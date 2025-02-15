Рассвет и закат на плато Бермамыт

Встретить или проводить солнце на знаменитой видовой площадке Карачаево-Черкесии
Мы отправляемся за зрелищным событием, которое ежедневно происходит на плато Бермамыт.

Уже от одних видов на скалы и облака захватывает дух! Но мы предлагаем насладиться здешней красотой по максимуму.

А что это будет — переливы красок в лучах закатного солнца или яркие всполохи рассвета — решать вам!
Рассвет и закат на плато Бермамыт
Рассвет и закат на плато Бермамыт
Рассвет и закат на плато Бермамыт
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 01:00, 14:00

Описание экскурсии

Плато Бермамыт — одна из самых красивых обзорных площадок Карачаево-Черкесии. Живописный ландшафт изобилует отвесными скалами и причудливыми ущельями.

Скалы «Монахи». Находятся над 900-метровой бездной и напоминают фигуры двух людей.

Скалы «Амфитеатр» удивительной формы, напоминающей двойной амфитеатр. Здесь можно пройти по центральному выступу над «оркестровой ямой» и оказаться на «сцене».

Смотровая «Мостик в небеса» подарит великолепные снимки над обрывом, где вы словно парите над облаками.

Встреча заката/рассвета — самое зрелищное событие на плато. Перелив ярких красок в конце дня или восход, озаряющий огненными оттенками всё вокруг, — выбирать вам!

Выезд на рассвет:

Сбор группы: ~ с 01:00–02:00 ночи
Возвращение: ~ 11:00–12:00

Выезд на закат:

Сбор группы: ~ 14:00–15:30
Возвращение: ~ 22:00–23:00

Точное время уточним накануне поездки по факту формирования группы.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных внедорожниках Toyota, Land Cruiser или УАЗ
  • Возможна с детьми от 7 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

ежедневно в 01:00 и 14:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Закат3700 ₽
Рассвет4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего адреса
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 01:00 и 14:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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