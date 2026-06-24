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Мини-группа
до 7 чел.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Железноводска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
19 июл в 07:30
5200 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Верхняя Балкария: путешествие на джипе в мини-группе из Железноводска
Голубое озеро, Черекская теснина, древние родовые башни и смотровая площадка Язык Тролля за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
19 июл в 07:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе из Железноводска
Залезть на знаменитую скалу, полюбоваться Голубым озером, Черекской тесниной и не только
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
19 июл в 06:30
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Железноводска
Замок Шато Эркен, карстовое озеро, старинные башни и захватывающие дух смотровые площадки за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
19 июл в 06:00
5000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Хорошие впечатления. Удобный транспорт. Прекрасный обед в горах. Отличный гид экскурсовод.
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Очень приятная экскурсия! Подходит для всех групп мобильности. Не обязательно карабкаться на сам Язык тролля или к верхней башне селения
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И
Отличная экскурсия! Маршрут выверен до мелочей. Локации для фото прекрасны. Наш гид Мхитар очень заботливый и внимательный человек. Потрясающие знания истории края, его народов, обычаев и традиций, искрометный юмор сделали поездку незабываемой. Огромное спасибо! Буду рекомендовать всем знакомым.
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И
Нашу экскурсию провел Алексей.
Хочу отметить четкость и организацию, которая предворяет всю экскурсию. У нас была мини группа (6 человек), Алексей
Хочу отметить четкость и организацию, которая предворяет всю экскурсию. У нас была мини группа (6 человек), Алексей
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Т
Прекрасный день провели на экскурсии в Верхнюю Балкарию. Огромное спасибо гиду Александру за интересный рассказ об истории края, об обычаях,
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Е
Спасибо большое организатору и экскурсовода Павлу, экскурсия была прекрасна во всех отношениях!
Всё согласно описанию. Павел- прекрасный рассказчик и экскурсовод. Не
Всё согласно описанию. Павел- прекрасный рассказчик и экскурсовод. Не
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Т
Отличное путешествие, в котором было комфортно и интересно. Отличный баланс нагрузки, можно было и прогуляться и послушать истории от гида
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и
Прекрасная экскурсия! Игорь очень приятный и знающий экскурсовод. Все было прекрасно организовано, маршрут отличный. Однозначно рекомендуем. Спасибо большое за прекрасный день.
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В
Гид Борис достоин всяких похвал. Чувствуется, что профессионал на работе. Жаль на следующую экскурсию его не дали.
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Е
Большое спасибо организаторам и гиду Борису за прекрасный день в Приэльбрусье. Очень повезло с погодой, прекрасные виды, удивительная природа, интересный
+1
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Всего 19 отзывов в Железноводске в категории "Голубые озёра"
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Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Голубые озёра»
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- Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Железноводска.
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Сейчас в Железноводске в категории "Голубые озёра" можно забронировать 4 экскурсии от 5000 до 5200. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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