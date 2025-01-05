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Хотя жена очень расстроилась отсутствию вида на горы. Наша 8-мимесячная малышка прекрасно выдержала всю экскурсию в слинге. С учетом непогоды Егор предложил нам план Б по началу экскурсии, и это было очень удобно и классно! Спасибо огромное! Не могу сказать, что этот поход must do. Но для нас это было самое то: тихо, спокойно и на свежем воздухе. Интересно было ощутить дух той эпохи. Егор прекрасен во всех отношениях: и как рассказчик, и как проводник, и как организатор, и как сопровождающий. И фотографии делает классные! Очень понравилось с ним ходить. Если будет возможность, еще обязательно к нему обратимся.