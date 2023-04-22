Что вас ожидает:

Пятигорск и Кисловодск.

Пятигорск — уютный и романтичный город, который скрывает множество интересных достопримечательностей. Мы возьмем на себя роль проводника и покажем вам самые главные из них: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова. Затем отправимся на исследование Кисловодска — самого южного города Ставропольского края. Мы прогуляемся по ухоженному Курортному бульвару, посетим национальный парк и поднимемся на смотровую площадку, откуда открываются фантастические виды на окружающие горы и природные достопримечательности.

Гора Кольцо и Медовые водопады.

Во второй части нашего путешествия мы сфокусируемся на уникальных природных достопримечательностях этого региона. Вы сможете полюбоваться величественной горой Кольцо и живописными Медовыми водопадами, расположенными в соседней Карачаево-Черкесии. Прогуляйтесь по специально оборудованной тропе вдоль реки, наслаждаясь потрясающими видами, загляните в уютное кафе и попробуйте местную кухню. А для тех, кто любит острые ощущения, мы предлагаем прокатиться на зип-лайне над ущельем!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.