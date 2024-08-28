Невероятные горные пейзажи, гармония величественной природы и старинных построек — то, что характеризует Ингушетию.
Вы увидите целые башенные города, побываете на красивейшем перевале Цей-Лоам и в заброшенном средневековом ауле. Многие местные памятники внесены в список наследия ЮНЕСКО — и мы вас с ними познакомим.
Вы увидите целые башенные города, побываете на красивейшем перевале Цей-Лоам и в заброшенном средневековом ауле. Многие местные памятники внесены в список наследия ЮНЕСКО — и мы вас с ними познакомим.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Джейрахский район
Мы проедем по одному из самых красивых перевалов Цей-Лоам, откуда в хорошую погоду открывается вид на Казбек. В Джейрахском районе повсюду возвышаются настоящие башенные города на фоне удивительных горных панорам. Например:
- Башенный комплекс Эрзи — один из крупнейших в Ингушетии. Вы увидите боевые башни высотой до 30 метров
- Башни Эгикала — одного из самых больших поселений древней Ингушетии. Он расположен на южном склоне священной горы Цей-Лоам, где, по преданию, обитал местный бог-громовержец Сели
- Вовнушки — ещё один башенный комплекс с хорошо сохранившимися средневековыми оборонно-сторожевыми сооружениями на скалах в ущелье реки Гулой-хи
- Таргим — так называется почти заброшенный аул в Джейрахском районе, настоящем музее средневековой архитектуры под открытым небом. Хотя башен в Ингушетии очень много, но такие красивые и эстетичные — только здесь
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках или минивэнах в сопровождении водителя-гида
- Дорога до первой остановки занимает 2,5–3 часа
- По маршруту предусмотрены остановки в кафе
- С собой обязательно иметь паспорт РФ с постоянной пропиской и свидетельство о рождении детям до 14 лет (можно с детьми старше 8 лет)
- Дополнительно оплачивается вход в заповедник — 150 ₽ за человека и питание
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 080 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте в Железноводске
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваша команда гидов в Железноводске
С 2019 года мы предлагаем эксклюзивные путешествия, сгруппированные по тематикам: экстрим, семейный отдых, исторические и гастрономические туры по Кавказу. Жизнь нашей команды проходит в режиме путешествий нон-стоп. Вместе мы разведываем новые места, составляем программы, чтобы затем организовать полноценный отдых для вас. Наш главный принцип — гость на первом месте! Каждому путешественнику мы гарантируем полную информационную поддержку по маршруту и программе.Задать вопрос
Входит в следующие категории Железноводска
Похожие экскурсии из Железноводска
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
Откройте тайны Кавказских Минеральных Вод: экскурсия по 17 гор-лакколитам с посещением Успенского монастыря и живописными видами
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
6 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по загадочной горе Развалка
Поднимитесь на гору Развалка и насладитесь панорамой Кавказских Минеральных Вод. Вас ждут фантастические виды, интересные факты и профессиональная фотосессия
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
80006 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
5 часов
Индивидуальная
Увлекательное путешествие по Железноводску: от Пушкина до первобытных людей
Прогуляйтесь по Железноводску, узнайте о Пушкинской галерее, Лермонтовском терренкуре и древней пещере. Уникальные места ждут вас
Начало: Из Курортного парка Железноводска
1 сен в 06:00
2 сен в 06:00
от 52004 680₽ за человека