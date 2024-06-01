Увидеть самое главное в Железноводске

Найдено 24 экскурсии в категории «Самое главное» в Железноводске, цены от 3 700 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Идиллический Железноводск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Идиллический Железноводск: путешествие по историческим местам
Исследуйте уникальные уголки Железноводска: от дачи эмира Бухары до знаменитых минеральных источников
Начало: Железноводск. Площадь Ленина. Возле памятника В.И....
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Железноводск уютный и живописный
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
70005 600 за всё до 4 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Железноводска до сердца Кавказа
Ощутите красоту Кавказа на индивидуальной экскурсии из Железноводска. Пятигорск, Кисловодск и Медовые водопады ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Мини-группа
12 часов
10 отзывов
Путешествие на Эльбрус из Железноводска: озеро, история и кухня
Завораживающая экскурсия на Эльбрус с захватывающими видами, городом-призраком и вкусом настоящей кавказской кухни
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
65003 900 за человека
Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
5 отзывов
Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в железноводске
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
66005 940 за человека
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
Проникнитесь величием Кавказа в увлекательной экскурсии к урочищу Джилы-Су. Водопады, горы, Храм Солнца и блюда местной кухни ждут вас
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 000 за человека
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
25 000 за всё до 4 чел.
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
Создайте уникальную фотоисторию в Железноводске! Профессиональный фотограф поможет запечатлеть лучшие моменты в живописных локациях города-курорта
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000 за всё до 3 чел.
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Железноводск - город с богатой историей. Узнайте, как люди жили, отдыхали и лечились в прошлом. Погружение в атмосферу старины гарантировано
Начало: На улице Лермонтова
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
5 300 за всё до 6 чел.
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Путешествие на Домбай: альпийские пейзажи и древние храмы
Откройте для себя величие Кавказа с экскурсией на Домбай - удивительное приключение ждет вас
Начало: По месту проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
44504 005 за человека
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Железноводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Золотое кольцо Кавказа за 1 день: Пятигорск, Минеральные Воды и другие курорты
Погрузитесь в мир кавказской красоты и гостеприимства, посетив 5 знаменитых городов. Насладитесь культурным и гастрономическим разнообразием КМВ
Начало: Экскурсия начинается в любом удобном для Вас месте...
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Экскурсия в Живописную Кабардино-Балкарию: от Железноводска до Языка тролля
Погрузитесь в удивительный мир Кабардино-Балкарии: от величественного Языка тролля до тайн замка Шато-Эркен и целебных источников
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Из Железноводска в сказочный Домбай: уникальное путешествие в мини-группе
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Железноводска в Домбай, где вас ждут впечатляющие горные пейзажи и чистейшие реки
Начало: В удобном вам месте в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
52944 500 за человека
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
13 отзывов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в уютной атмосфере мини-группы. Путешествие, полное впечатлений и новых открытий
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 000 за человека
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Трансфер с экскурсией «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск»
Приезжайте в Железноводск с комфортом: встреча в аэропорту, трансфер и экскурсия по курорту
Начало: В аэропорту
17 июня в 07:00
19 июня в 07:00
от 8 100 за всё до 4 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Созвездие городов КМВ: экскурсия с культурным погружением
Знакомство с КМВ: культурное погружение в Железноводске и соседних городах с экскурсией по знаковым местам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.
Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Железноводск: уникальное путешествие по городу на водах
Погрузитесь в мир истории и природы Железноводска, где каждый шаг открывает новые удивительные истории и красоты
Начало: На площали Ленина
3 800 за всё до 5 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Железноводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Кавказские Минеральные Воды: путешествие из Железноводска за день
Погрузитесь в мир Кавказских Минеральных Вод: увлекательная экскурсия по Железноводску и соседям
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 400 за всё до 4 чел.
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Железноводска. Горы в сердце, а сердце - в горах
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в сердце Кавказа: Приэльбрусье и величие Эльбруса
Исследуйте красоты Приэльбрусья и вдохновляющие виды Эльбруса в индивидуальной поездке из Железноводска
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3500031 500 за всё до 4 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Железноводска
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
Групповое автопутешествие на Домбай: Перевалы, пещеры и канатные дороги
Вас ждет путешествие по величественным горам Домбая, где каждый уголок скрывает свои тайны и красоты. Перевал Гум-Баши, Сырные пещеры и многое другое
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700 за человека
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
Знаковые места и скрытые уголки курортного города - как декорации для ваших снимков
Начало: Возле здания администрации города
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
8 060 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Железноводску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Железноводску
Побывать в самых атмосферных местах города и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках
Начало: У Лермонтовского бювета
Сегодня в 09:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 5 чел.
Железноводск: русская Швейцария
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Железноводск: русская Швейцария
Погулять по Курортному парку, вспомнить Лермонтова и насладиться целебной водой
Начало: Возле Лермонтовского бювета
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка с элементами квеста в Железноводске
🚶 Пешая
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка с элементами квеста в Железноводске
Посетить знаковые места города, узнать о них в игровом формате и получить яркие снимки на память
Начало: У первого источника
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
80007 600 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    1 июня 2024
    Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Познавательная интересная экскурсия, Советуем Романа.
    Познавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсия
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
    В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!
    В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!В восторге! Прекрасное предложение! Михаил - великолепный гид, профессиональный водитель!
  • Т
    Тамара
    29 мая 2024
    Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
    Волей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решила выбрать на любимом Трипстере
    читать дальше

