Восхождения в Железноводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Восхождения» в Железноводске, цены от 3060 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
Пешая
скидка
10%
10 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
Восхождение на гору Железная с видами на Кавказские Минеральные Воды и Эльбрус. Фотографии, истории и отдых с чаем на вершине
Начало: В курортном парке города Железноводска
«На память о нашем восхождении подарю вам фотографию моментальной печати, а ещё видео с визуализацией на 3D карте маршрута восхождения с музыкальным сопровождением и фотокарточками на ключевых точках»
Завтра в 06:00
12 фев в 12:00
от 34003060 за человека
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая (из Железноводска)
Пешая
5 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая (из Железноводска)
Покорить кавказские горы и взглянуть на города КМВ с высоты птичьего полета
«Красивые виды будут сопровождать нас на протяжении всего восхождения»
Завтра в 14:00
11 фев в 08:00
9000 за всё до 3 чел.
Восхождение на гору Машук и фотосессия (из Железноводска)
Пешая
4.5 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Восхождение на гору Машук и фотосессия (из Железноводска)
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Начало: У вашего места проживания
«Я встречу вас в Железноводске и привезу к месту начала восхождения»
Завтра в 14:00
11 фев в 08:00
9000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Акимов
    5 января 2025
    Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
    Все отлично. Егору спасибо.
    Все отлично. Егору спасибоВсе отлично. Егору спасибо
  • А
    Анна
    4 декабря 2024
    Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
    Вы приехали в Железноводск и хотите подняться на Железную? И чтобы Вам всё рассказали, показали, провели по интересным местам, угостили
    читать дальше

    на вершине свежесваренным чаем с вкусняшками и было активно, позитивно, фотографично и несложно? Тогда вам - к Егору. 👍 Будете точно довольны и с массой воспоминаний и впечатлений. 😍

    Вы приехали в Железноводск и хотите подняться на Железную? И чтобы Вам всё рассказали, показали, провелиВы приехали в Железноводск и хотите подняться на Железную? И чтобы Вам всё рассказали, показали, провелиВы приехали в Железноводск и хотите подняться на Железную? И чтобы Вам всё рассказали, показали, провелиВы приехали в Железноводск и хотите подняться на Железную? И чтобы Вам всё рассказали, показали, провелиВы приехали в Железноводск и хотите подняться на Железную? И чтобы Вам всё рассказали, показали, провелиВы приехали в Железноводск и хотите подняться на Железную? И чтобы Вам всё рассказали, показали, провелиВы приехали в Железноводск и хотите подняться на Железную? И чтобы Вам всё рассказали, показали, провели
  • И
    Иван
    12 ноября 2024
    Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
    Ходили в туманно-дождливую погоду. Окрестностей практически не было видно. Но лично для меня был именно в этом свой особенный шарм.
    читать дальше

    Хотя жена очень расстроилась отсутствию вида на горы. Наша 8-мимесячная малышка прекрасно выдержала всю экскурсию в слинге. С учетом непогоды Егор предложил нам план Б по началу экскурсии, и это было очень удобно и классно! Спасибо огромное! Не могу сказать, что этот поход must do. Но для нас это было самое то: тихо, спокойно и на свежем воздухе. Интересно было ощутить дух той эпохи. Егор прекрасен во всех отношениях: и как рассказчик, и как проводник, и как организатор, и как сопровождающий. И фотографии делает классные! Очень понравилось с ним ходить. Если будет возможность, еще обязательно к нему обратимся.

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Восхождения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
  2. Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая (из Железноводска)
  3. Восхождение на гору Машук и фотосессия (из Железноводска)
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Самое главное
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Плато Бермамыт
  6. Джилы-су
  7. Пушкинская Галерея
  8. Курортный парк
  9. Чегемские водопады
  10. Перевал Гум-Баши
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в феврале 2025
Сейчас в Железноводске в категории "Восхождения" можно забронировать 3 экскурсии от 3060 до 9000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Совершаем восхождения в Железноводске на экскурсионных турах в 2025 вместе с гидами. Организованные треккинги в горы Железноводска и окрестностях, можно прочитать отзывы от туристов которые уже прошли этот путь, узнать цены и задать вопросы. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель