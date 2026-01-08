Самая высокая гора в России притягивает множество путешественников — давайте и мы отправимся на Эльбрус. Поднимемся наверх по канатной дороге и полюбуемся невероятными пейзажами, подышим чистым горным воздухом. А по пути проедем через Баксанское ущелье, остановимся у бирюзового озера Гижгит, заглянем на Поляну нарзанов и в город-призрак Тырныауз.

Проедем через Баксанское ущелье — мы расскажем о жизни людей, населяющих эти живописные места. И покажем памятник первым покорителям Эльбруса.

Остановимся у прекрасного озера Гижгит с необыкновенной бирюзовой водой и песчаными пляжами — здесь всегда получаются великолепные фотографии.

Заглянем в Тырныауз — самый высокогорный город России. Вы узнаете, почему когда-то это место опустело, но перспективно для заселения в будущем.

Поднимемся на Эльбрус по канатной дороге. Вам откроется завораживающий вид на горы, альпийские луга и долины Северного Кавказа.

Посетим Поляну нарзанов — вы раскроете, почему земля здесь окрашена в красно-ржавый цвет. И попробуете известные с древних времён целебные воды.

Примерный тайминг

6:00–7:00 — сбор участников

9:00–10:00 — остановка на завтрак

11:30–12:00 — прибытие на озеро Гижгит

12:30–13:00 — подъём по канатной дороге с поляны Азау

15:00–15:30 — выезд

15:30–16:00 — прибытие на Поляну нарзанов

19:00–20:00 — возвращение в город

Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser, УАЗ Patriot или другом подготовленном внедорожнике

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

