие впечатления. Удобный транспорт. Прекрасный обед в горах. Отличный гид экскурсовод.
Хорошие впечатления. Удобный транспорт. Прекрасный обед в горах. Отличный гид экскурсовод.
Хорошие впечатления. Удобный транспорт. Прекрасный обед в горах. Отличный гид экскурсовод.
Хорошие впечатления. Удобный транспорт. Прекрасный обед в горах. Отличный гид экскурсовод.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Лучшее в Верхней Балкарии за 1 день (в мини-группе)
Спасибо гиду Марату за прекрасный день, проведенный в Верхней Балкарии - за интересный рассказ с тонким юмором, великолепные виды, вкусную
читать дальшеуменьшить

еду, возможность сделать эффектные фото, безопасную и езду даже на узких горных дорогах, комфортеую обстановку в машине! однозначно рекомендую экскурсию и гида!

Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска
Очень приятная экскурсия! Подходит для всех групп мобильности. Не обязательно карабкаться на сам Язык тролля или к верхней башне селения
читать дальшеуменьшить

Кюнлюм. Можно полюбоваться фантастическими видами горного ущелья, прогуляться вокруг изумительного голубого озера, перейти по мосту над горной рекой, помедитировать на развалинах… Часть экскурсии проходит по знаменитому маршруту 101 в Черекском ущелье, проезжаем два тоннеля в горах, очень необычно… Обед с видом на Безенгийское ущелье это Вау!!! Люля из барашка, хычины, травяной чай… И спасибо огромное нашему гиду Алексею за интересный рассказ, правильные рекомендации и внимание ко всем членам группы!

Очень приятная экскурсия! Подходит для всех групп мобильности. Не обязательно карабкаться на сам Язык тролля или
Очень приятная экскурсия! Подходит для всех групп мобильности. Не обязательно карабкаться на сам Язык тролля или
Очень приятная экскурсия! Подходит для всех групп мобильности. Не обязательно карабкаться на сам Язык тролля или
Очень приятная экскурсия! Подходит для всех групп мобильности. Не обязательно карабкаться на сам Язык тролля или
Вам был полезен этот отзыв?
И
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска
Отличная экскурсия! Маршрут выверен до мелочей. Локации для фото прекрасны. Наш гид Мхитар очень заботливый и внимательный человек. Потрясающие знания истории края, его народов, обычаев и традиций, искрометный юмор сделали поездку незабываемой. Огромное спасибо! Буду рекомендовать всем знакомым.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска
Нашу экскурсию провел Алексей.
Хочу отметить четкость и организацию, которая предворяет всю экскурсию. У нас была мини группа (6 человек), Алексей
читать дальшеуменьшить

был внимателен и предупредителен ко всем, все заявленные точки маршрута были охвачены, погода была отличная, смогли пофотографироваться на языке Тролля, отличная кухня в кафе в Верхней Балкарии, в завершении дня купание в источниках было финальным акцентом прекрасного путешествия, однозначно рекомендую данную экскурсию и гида Алексея.

Вам был полезен этот отзыв?
Т
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска
Прекрасный день провели на экскурсии в Верхнюю Балкарию. Огромное спасибо гиду Александру за интересный рассказ об истории края, об обычаях,
читать дальшеуменьшить

традициях местных жителей, окружающей природе, животном мире, о трагических событиях в истории КБ. Александр эрудированный, позитивный человек, прекрасный рассказчик, путешествовать с ним было комфортно и безопасно. Живописные пейзажи, суровые горы, вкусная еда, шикарные фотографии, сделанные Александром, его забота и внимание к туристам останутся в памяти надолго. Я люблю горы, езжу в горы в разные регионы/страны каждый год и без этой поездки в горы посещение КМВ было бы не полноценным. Спасибо организаторам и Александру!

Вам был полезен этот отзыв?
Алена
Лучшее в Верхней Балкарии за 1 день (в мини-группе)
Очень харизматичный гид Таулан сделал экскурсию живой и динамичной. + его прекрасное чувство юмора позволило не устать от избытка информации. Посетили все запланированные места, сделали все запланированные фотки😁
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска
Спасибо большое организатору и экскурсовода Павлу, экскурсия была прекрасна во всех отношениях!
Всё согласно описанию. Павел- прекрасный рассказчик и экскурсовод. Не
читать дальшеуменьшить

просто посмотрите направо, посмотрите налево, а рассказывал историю этих мест, где мы были, отвечал на вопросы, его были приятно слушать.
С удовольствием поеду с ним ещё.

Вам был полезен этот отзыв?
Т
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска
Отличное путешествие, в котором было комфортно и интересно. Отличный баланс нагрузки, можно было и прогуляться и послушать истории от гида
читать дальшеуменьшить

Евгения, и приятно устать поднимаясь к башням покинутого города, и погрузиться в колорит. Приятным бонусом была завершающая точка- термальные источники в Аушегере. После насыщенной программы по горам было очень здорово расслабиться в горячем бассейне и обновившись вернуться домой.
спасибо большое за полный разных эмоций день.

Отличное путешествие, в котором было комфортно и интересно. Отличный баланс нагрузки, можно было и прогуляться и
Отличное путешествие, в котором было комфортно и интересно. Отличный баланс нагрузки, можно было и прогуляться и
Отличное путешествие, в котором было комфортно и интересно. Отличный баланс нагрузки, можно было и прогуляться и
Вам был полезен этот отзыв?
и
Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе из Железноводска
Прекрасная экскурсия! Игорь очень приятный и знающий экскурсовод. Все было прекрасно организовано, маршрут отличный. Однозначно рекомендуем. Спасибо большое за прекрасный день.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 25 отзывов в Железноводске в категории "Голубые озера"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Голубые озера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска;
  2. Лучшее в Верхней Балкарии за 1 день (в мини-группе);
  3. Верхняя Балкария: путешествие на джипе в мини-группе из Железноводска;
  4. Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе из Железноводска;
  5. Язык тролля из Железноводска - Скандинавия в сердце Кавказских гор.
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус;
  2. Домбай;
  3. Дворец Эмира Бухарского;
  4. Гижгит;
  5. Чегемские водопады;
  6. Плато Бермамыт;
  7. Джилы-су;
  8. Курортный парк;
  9. Каскадная Лестница;
  10. Голубые озера.
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июле 2026
Сейчас в Железноводске в категории "Голубые озера" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 5000 до 19 350 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Железноводске на 2026 год по теме «Голубые озера», 25 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь