скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
Восхождение на гору Железная с видами на Кавказские Минеральные Воды и Эльбрус. Фотографии, истории и отдых с чаем на вершине
Начало: В курортном парке города Железноводска
«На память о нашем восхождении подарю вам фотографию моментальной печати, а ещё видео с визуализацией на 3D карте маршрута восхождения с музыкальным сопровождением и фотокарточками на ключевых точках»
Завтра в 06:00
12 фев в 12:00
от 34003060₽ за человека
5 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая (из Железноводска)
Покорить кавказские горы и взглянуть на города КМВ с высоты птичьего полета
«Красивые виды будут сопровождать нас на протяжении всего восхождения»
Завтра в 14:00
11 фев в 08:00
9000₽ за всё до 3 чел.
4.5 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Восхождение на гору Машук и фотосессия (из Железноводска)
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Начало: У вашего места проживания
«Я встречу вас в Железноводске и привезу к месту начала восхождения»
Завтра в 14:00
11 фев в 08:00
9000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААкимов5 января 2025Все отлично. Егору спасибо.
- ААнна4 декабря 2024Вы приехали в Железноводск и хотите подняться на Железную? И чтобы Вам всё рассказали, показали, провели по интересным местам, угостили
- ИИван12 ноября 2024Ходили в туманно-дождливую погоду. Окрестностей практически не было видно. Но лично для меня был именно в этом свой особенный шарм.
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Восхождения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в феврале 2025
Сейчас в Железноводске в категории "Восхождения" можно забронировать 3 экскурсии от 3060 до 9000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Совершаем восхождения в Железноводске на экскурсионных турах в 2025 вместе с гидами. Организованные треккинги в горы Железноводска и окрестностях, можно прочитать отзывы от туристов которые уже прошли этот путь, узнать цены и задать вопросы. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель