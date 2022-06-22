Подробнее об экскурсии

Наше путешествие начнется с красивого места – живописного каньона Ахсинта в Дигорском ущелье. Каньон поражает своей грандиозностью. Несколько карстовых источников эффектно ниспадают в пучину. Зимой они превращаются в голубые водопады и красивые сосульки. Мы увидим место, где каньон сужается настолько, что превращается в каменный желоб и видно, как на семидесятиметровой глубине среди скал бьется река Урух.

По пути вас встретит и проводит в добрую дорогу скульптура самого почитаемого святого в Осетии – Святого Георгия (Уастырджи).

Далее вам предстоит переезд в Задалеск, где вы посетите музей Наны Задалеск — матери-спасительницы аланских детей. Рядом с селением находится главная местная достопримечательность — святилище дзуар Дигори Изад («Ангел Дигории»). Оно представляет собой большую пещеру, в которой стоят столы для священных трапез, потолок сложен из рогов оленей, а стены украшают черепа жертвенных животных. Это святилище почитается дигорцами с незапамятных времен, а традиционные обряды и культовые трапезы проводятся здесь и в наши дни.

Затем вы заедете в Ханаз, который славится замком рода Цаллаевых. Местные жители часто называют его «Фрегатом». Средневековый замок возвышается на скале, напоминая парусный фрегат, разрезающий острым каменным носом воздушные волны.

Следующая остановка – это заброшенные селения Лезгор и Донифарс — этнографический музей под открытым небом с многочисленными остатками памятников горной архитектуры: башнями, склепами, замками, святилищами.

Мы увидим Лезгорско-Донифарсский склеповый могильник — второй по величине в Северной Осетии, после Даргавского. Здесь сосредоточено 64 усыпальницы разного типа и 7 цыртов — памятных столбов. Здесь же находится храм Сатайи-Обау второй половины XV – начала XVI столетия.

Далее мы прогуляемся по селению Фаснал и осмотрим руины Бельгийской фабрики. Село внешне ничем не отличается от других горных селений, но знаменито именно тем, что в XIX веке здесь функционировала Бельгийская горно-обогатительная фабрика. И уже в те далекие времена на фабрике было электричество и канализация. Сегодня фабрика сильно разрушена, но поговаривают, что когда-то это было огромное здание со стеклянной крышей! Следов от нее, конечно же, не осталось. Сфотографируемся у современной инсталляции осетинской скрипки Фандыр.

После вы увидите роскошный водопад Галдоридон, который расположен на одноименной реке. Название его переводится как «бык и камень». Бурные потоки с оглушительным шумом падают с 30-метровой высоты. Водопад имеет пять каскадов. Сильные струи, срывающиеся с уступа, выбили в каждой из ступенек небольшую ванночку.

Следом вас ждёт погружение в природу и историю Уаллагкомского ущелья. Вы посетите уникальный средневековый архитектурный комплекс в селении Галиат. Галиат – древнейшее поселение в Дигорском ущелье. История заселения Галиата датируется V – началом VI вв. Здесь и по сей день сохранили аутентичные улицы, крепости и средневековые башни. Через Галиат пролегал Шелковый путь, что также положительно отразилось на обеспеченности города и местных жителей.

Далее вы посетите самое высокогорное селение Дигории — Камунта. Оно расположено на высоте почти 2000 м. над уровнем моря. В хорошую погоду отсюда открывается впечатляющая панорама на Уаллагкомское ущелье, ледник Сонгути и вершины Скалистого хребта.

После такой насыщенной программы довольные и счастливые мы возвращаемся домой!