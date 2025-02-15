Мы отправляемся за зрелищным событием, которое ежедневно происходит на плато Бермамыт. Уже от одних видов на скалы и облака захватывает дух! Но мы предлагаем насладиться здешней красотой по максимуму. А что это будет — переливы красок в лучах закатного солнца или яркие всполохи рассвета — решать вам!

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Время начала: 01:00, 14:00

Описание экскурсии

Плато Бермамыт — одна из самых красивых обзорных площадок Карачаево-Черкесии. Живописный ландшафт изобилует отвесными скалами и причудливыми ущельями.

Скалы «Монахи». Находятся над 900-метровой бездной и напоминают фигуры двух людей.

Скалы «Амфитеатр» удивительной формы, напоминающей двойной амфитеатр. Здесь можно пройти по центральному выступу над «оркестровой ямой» и оказаться на «сцене».

Смотровая «Мостик в небеса» подарит великолепные снимки над обрывом, где вы словно парите над облаками.

Встреча заката/рассвета — самое зрелищное событие на плато. Перелив ярких красок в конце дня или восход, озаряющий огненными оттенками всё вокруг, — выбирать вам!

Выезд на рассвет:

Сбор группы: ~ с 01:00–02:00 ночи

Возвращение: ~ 11:00–12:00

Выезд на закат:

Сбор группы: ~ 14:00–15:30

Возвращение: ~ 22:00–23:00

Точное время уточним накануне поездки по факту формирования группы.

Организационные детали