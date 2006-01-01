Еще несколько необычных экскурсий в Железноводске

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Железноводска

Вы увидите важнейшие символы города: главную площадь, памятник Ленину, скульптурную композицию «Знаки зодиака» и великолепную дачу эмира Бухары в восточном стиле. Осмотрите старинное здание Пушкинской галереи из металла и стекла, продегустируете минеральную воду в Лермонтовском источнике и узнаете, где поэт провел последнюю ночь перед дуэлью.

Волшебные пейзажи

Железноводск утопает в зелени. Вы посетите сквер Пушкина, погуляете по лечебному кольцу вокруг горы ⛰️ Железная и полюбуетесь живописным озером. Попробуете целебную воду в бюветах Славяновского и Смирновского источников, оцените свето-музыкальный фонтан ⛲ и рассмотрите эмблему города — знаменитую кружку с носиком. В завершение пройдете по Каскадной лестнице и увидите санаторий имени 30-летия Победы, скульптуру Курортницы, башню и современную Феррум-площадь.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.