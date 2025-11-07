На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Железноводска
Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус
Путь к сердцу Северного Кавказа, могучему потухшему вулкану, лежит через множество впечатляющих мест. Для нашего маршрута мы выбрали одни из самых интересных.
Вы посетите высокогорное озеро Гижгит и Тызыльское ущелье, где укрылся затерянный мир Кабардино-Балкарии.
А после с поляны Азау подниметесь на станцию Гара-Баши и насладитесь видами заснеженных вершин с высоты 3847 метров.
Описание экскурсии
Озеро Гижгит (Былым)
Первая локация нашей поездки — высокогорное озеро Гижгит, или Былымское. Вы полюбуетесь фактурными очертаниями его берегов и завораживающим цветом водоёма. А мы расскажем, почему на такую красоту можно смотреть только со стороны.
Тырныауз
По дороге к поляне Азау мы будем проезжать через Тырныауз — самый высокогорный город России. Он расположен на реке Баксан в окружении гор. Вид невероятный! О печальной истории Тырныауза вам подробно и в красках расскажет гид из нашей команды.
Поляна Азау
Поляна Азау находится между посёлком Терскол и склонами Эльбруса, на высоте 2300 метров над уровнем моря — это наивысшая обитаемая точка Приэльбрусья. Здесь, на сравнительно небольшой территории, расположен маленький посёлок, состоящий из отелей, турбаз, кафе и станций канатных дорог. Вы поднимитесь до Гара-Баши (3847 метров над уровнем моря), насладитесь заснеженными вершинами и горными перевалами. А также сможете подкрепиться блюдами кавказской кухни.
Адыр-Су
Подъёмник ущелья Адыр-Су построили в 1968 году для обслуживания военных и альплагеря Джайлык и Уллу-Тау. Рядом протекает бурная горная река Адыр-Су, наполняемая талыми водами ледников. Вы непременно ощутите на себе всю её мощь, когда подойдёте поближе. Это место точно вас впечатлит!
Поляна Нарзанов
Так называют небольшую долину протяжённостью около 3 км. Она лежит в окружении зеленых склонов гор, пересекая устье реки Баксан. Гид проводит вас по тропинке к минеральным источникам, где вы сможете отдохнуть и попробовать освежающие воды.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном внедорожнике или минивэне в группе до 7-8 человек
Дополнительно оплачивается: питание (около 500 ₽ за чел.), проезд по канатной дороге (новая — 2700 ₽ за чел., старая — 1200 ₽ за чел.)
Цены на канатную дорогу регулярно меняются, уточняйте на официальном сайте Эльбруса
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 06:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
3780 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего адреса из Железноводска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 8791 туриста
Меня зовут Екатерина, я организатор джип-туров по Кавказу. Наша команда состоит из опытных дружелюбных гидов с большим водительским стажем. С нами вам будет весело, интересно и вкусно!
Отзывы и рейтинг
Лиана
7 ноя 2025
Хочу поблагодарить за эту шикарную экскурсию, не хватит слов описать эмоции от увиденного! Особая благодарность гиду Фариду, его чувство юмора, тактичность и увлекательный рассказ добавили поездке особую атмосферу😊
Мария
9 окт 2025
Все прошло отлично, организация на высшем уровне! Гид порадовал отличными знаниями, был очень вежлив и доброжелателен 👍🏻. Спасибо Екатерине за отличную проделанную работу и профессионализм. Ей удалось влюбить меня в Кавказ ♥️ обязательно вернемся ведь здесь столько красивых мест в которым я еще не побывала!