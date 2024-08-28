В Ингушетию - страну башен и гор

Устроить себе насыщенное путешествие в живописный край в составе уютной мини-группы
Невероятные горные пейзажи, гармония величественной природы и старинных построек — то, что характеризует Ингушетию.

Вы увидите целые башенные города, побываете на красивейшем перевале Цей-Лоам и в заброшенном средневековом ауле. Многие местные памятники внесены в список наследия ЮНЕСКО — и мы вас с ними познакомим.
В Ингушетию - страну башен и гор
В Ингушетию - страну башен и гор
В Ингушетию - страну башен и гор
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Джейрахский район

Мы проедем по одному из самых красивых перевалов Цей-Лоам, откуда в хорошую погоду открывается вид на Казбек. В Джейрахском районе повсюду возвышаются настоящие башенные города на фоне удивительных горных панорам. Например:

  • Башенный комплекс Эрзи — один из крупнейших в Ингушетии. Вы увидите боевые башни высотой до 30 метров
  • Башни Эгикала — одного из самых больших поселений древней Ингушетии. Он расположен на южном склоне священной горы Цей-Лоам, где, по преданию, обитал местный бог-громовержец Сели
  • Вовнушки — ещё один башенный комплекс с хорошо сохранившимися средневековыми оборонно-сторожевыми сооружениями на скалах в ущелье реки Гулой-хи
  • Таргим — так называется почти заброшенный аул в Джейрахском районе, настоящем музее средневековой архитектуры под открытым небом. Хотя башен в Ингушетии очень много, но такие красивые и эстетичные — только здесь

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках или минивэнах в сопровождении водителя-гида
  • Дорога до первой остановки занимает 2,5–3 часа
  • По маршруту предусмотрены остановки в кафе
  • С собой обязательно иметь паспорт РФ с постоянной пропиской и свидетельство о рождении детям до 14 лет (можно с детьми старше 8 лет)
  • Дополнительно оплачивается вход в заповедник — 150 ₽ за человека и питание

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6 080 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном вам месте в Железноводске
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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