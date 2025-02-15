Уже от одних видов на скалы и облака захватывает дух! Но мы предлагаем насладиться здешней красотой по максимуму.
А что это будет — переливы красок в лучах закатного солнца или яркие всполохи рассвета — решать вам!
Описание экскурсии
Плато Бермамыт — одна из самых красивых обзорных площадок Карачаево-Черкесии. Живописный ландшафт изобилует отвесными скалами и причудливыми ущельями.
Скалы «Монахи». Находятся над 900-метровой бездной и напоминают фигуры двух людей.
Скалы «Амфитеатр» удивительной формы, напоминающей двойной амфитеатр. Здесь можно пройти по центральному выступу над «оркестровой ямой» и оказаться на «сцене».
Смотровая «Мостик в небеса» подарит великолепные снимки над обрывом, где вы словно парите над облаками.
Встреча заката/рассвета — самое зрелищное событие на плато. Перелив ярких красок в конце дня или восход, озаряющий огненными оттенками всё вокруг, — выбирать вам!
Выезд на рассвет:
Сбор группы: ~ с 01:00–02:00 ночи
Возвращение: ~ 11:00–12:00
Выезд на закат:
Сбор группы: ~ 14:00–15:30
Возвращение: ~ 22:00–23:00
Точное время уточним накануне поездки по факту формирования группы.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных внедорожниках Toyota, Land Cruiser или УАЗ
- Возможна с детьми от 7 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
ежедневно в 01:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Закат
|3700 ₽
|Рассвет
|4200 ₽