Экскурсии с посещением канатной дороги в Железноводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Канатная дорога» в Железноводске, цены от 4 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Джип-тур «Эльбрус и озеро Былым» из Железноводска - путешествие мечты
Завораживающий джип-тур из Железноводска: Эльбрус, озеро Былым и каньоны в одном путешествии
Начало: По договоренности
«Дополнительные расходы: канатная дорога Азау — 1500 руб»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
1800015 300 за всё до 4 чел.
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Из Железноводска в сказочный Домбай: уникальное путешествие в мини-группе
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Железноводска в Домбай, где вас ждут впечатляющие горные пейзажи и чистейшие реки
Начало: В удобном вам месте в Железноводске
«Прибыв в Домбай, вы подниметесь по канатной дороге, полюбуетесь могучими горными вершинами и ледниками»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
52944 500 за человека
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Путешествие к Эльбрусу: ледяная поляна Азау и озеро Гижгит
Вас ждет захватывающее путешествие к подножию Эльбруса с посещением ледяной поляны Азау и озера Гижгит
Начало: У вашего места проживания
«Наконец, вы окажетесь лицом к лицу с великаном Эльбрусом на ледяной поляне Азау, от которой по канатной дороге мы поднимемся к обзорной точке «Мир» (3500 н»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наташа
    1 апреля 2024
    Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
    Были на экскурсии с малышом 3-х лет, оба с ним в состоянии восторга. Очень комфортная поездка, интересные места, вкусная, аутентичная
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    кухня по дороге. Знаю теперь, что еще 50 лет пройдёт, а он всё равно будет вспоминать эту поездку с Абреком на Домбай и вернётся туда уже со своими детьми, внуками.

    Были на экскурсии с малышом 3-х лет, оба с ним в состоянии восторга. Очень комфортная поездка
  • А
    Анжела
    20 марта 2024
    Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
    Поехали на экскурсию с друзьями в группе из 4 человек. Поездка прошла замечательно! Нашим водителем-гидом был Абрек. Все путешествие развлекал
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    нас историями местности и делился жизненной мудростью:) И как гиду, и как водителю респект. Получили огромное количество позитивных эмоций. Большое спасибо!

  • А
    Азат
    19 марта 2024
    Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
    Это был замечательный день, нам очень понравилась эта поездка!
  • Т
    Татьяна
    7 декабря 2023
    Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
    Нам очень понравилась эта экскурсия! Еще мы угадали с ясной и солнечной погодой, день пролетел на одном дыхании. Спасибо Кириллу за интересные рассказы. Будем теперь весь год вспоминать.
  • А
    Анна
    15 ноября 2023
    Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
    Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для отзыва и вернулась в
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    сказку, большая благодарность Кириллу, за его любовь к краю, видно, что человек работает по призванию, очень грамотно был спланирован маршрут и отведенное время на локации, мы успели все и даже больше. Кирилл очень хорошо знает историю, рассказал про все достопримечательности, которые посетили и которые проезжали, и в целом очень много информации новой узнали в интересной нескучной подаче. Ездили вдвоем с дочерью, т к в поездках мы очень сильно устаем от шума, лишней суеты и дороги, было решено ехать индивидуально, поездка прошла очень насыщенно и при этом легко, машина комфортабельная, двигались в нашем ритме, Кирилл прислушивался к нашим пожеланиям. Выехали в 6.30 утра, встретили красивый рассвет по дороге, приехали к подъемнику в начале 10, на Эльбрус нам дали 2 часа, сначала поднялись на 3000 погуляли, затем поехали на 3500, после 30 минут нахождения на 3500 началось головокружение, решили не ехать на 3800, спустились, как раз уложились в 2 часа. Эти 30 минут провели очень весело и непринужденно, полюбовались красотами со всех сторон, впечатлились видами, пофотографировались со снежным человеком (500 руб), я исполнила свою мечту и покаталась на качеле (500 руб) над обрывом в горах, страшно первые 5 секунд, потом кайф, чувство полета несравнимое ни с чем, незабываемые ощущения. Далее посетили по плану вторую гору Чегет, там уже открытый кресельный подъемник, где-то в начале подъема сидит в кустах фотограф, не забудьте улыбнуться и помахать ему рукой, на спуске обратно вас будет ждать магнитик за 200 рублей/1 шт, магнита делают 2, качество не очень, но взяли на память. С Чегета открывается уже другой вид на Эльбрус, видно всю его мощь, внизу красивый распадок, справа ледник Семерка. Мы доехали только до первого уровня, был сильный пронизывающий ветер и на второй уровень подниматься подъемник уже одиночный, дочь побоялась ехать, спустились вниз, сам подъем и спуск на открытом подъемнике отдельное маленькое приключение, виды очень захватывающие, ветер дует в лицо, солнце светит) Далее я уже честно сбилась с памяти куда мы поехали, заезжали на поляну Нарзанов, потом в красивое ущелье, был еще водопад, ну и в завершение вишенка на торте, озеро Гижгит. Маленькая предыстория, когда я записывалась на экскурсию, спросила у Кирилла, есть ли локация где можно провести фотосессию в красивом платье со шлейфом (я не проф фотограф, для себя), Кирилл предложил на озере Гижгит и очень ответственно подошел к моей просьбе,в течение дня переживал, чтобы мы успели, помогал сладить с платьем, так как его постоянно норовил унести ветер, фотографировал. В итоге на память у меня очень красивые фотографии и воспоминания. Озеро поразило своим ландшафтом и цветом воды. За один день мы увидели столько красоты, заснеженные горы, ущелья, водопады, озеро, если бы лично не присутствовала там, не поверила бы, что так можно было)

    Прошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото дляПрошла неделя после поездки на Эльбрус, а эмоции до сих пор не отпустили. Перебирала фото для

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Канатная дорога»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
  2. Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
  3. Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Железноводска
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
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