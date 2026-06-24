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традициях местных жителей, окружающей природе, животном мире, о трагических событиях в истории КБ. Александр эрудированный, позитивный человек, прекрасный рассказчик, путешествовать с ним было комфортно и безопасно. Живописные пейзажи, суровые горы, вкусная еда, шикарные фотографии, сделанные Александром, его забота и внимание к туристам останутся в памяти надолго. Я люблю горы, езжу в горы в разные регионы/страны каждый год и без этой поездки в горы посещение КМВ было бы не полноценным. Спасибо организаторам и Александру!