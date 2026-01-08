Величественный Эльбрус: поездка из Железноводска

Увидеть Гижгит и Баксанское ущелье, проехать через город-призрак и прокатиться по канатной дороге
Самая высокая гора в России притягивает множество путешественников — давайте и мы отправимся на Эльбрус.

Поднимемся наверх по канатной дороге и полюбуемся невероятными пейзажами, подышим чистым горным воздухом.

А по пути проедем через Баксанское ущелье, остановимся у бирюзового озера Гижгит, заглянем на Поляну нарзанов и в город-призрак Тырныауз.
4
Описание экскурсии

Проедем через Баксанское ущелье — мы расскажем о жизни людей, населяющих эти живописные места. И покажем памятник первым покорителям Эльбруса.

Остановимся у прекрасного озера Гижгит с необыкновенной бирюзовой водой и песчаными пляжами — здесь всегда получаются великолепные фотографии.

Заглянем в Тырныауз — самый высокогорный город России. Вы узнаете, почему когда-то это место опустело, но перспективно для заселения в будущем.

Поднимемся на Эльбрус по канатной дороге. Вам откроется завораживающий вид на горы, альпийские луга и долины Северного Кавказа.

Посетим Поляну нарзанов — вы раскроете, почему земля здесь окрашена в красно-ржавый цвет. И попробуете известные с древних времён целебные воды.

Примерный тайминг

6:00–7:00 — сбор участников
9:00–10:00 — остановка на завтрак
11:30–12:00 — прибытие на озеро Гижгит
12:30–13:00 — подъём по канатной дороге с поляны Азау
15:00–15:30 — выезд
15:30–16:00 — прибытие на Поляну нарзанов
19:00–20:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser, УАЗ Patriot или другом подготовленном внедорожнике
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Подъём по канатной дороге на Эльбрусе — 2100 ₽ за чел.
  • Если канатная дорога на Эльбрусе не работает, можем заехать на Чегет — 1100 ₽ за чел.
  • Питание — 500-600 ₽

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник4200 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваше место жительства
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алибек
Алибек — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 285 туристов
Приветствую! Я Алибек, представитель дружной команды гидов на Северном Кавказе. Мы с гордостью рассказываем путешественникам о местных традициях, культуре и истории. Благодаря нашим экскурсиям вы сможете окунуться в атмосферу кавказского гостеприимства и полюбоваться потрясающими пейзажами.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
И
Одним днем это не реально!
нужно ехать к Эльбрусу, ночевать там, на следующий день отдыхать, лыжи, сноуборд, просто поднятся, посидеть в кафешке, насладиться видами, пофоткаться. после либо собираться домой обратно или опять переночевать и на следующий день уезжать.
Лучше на своей машине, ехать лучше утром или днем, дорога ночью тяжеловата.

