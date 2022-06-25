На южном склоне горы Железной

Мы пройдем по лечебному кольцу вокруг горы Железной, чтобы погрузиться в историю и чарующую красоту этого города. В 1810 г. знаменитый доктор Гааз открыл первые источники, возле которых и вырос чудесный городок. В нашей экскурсии мы увидим исторические постройки: дачу эмира Бухары и узнаем все перипетии ее истории, пройдем по Каскадной лестнице и Феррум площади, она и Дворец культуры стали номинантами престижных конкурсов.

Испить живой воды

Главное сокровище Железноводска – целебные источники. В начале их было всего два, сейчас насчитывается несколько десятков минеральных ключей. Именно за лечебной водой приезжают на курорт туристы. На экскурсии мы познакомимся с самыми знаменитыми – Константиновским, названным в честь Великого князя, сейчас он носит имя Лермонтова, Славяновским, его вода входит в пятерку самых продаваемых в России, Смирновским, бювет которого украшает изящное панно из камня.

Курортная архитектура

Красота лечит. Не только целебные источники и уникальная природа богатство Железноводска. Город украшают архитектурные памятники, которыми мы будем любоваться во время экскурсии. Увидим изящную Пушкинскую галерею, ее называют визитной карточкой города и Островские ванны причудливых восточных форм, у солнечных часов загадаем желание, в «музыкальной беседке» убедимся в ее уникальной акустике. Еще одна визитная карточка города – Центральный фонтан, струи которого бьют из огромных бюветниц.