Путешествие по КМВ: Пятигорск, Кисловодск, г. "Кольцо" и "Медовые водопады"

Путешествие по КМВ

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Необычайные впечатления оставят в ваших сердцах Кавказские Минеральные Воды, где вас ждет умиротворяющая курортная атмосфера, старинная архитектура, и окружающие города, погруженные в зелень, окруженные величественными горами.
Путешествие по КМВ: Пятигорск, Кисловодск, г. "Кольцо" и "Медовые водопады"
Путешествие по КМВ: Пятигорск, Кисловодск, г. "Кольцо" и "Медовые водопады"
Путешествие по КМВ: Пятигорск, Кисловодск, г. "Кольцо" и "Медовые водопады"
Путешествие по КМВ: Пятигорск, Кисловодск, г. "Кольцо" и "Медовые водопады"
Путешествие по КМВ: Пятигорск, Кисловодск, г. "Кольцо" и "Медовые водопады"
Путешествие по КМВ: Пятигорск, Кисловодск, г. "Кольцо" и "Медовые водопады"
Путешествие по КМВ: Пятигорск, Кисловодск, г. "Кольцо" и "Медовые водопады"
Путешествие по КМВ: Пятигорск, Кисловодск, г. "Кольцо" и "Медовые водопады"
Путешествие по КМВ: Пятигорск, Кисловодск, г. "Кольцо" и "Медовые водопады"
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Что вас ожидает:

  • Исторические достопримечательности Пятигорска
  • Пятигорский парк «Цветник»
  • Провал
  • Место дуэли М. Ю. Лермонтова
  • Исторический Кисловодск
  • Главные Нарзанные ванны
  • Нарзанная галерея
  • Ущелье Аликоновка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Пятигорск и Кисловодск.
  • Пятигорск — уютный и романтичный город, который скрывает множество интересных достопримечательностей. Мы возьмем на себя роль проводника и покажем вам самые главные из них: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова. Затем отправимся на исследование Кисловодска — самого южного города Ставропольского края. Мы прогуляемся по ухоженному Курортному бульвару, посетим национальный парк и поднимемся на смотровую площадку, откуда открываются фантастические виды на окружающие горы и природные достопримечательности.
  • Гора Кольцо и Медовые водопады.
Во второй части нашего путешествия мы сфокусируемся на уникальных природных достопримечательностях этого региона. Вы сможете полюбоваться величественной горой Кольцо и живописными Медовыми водопадами, расположенными в соседней Карачаево-Черкесии. Прогуляйтесь по специально оборудованной тропе вдоль реки, наслаждаясь потрясающими видами, загляните в уютное кафе и попробуйте местную кухню. А для тех, кто любит острые ощущения, мы предлагаем прокатиться на зип-лайне над ущельем!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Передвижение на комфортабельном авто Toyota
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
  • Входной билет на территорию «Медовые водопады» 100₽/чел.
  • Зип-Лайн — 1500 ₽./чел. (катание по желанию)
Место начала и завершения?
По Вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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