    экскурсию. Рискнула остановить свой выбор на Ане. Риск был оправдан🔥 Хоть у Анны нет отзывов, экскурсия оказалась бомбической🎉 Первое и самое главное для меня, это приятное общение. Начитанный, приятный экскурсовод - что может быть лучше в прогулке по незнакомому городу? Были интересные интерактивные моменты от Ани: При входе в Казёный парк я получила билетик, аналог билета 1872 года, без которого нельзя было попасть в парк в те времена. Этот момент очень приятный и неожиданный🤗 Потом в музыкальной беседке мы слушаем пьесу Балакирева, которую он написал под вдохновением от поездки на КМВ. Природа и музыка 😍 Также мы заходили в Пушкинскую галерею и видели скульптуру А. С. Пушкина, узнали интересную историю ее создания. А на улице установлена её копия. За это короткое время я узнала много интересного и познакомилась с замечательной девушкой Аней🥰 Рекомендую для знакомства с курортным городом Железноводск эту экскурсию 🔥🔥🔥

    Волей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решила
  • Н
    Нина
    27 мая 2024
    Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
    Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна… Хотелось увезти с собой красивые фотографии И я считаю, что мне повезло познакомиться с Александром Более двух
    читать дальше

    часов Александр водил меня по Железноводску, делая красивые, атмосферные фотографии Александр оказался не только отличным фотографом с профессиональной камерой, но еще и интересным собеседником Фотосессия прошла легко, не принужденно, будто бы я Сашу знаю сто лет. Одним

    Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…
  • Я
    Яна
    18 мая 2024
    Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
    Очень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живо, непринуждённо и очень интересно. Огромное спасибо Борису, что забрал нас с Железноводска, не смотря на то что, сам с Пятигорска.
    Очень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живоОчень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живоОчень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живоОчень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живо
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Идиллический Железноводск
    Экскурсия с Юлией была очень интересной, познавательной и прекрасно организованной. Большое количество исторических фактов, прекрасные виды, спокойный размеренный темп и
    читать дальше

    возможность сделать фото - все это сделало нашу экскурсию незабываемой. Юлия очень позитивный, приятный в общении человек. Два часа пролетели незаметно, и от города остались самые приятные впечатления. Юлия, большое спасибо!

  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
    Прекрасная поездка: познавательная экскурсия, величественнейший Эльбрус, очень вкусная кухня в кафе "Лидия", комфортный автомобиль, замечательный гид Далхат, любящий свою родину-все
    читать дальше

    очень понравилось. Даже погода не испортила настроение. Есть только одно небольшое замечание: не всегда было хорошо слышно, иногда приходилось напрягать слух. Хорошо бы микрофон… Спасибо всем, кто организовал и провел эту экскурсию.

  • Е
    Евгений
    12 мая 2024
    Путешествие к урочищу Джилы-Су из Железноводска
    Великолепная экскурсия!!! Замечательный гид, прекрасный человек, внимательный, вежливый, интересный, харизматичный. Зарядил своей энергией, и показал прекрасные места. Огромное спасибо за ванну с минеральным источником)))) Очень классный водитель, безупречная езда по горам, надёжно, спокойно.
  • К
    Кира
    9 мая 2024
    Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
    Хотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гид, и с классным чувством
    читать дальше

    юмора) рассказывает интересные факты, местные легенды, помимо основной информации. Благодаря таким гидам, поездки всегда проходят отлично 😊 большое спасибо за позитив и новые знания!

    Хотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гидХотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гидХотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гидХотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гидХотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гидХотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гидХотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гидХотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гид
  • А
    Анастасия
    7 мая 2024
    Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
    Александр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись по уютному маленькому городу и непринужденно позировать на красивом фоне. Рекомендую экскурсию. Рекомендую Александра как фотографа!
    Александр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись поАлександр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись поАлександр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись по

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Идиллический Железноводск
  2. Железноводск уютный и живописный
  3. Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
  4. Из Железноводска на Эльбрус - в мини-группе
  5. Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Самое главное" можно забронировать 24 экскурсии от 3 700 до 31 500 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 153 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 24 экскурсий в Железноводске на 2024 год по теме «Самое главное», 153 ⭐ отзыва, цены от 3700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам