Поднимемся наверх по канатной дороге и полюбуемся невероятными пейзажами, подышим чистым горным воздухом.
А по пути проедем через Баксанское ущелье, остановимся у бирюзового озера Гижгит, заглянем на Поляну нарзанов и в город-призрак Тырныауз.
Описание экскурсии
Проедем через Баксанское ущелье — мы расскажем о жизни людей, населяющих эти живописные места. И покажем памятник первым покорителям Эльбруса.
Остановимся у прекрасного озера Гижгит с необыкновенной бирюзовой водой и песчаными пляжами — здесь всегда получаются великолепные фотографии.
Заглянем в Тырныауз — самый высокогорный город России. Вы узнаете, почему когда-то это место опустело, но перспективно для заселения в будущем.
Поднимемся на Эльбрус по канатной дороге. Вам откроется завораживающий вид на горы, альпийские луга и долины Северного Кавказа.
Посетим Поляну нарзанов — вы раскроете, почему земля здесь окрашена в красно-ржавый цвет. И попробуете известные с древних времён целебные воды.
Примерный тайминг
6:00–7:00 — сбор участников
9:00–10:00 — остановка на завтрак
11:30–12:00 — прибытие на озеро Гижгит
12:30–13:00 — подъём по канатной дороге с поляны Азау
15:00–15:30 — выезд
15:30–16:00 — прибытие на Поляну нарзанов
19:00–20:00 — возвращение в город
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser, УАЗ Patriot или другом подготовленном внедорожнике
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Подъём по канатной дороге на Эльбрусе — 2100 ₽ за чел.
- Если канатная дорога на Эльбрусе не работает, можем заехать на Чегет — 1100 ₽ за чел.
- Питание — 500-600 ₽
ежедневно в 06:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4200 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
нужно ехать к Эльбрусу, ночевать там, на следующий день отдыхать, лыжи, сноуборд, просто поднятся, посидеть в кафешке, насладиться видами, пофоткаться. после либо собираться домой обратно или опять переночевать и на следующий день уезжать.
Лучше на своей машине, ехать лучше утром или днем, дорога ночью тяжеловата.