Всего одна поездка — и сразу 4 города! Вы увидите главные достопримечательности курортов — озеро Провал и Нарзанные ванны, дворец эмира Бухарского и грот Дианы — и не только. Погуляете по живописным паркам и попробуете целебные воды. Узнаете историю зарождения КМВ и поймёте уникальность каждого города.
Описание экскурсии
Железноводск — самый живописный
- Пройдём по Курортному парку и посмотрим на дворец эмира Бухарского и Пушкинскую галерею
- Поговорим о появлении старейших источников курорта — Славяновского, Смирновского, Лермонтовского
- И откроем секрет, для чего изначально построили здание Новых ванн
Пятигорск — самый старый курорт КМВ
- Вы посетите место дуэли Лермонтова, озеро Провал, парк Цветник
- Увидите Эолову арфе, кофейню Гукасова, грот Дианы, Лермонтовскую галерею, Лермонтовские Ванны
- А при хорошей погоде насладитесь живописными видами Кавказских гор
Ессентуки — самый «минеральный»
- Мы побываем в парке — именно там зародился курорт, рассмотрим галерею источника № 17 и Цандеровский институт механотерапии
- Полюбуемся архитектурой Верхних ванн и грязелечебницы имени Семашко
Кисловодск — самый оживлённый
- Прогуляемся по старейшему курортному бульвару, где насладимся красотой старинных зданий — Нарзанной галереи, Колоннады, Нарзанных ванн
- Обсудим историю Лермонтовской площадки и сделаем фото у цветочного календаря
Примерный тайминг
10:00 — встреча в Железноводске и выезд в Пятигорск
10:30 — автомобильно-пешеходная экскурсия по Пятигорску
12:00 — выезд в Ессентуки
12:30 — пешеходная экскурсия по Ессентукскому парку
14:30 — выезд в Кисловодск
15:00 — пешеходная экскурсия по курортной зоне Кисловодска
17:00 — выезд в Железноводск
18:00 — пешеходная экскурсия в парковой зоне Железноводска
20:00 — выезд к месту проживания
Организационные детали
- Поездка пройдёт на Volkswagen Tiguan или Ford Focus
- Экскурсия проводится круглый год вне зависимости от погодных условий. Не подходит для маленьких детей
- Экскурсию можно начать из Железноводска, Пятигорска, Ессентуков. Из Кисловодска — за доплату 2000 ₽
- По понедельникам вход в Провал закрыт
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 1108 туристов
Мы команда гидов, коренные жители Кавказских Минеральных Вод, любим свой город, его историю и хотим этим поделиться с вами! Мы очень внимательно относимся к пожеланиям и физическим возможностям путешественников. Индивидуально
Входит в следующие категории Железноводска
Похожие экскурсии из Железноводска
Индивидуальная
до 5 чел.
Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
Погрузитесь в мир истории и природы Железноводска, где каждый шаг открывает новые удивительные истории и красоты
Начало: На площали Ленина
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
Ощутите красоту Кавказа на индивидуальной экскурсии из Железноводска. Пятигорск, Кисловодск и Медовые водопады ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за 1 день (из Железноводска)
Погрузитесь в мир Кавказских Минеральных Вод: увлекательная экскурсия по Железноводску и соседям
Завтра в 08:00
21 дек в 08:00
12 400 ₽ за всё до 4 чел.