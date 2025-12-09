Железноводск — небольшой, уютный и очень зелёный курорт КМВ, который сочетает насыщенную историю, особенные природные условия и атмосферу старого европейского курорта. Здесь лечились представители знати, военные и писатели — от Лермонтова до Солженицына. Наша экскурсия сочетает живописную неторопливую прогулку и увлекательные истории из жизни курорта.
Описание экскурсии
На южном склоне горы Железной
- Мы пройдём по лечебному кольцу вокруг горы, где в 1810 году доктор Гааз открыл первые источники
- Вы увидите исторические постройки, включая Дачу эмира Бухары
- Прошагаем по каскадной лестнице и окажемся на Ferrum-площади
- Полюбуемся Дворцом культуры, который стал номинантом престижных архитектурных конкурсов
Живительные воды
Главное сокровище города — минеральные источники. На экскурсии вы познакомитесь с самыми знаменитыми:
- Константиновским (ныне Лермонтова)
- Славяновским, который входит в пятерку самых продаваемых вод в России
- Смирновским, бювет которого украшает изящное каменное панно
Курортная архитектура
Красота Железноводска лечит не хуже воды. Вы увидите:
- Пушкинскую галерею
- Островские ванны с причудливыми восточными формами
- Солнечные часы, где принято загадывать желание
- Музыкальную беседку с уникальной акустикой
- Центральный фонтан с мощными струями из бюветниц — сердце курорта
Вы узнаете
- Как доктор Гааз открыл первые минеральные источники
- Как гора Железная стала центром прогулок, терренкуров и лечебных маршрутов города
- Как природа, климат и растительность способствуют лечебному эффекту воды
- Кем были гости курорта и как они организовывали культурную жизнь Железноводска
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Железноводске
Провела экскурсии для 17821 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
