Впечатляющая природа и богатая история Дигории на экскурсии из Железноводска
Средневековые замки на отвесных скалах, горные вершины, похожие на крепости, глубокие ущелья и вечные ледники, питающие сотни жемчужных водопадов, – такой предстанет перед вами горная Дигория. Эта часть Северной Осетии имеет богатую историю и удивительную природу. Отправляйтесь с нами в путешествие по «долине тысячи водопадов и радуг».
В горной Дигории вас встретит чистый мягкий высокогорный воздух, благодатное солнце, которое станет ближе на целых 2 000 метров. Мы увидим главный Кавказский хребет и его восхитительную жемчужину — вершину Лабода!
В горной Дигории вас встретит чистый мягкий высокогорный воздух, благодатное солнце, которое станет ближе на целых 2 000 метров. Мы увидим главный Кавказский хребет и его восхитительную жемчужину — вершину Лабода!
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Что вас ожидает:
- Каньон «Ахсинта»
- Река Урух
- Скульптура Св. Георгия
- Музей матери — спасительницы аланских детей — Задалеской Нана
- Селение Ханаз, замок «Фрегат»
- Заброшенные селения Лезгор и Донифарс
- Эпичные развалины горно-обогатительной фабрики в селении Фаснал
- Жемчужный водопад (Галдоридон)
- Порог неба
- Галиат
- Кругозор в селении Камунта и др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Подробнее об экскурсии
Наше путешествие начнется с красивого места – живописного каньона Ахсинта в Дигорском ущелье. Каньон поражает своей грандиозностью. Несколько карстовых источников эффектно ниспадают в пучину. Зимой они превращаются в голубые водопады и красивые сосульки. Мы увидим место, где каньон сужается настолько, что превращается в каменный желоб и видно, как на семидесятиметровой глубине среди скал бьется река Урух.
По пути вас встретит и проводит в добрую дорогу скульптура самого почитаемого святого в Осетии – Святого Георгия (Уастырджи).
Далее вам предстоит переезд в Задалеск, где вы посетите музей Наны Задалеск — матери-спасительницы аланских детей. Рядом с селением находится главная местная достопримечательность — святилище дзуар Дигори Изад («Ангел Дигории»). Оно представляет собой большую пещеру, в которой стоят столы для священных трапез, потолок сложен из рогов оленей, а стены украшают черепа жертвенных животных. Это святилище почитается дигорцами с незапамятных времен, а традиционные обряды и культовые трапезы проводятся здесь и в наши дни.
Затем вы заедете в Ханаз, который славится замком рода Цаллаевых. Местные жители часто называют его «Фрегатом». Средневековый замок возвышается на скале, напоминая парусный фрегат, разрезающий острым каменным носом воздушные волны.
Следующая остановка – это заброшенные селения Лезгор и Донифарс — этнографический музей под открытым небом с многочисленными остатками памятников горной архитектуры: башнями, склепами, замками, святилищами.
Мы увидим Лезгорско-Донифарсский склеповый могильник — второй по величине в Северной Осетии, после Даргавского. Здесь сосредоточено 64 усыпальницы разного типа и 7 цыртов — памятных столбов. Здесь же находится храм Сатайи-Обау второй половины XV – начала XVI столетия.
Далее мы прогуляемся по селению Фаснал и осмотрим руины Бельгийской фабрики. Село внешне ничем не отличается от других горных селений, но знаменито именно тем, что в XIX веке здесь функционировала Бельгийская горно-обогатительная фабрика. И уже в те далекие времена на фабрике было электричество и канализация. Сегодня фабрика сильно разрушена, но поговаривают, что когда-то это было огромное здание со стеклянной крышей! Следов от нее, конечно же, не осталось. Сфотографируемся у современной инсталляции осетинской скрипки Фандыр.
После вы увидите роскошный водопад Галдоридон, который расположен на одноименной реке. Название его переводится как «бык и камень». Бурные потоки с оглушительным шумом падают с 30-метровой высоты. Водопад имеет пять каскадов. Сильные струи, срывающиеся с уступа, выбили в каждой из ступенек небольшую ванночку.
Следом вас ждёт погружение в природу и историю Уаллагкомского ущелья. Вы посетите уникальный средневековый архитектурный комплекс в селении Галиат. Галиат – древнейшее поселение в Дигорском ущелье. История заселения Галиата датируется V – началом VI вв. Здесь и по сей день сохранили аутентичные улицы, крепости и средневековые башни. Через Галиат пролегал Шелковый путь, что также положительно отразилось на обеспеченности города и местных жителей.
Далее вы посетите самое высокогорное селение Дигории — Камунта. Оно расположено на высоте почти 2000 м. над уровнем моря. В хорошую погоду отсюда открывается впечатляющая панорама на Уаллагкомское ущелье, ледник Сонгути и вершины Скалистого хребта.
После такой насыщенной программы довольные и счастливые мы возвращаемся домой!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер до дома
- Транспорт (комфортный внедорожник)
- Услуги профессионального гида-водителя
- Что не входит
- Питание в кафе (около 500 руб. /чел.)
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Ваше место пребывания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой:
- Паспорт РФ, Свидетельство о рождении ребенка
- Удобная одежда и обувь по сезону
- Солнцезащитный крем и очки, головной убор
- Вода
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина Кузьмина
22 июня 2022
Потрясающе красивые места! Стоит побывать там и не один раз. Организация очень хорошая.
И
Ира Елькина
20 июня 2022
Отзыв на тур в Дигорию 🏔 Поездка прошла великолепно, получилось как прогулка с друзьями, было очень весело. Под конец уже немного голова перестала переваривать все красоты, настолько много было впечатлений!
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