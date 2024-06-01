1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Идиллический Железноводск: путешествие по историческим местам
Исследуйте уникальные уголки Железноводска: от дачи эмира Бухары до знаменитых минеральных источников
Начало: Железноводск. Площадь Ленина. Возле памятника В.И....
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
70005 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Железноводска до сердца Кавказа
Ощутите красоту Кавказа на индивидуальной экскурсии из Железноводска. Пятигорск, Кисловодск и Медовые водопады ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
40%
Мини-группа
12 часов
Путешествие на Эльбрус из Железноводска: озеро, история и кухня
Завораживающая экскурсия на Эльбрус с захватывающими видами, городом-призраком и вкусом настоящей кавказской кухни
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
65003 900₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в железноводске
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
66005 940₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
Проникнитесь величием Кавказа в увлекательной экскурсии к урочищу Джилы-Су. Водопады, горы, Храм Солнца и блюда местной кухни ждут вас
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
Создайте уникальную фотоисторию в Железноводске! Профессиональный фотограф поможет запечатлеть лучшие моменты в живописных локациях города-курорта
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Железноводск - город с богатой историей. Узнайте, как люди жили, отдыхали и лечились в прошлом. Погружение в атмосферу старины гарантировано
Начало: На улице Лермонтова
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
5 300₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие на Домбай: альпийские пейзажи и древние храмы
Откройте для себя величие Кавказа с экскурсией на Домбай - удивительное приключение ждет вас
Начало: По месту проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
44504 005₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Кавказа за 1 день: Пятигорск, Минеральные Воды и другие курорты
Погрузитесь в мир кавказской красоты и гостеприимства, посетив 5 знаменитых городов. Насладитесь культурным и гастрономическим разнообразием КМВ
Начало: Экскурсия начинается в любом удобном для Вас месте...
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
12 999₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Живописную Кабардино-Балкарию: от Железноводска до Языка тролля
Погрузитесь в удивительный мир Кабардино-Балкарии: от величественного Языка тролля до тайн замка Шато-Эркен и целебных источников
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
Из Железноводска в сказочный Домбай: уникальное путешествие в мини-группе
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Железноводска в Домбай, где вас ждут впечатляющие горные пейзажи и чистейшие реки
Начало: В удобном вам месте в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
52944 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в уютной атмосфере мини-группы. Путешествие, полное впечатлений и новых открытий
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Трансфер с экскурсией «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск»
Приезжайте в Железноводск с комфортом: встреча в аэропорту, трансфер и экскурсия по курорту
Начало: В аэропорту
17 июня в 07:00
19 июня в 07:00
от 8 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Созвездие городов КМВ: экскурсия с культурным погружением
Знакомство с КМВ: культурное погружение в Железноводске и соседних городах с экскурсией по знаковым местам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Железноводск: уникальное путешествие по городу на водах
Погрузитесь в мир истории и природы Железноводска, где каждый шаг открывает новые удивительные истории и красоты
Начало: На площали Ленина
3 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кавказские Минеральные Воды: путешествие из Железноводска за день
Погрузитесь в мир Кавказских Минеральных Вод: увлекательная экскурсия по Железноводску и соседям
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 400₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в сердце Кавказа: Приэльбрусье и величие Эльбруса
Исследуйте красоты Приэльбрусья и вдохновляющие виды Эльбруса в индивидуальной поездке из Железноводска
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3500031 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Групповое автопутешествие на Домбай: Перевалы, пещеры и канатные дороги
Вас ждет путешествие по величественным горам Домбая, где каждый уголок скрывает свои тайны и красоты. Перевал Гум-Баши, Сырные пещеры и многое другое
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
Знаковые места и скрытые уголки курортного города - как декорации для ваших снимков
Начало: Возле здания администрации города
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
8 060₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Железноводску
Побывать в самых атмосферных местах города и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках
Начало: У Лермонтовского бювета
Сегодня в 09:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Железноводск: русская Швейцария
Погулять по Курортному парку, вспомнить Лермонтова и насладиться целебной водой
Начало: Возле Лермонтовского бювета
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка с элементами квеста в Железноводске
Посетить знаковые места города, узнать о них в игровом формате и получить яркие снимки на память
Начало: У первого источника
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
80007 600₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара1 июня 2024Познавательная интересная экскурсия, Советуем Романа.
- ИИрина30 мая 2024В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!
- ТТамара29 мая 2024Волей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решила выбрать на любимом Трипстере
- ННина27 мая 2024Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна… Хотелось увезти с собой красивые фотографии И я считаю, что мне повезло познакомиться с Александром Более двух
- ЯЯна18 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живо, непринуждённо и очень интересно. Огромное спасибо Борису, что забрал нас с Железноводска, не смотря на то что, сам с Пятигорска.
- ЕЕлена14 мая 2024Экскурсия с Юлией была очень интересной, познавательной и прекрасно организованной. Большое количество исторических фактов, прекрасные виды, спокойный размеренный темп и
- ООльга12 мая 2024Прекрасная поездка: познавательная экскурсия, величественнейший Эльбрус, очень вкусная кухня в кафе "Лидия", комфортный автомобиль, замечательный гид Далхат, любящий свою родину-все
- ЕЕвгений12 мая 2024Великолепная экскурсия!!! Замечательный гид, прекрасный человек, внимательный, вежливый, интересный, харизматичный. Зарядил своей энергией, и показал прекрасные места. Огромное спасибо за ванну с минеральным источником)))) Очень классный водитель, безупречная езда по горам, надёжно, спокойно.
- ККира9 мая 2024Хотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гид, и с классным чувством
- ААнастасия7 мая 2024Александр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись по уютному маленькому городу и непринужденно позировать на красивом фоне. Рекомендую экскурсию. Рекомендую Александра как фотографа!
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