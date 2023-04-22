Путешествие по КМВ
Необычайные впечатления оставят в ваших сердцах Кавказские Минеральные Воды, где вас ждет умиротворяющая курортная атмосфера, старинная архитектура, и окружающие города, погруженные в зелень, окруженные величественными горами.
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Исторические достопримечательности Пятигорска
- Пятигорский парк «Цветник»
- Провал
- Место дуэли М. Ю. Лермонтова
- Исторический Кисловодск
- Главные Нарзанные ванны
- Нарзанная галерея
- Ущелье Аликоновка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Пятигорск и Кисловодск.
- Пятигорск — уютный и романтичный город, который скрывает множество интересных достопримечательностей. Мы возьмем на себя роль проводника и покажем вам самые главные из них: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова. Затем отправимся на исследование Кисловодска — самого южного города Ставропольского края. Мы прогуляемся по ухоженному Курортному бульвару, посетим национальный парк и поднимемся на смотровую площадку, откуда открываются фантастические виды на окружающие горы и природные достопримечательности.
- Гора Кольцо и Медовые водопады.
Во второй части нашего путешествия мы сфокусируемся на уникальных природных достопримечательностях этого региона. Вы сможете полюбоваться величественной горой Кольцо и живописными Медовыми водопадами, расположенными в соседней Карачаево-Черкесии. Прогуляйтесь по специально оборудованной тропе вдоль реки, наслаждаясь потрясающими видами, загляните в уютное кафе и попробуйте местную кухню. А для тех, кто любит острые ощущения, мы предлагаем прокатиться на зип-лайне над ущельем!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Передвижение на комфортабельном авто Toyota
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Входной билет на территорию «Медовые водопады» 100₽/чел.
- Зип-Лайн — 1500 ₽./чел. (катание по желанию)
- Место начала и завершения?
- По Вашему адресу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно 09:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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