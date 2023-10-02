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Мы проедем по живописному Баксанскому ущелью, посетим поляну Нарзанов, поляну Чегет, поляну Азау и читать дальше уменьшить поднимемся на Эльбрус по канатной дороге на высоту 3500 м над уровнем моря. Насладимся завораживающими видами и пропитаемся мощной энергией гор.



За время нашего путешествия вы сделаете массу красивых фотографий, узнаете много интересного об этих местах и получите яркие впечатления! Однодневная экскурсия к самой высокой точке России и Европы — Эльбрусу, с посещением красивейшего горного озера Гижгит.Мы проедем по живописному Баксанскому ущелью, посетим поляну Нарзанов, поляну Чегет, поляну Азау и 5 1 оценка

Виктор Ваш гид в Железноводске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 19 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 12 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии По вершинам и просторам: Экскурсия к Эльбрусу и горному озеру Гижгит Готовьтесь к захватывающему путешествию, начиная с ранних утренних часов. Наша экскурсия начнется с выезда из Железноводска в 06.30 утра, направляясь к двум красивейшим озерам — Былымским озерам в Гижгите. Здесь вы окунетесь в прекрасную природу, снимите удивительные фотографии и насладитесь спокойствием окружающей среды. Продолжая по Баксанскому ущелью, мы остановимся на поляне Нарзанов, где вы сможете попробовать свежий и горный Нарзан из источников. Насытитесь природной энергией и приятным освежающим вкусом этой минеральной воды. Затем наш путь приведет нас к поляне Чегет, где вы сможете воспользоваться канатной дорогой и подняться на гору Чегет. С высоты вы сможете полюбоваться захватывающими видами Баксанского ущелья и ледника «Семерку». Вас ожидает неповторимое зрелище, которое запомнится надолго. Продолжая наше приключение, мы отправимся к поляне Азау. Здесь вы сможете воспользоваться канаткой, которая поднимет вас на высоту 3500 метров над уровнем моря — до станции «МИР» на Эльбрусе. Вы окунетесь в мир горных вершин, насладитесь завораживающими видами и почувствуете величие этого места. И для желающих, есть возможность продолжить подъем на станцию «Гара-Баши» на высоту 3800 метров. Эта однодневная экскурсия позволит вам в полной мере насладиться природной красотой, узнать интересные факты об этих местах и получить незабываемые впечатления. Не забудьте взять с собой камеру, чтобы запечатлеть все эти удивительные моменты и создать воспоминания на всю жизнь. Важная информация: Нужно надеть удобную обувь, взять теплую одежду (в горах прохладно), наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой)

Ежедневно с 7.00 до 8.30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Озеро Гижгит

Баксанское ущелье

Поляна Нарзанов

Чегет

Поляна Азау

Эльбрус

Канатная дорога на высоту 3500 м Что включено Транспортные услуги

Услуги гида Что не входит в цену Входные билеты.

Билеты на канатную дорогу: взрослый - 2100 руб. /чел., детский (6-13 лет включительно) - 1150-1250 руб. /чел. (в зависимости от сезона)

Еда и напитки, обед в кафе Место начала и завершения? Ваш адрес в Железноводске Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 7.00 до 8.30 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.