Еще несколько необычных экскурсий в Железноводске

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Идиллический Железноводск

Обзорная экскурсия по «местным Карловым Варам» с профессиональным гидом

Юлия
Юлия – Гид из Железноводска
Расположенный прямо в лесу 🌲, Железноводск запомнится вам потрясающей природой, уютными улочками, необычными скульптурами и минеральными источниками.

Я расскажу, как складывалась история 📖 курорта, какие знаменитые люди его посещали, как здесь оказалась дача эмира Бухары и чем живет город 🏙️ сегодня.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

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Идиллический Железноводск
Идиллический Железноводск

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Железноводска
Вы увидите важнейшие символы города: главную площадь, памятник Ленину, скульптурную композицию «Знаки зодиака» и великолепную дачу эмира Бухары в восточном стиле. Осмотрите старинное здание Пушкинской галереи из металла и стекла, продегустируете минеральную воду в Лермонтовском источнике и узнаете, где поэт провел последнюю ночь перед дуэлью.

Волшебные пейзажи
Железноводск утопает в зелени. Вы посетите сквер Пушкина, погуляете по лечебному кольцу вокруг горы ⛰️ Железная и полюбуетесь живописным озером. Попробуете целебную воду в бюветах Славяновского и Смирновского источников, оцените свето-музыкальный фонтан ⛲ и рассмотрите эмблему города — знаменитую кружку с носиком. В завершение пройдете по Каскадной лестнице и увидите санаторий имени 30-летия Победы, скульптуру Курортницы, башню и современную Феррум-площадь.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Идиллический Железноводск
Идиллический Железноводск
Идиллический Железноводск
Идиллический Железноводск
Идиллический Железноводск
Идиллический Железноводск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Профессиональный экскурсовод, работаю в туризме с 2006 года. Очень люблю свой город и творчество М. Ю. Лермонтова. Мои авторские прогулки отражают необыкновенный взгляд Михаила Юрьевича, который позволяет иначе посмотреть на Пятигорск и его историю.
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