Обзорная пешеходная экскурсия по Железноводску

Уникальный, почти альпийский климат, целебная вода, буйная растительность сделали этот курортный город любимым местом

Уникальный, почти альпийский климат, целебная вода, буйная растительность сделали этот курортный город любимым местом отдыха и оздоровления.

За более чем 200-детнию историю здесь накопилось значительное количество интересных памятников, с которыми стоит познакомиться поближе.
Обзорная пешеходная экскурсия по Железноводску
Обзорная пешеходная экскурсия по Железноводску
Обзорная пешеходная экскурсия по Железноводску
Обзорная пешеходная экскурсия по Железноводску
Обзорная пешеходная экскурсия по Железноводску
Обзорная пешеходная экскурсия по Железноводску

Что вас ожидает 🤩

  • Скульптура «Знаки Зодиака»
  • Дача эмира Бухары
  • Пушкинская галерея
  • Лермонтовский источник
  • Бюветы Славяновского и Смирновского источников
  • Памятник Лермонтову
  • Памятник Пушкину
  • Каскадная лестница
  • Скульптура Курортницы
  • Феррум-площадь
  • Центральный фонтан
  • Островские ванны
  • «Музыкальная беседка»

На южном склоне горы Железной

Мы пройдем по лечебному кольцу вокруг горы Железной, чтобы погрузиться в историю и чарующую красоту этого города. В 1810 г. знаменитый доктор Гааз открыл первые источники, возле которых и вырос чудесный городок. В нашей экскурсии мы увидим исторические постройки: дачу эмира Бухары и узнаем все перипетии ее истории, пройдем по Каскадной лестнице и Феррум площади, она и Дворец культуры стали номинантами престижных конкурсов.

Испить живой воды

Главное сокровище Железноводска – целебные источники. В начале их было всего два, сейчас насчитывается несколько десятков минеральных ключей. Именно за лечебной водой приезжают на курорт туристы. На экскурсии мы познакомимся с самыми знаменитыми – Константиновским, названным в честь Великого князя, сейчас он носит имя Лермонтова, Славяновским, его вода входит в пятерку самых продаваемых в России, Смирновским, бювет которого украшает изящное панно из камня.

Курортная архитектура

Красота лечит. Не только целебные источники и уникальная природа богатство Железноводска. Город украшают архитектурные памятники, которыми мы будем любоваться во время экскурсии. Увидим изящную Пушкинскую галерею, ее называют визитной карточкой города и Островские ванны причудливых восточных форм, у солнечных часов загадаем желание, в «музыкальной беседке» убедимся в ее уникальной акустике. Еще одна визитная карточка города – Центральный фонтан, струи которого бьют из огромных бюветниц.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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