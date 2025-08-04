Н Наталья Звенигород на авто Спасибо Александру за организацию автомобильной экскурсии! Посетили многие ключевые места за короткое время. Московская улица, Чеховские места, монастырь. Каждый найдёт в этом путешествии что-то свое.

А Алена Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое Очень хороший приятный экскурсовод Людмила был с нами на двух экскурсиях. Очень интересно рассказывала, и что было важно для нас, сумела подстроить свой рассказ для детей 10 и 11 лет.

М Мария Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое Благодарим за увлекательную экскурсию по Звенигороду. Анатолий очень структурировано и понятно рассказывал, отвечал на все возникающие у нашей группы вопросы, передвигались в комфортном для нас темпе. Много успели посмотреть!

А Алексей Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое Отличная экскурсия! Познавательно, интересно, и несмотря на жару более 30 градусов, легко и непринуждённо! Спасибо Анатолию за великолепную историю.

Н Наталья Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое читать дальше города к современному Звенигороду был интересный и увлекательный. Рассказ Анатолия содержательный и познавательный. Узнали многое из истории образования Звенигорода и Саввино-Сторожевского монастыря. Попробовали местной выпечки и кваса. Очень рекомендую данный маршрут, подойдет и взрослым и детям. Анатолий старается вовлечь всех. Добрый день! В субботу были на экскурсии по Звенигороду, 2-мя семьями с детьми. Нашим гидом был Анатолий. Маршрут от древнего

A A Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое читать дальше слово. Было всё: прогулки по парку, белоснежные храмы и интересные дома, пирожки в монастырской трапезной и смешные факты про известных звенигородцев. Рекомендуем на 100% Прекрасный гид Валерия неожиданно влюбила нас в Звенигород. Вся экскурсия на одном дыхании, ходили зачарованные и боялись пропустить хоть одно

Т Татьяна Звенигород на авто читать дальше рассказывает очень интересно, поддерживает диалоги. Даже младшему сыну понравилась как прошла экскурсия, не смотря на то, что темы совсем не детские, и экскурсии откровенно не любит.

Мы были в Звенигороде ранее, но Александр открыл нам новые места, например, пещеру Саввы,"чеховские места". Уже планируем новые поездки с этим гидом. Экскурсия прошла просто отлично. Нашу семью встретил гид Александр. Мы пересели на его новый внедорожник. Александр - кандидат исторических наук,

Е Елена Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое Замечательный день в сопровождении Анатолия.

Анатолий прекрасный рассказчик, знает множество нюансов, изюминок, которые делают маршрут содержательным и интересным.

Спасибо за чудесную экскурсию!

М Мария Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое

У нас остались читать дальше очень приятные впечатления от нашего знакомства с городом!

Анатолий - прекрасный экскурсовод, отлично владеет информацией и грамотно планирует маршрут. Время на экскурсии прошло незаметно.

Вернемся! Большое спасибо Анатолию за прекрасную прогулку по Звенигороду, интересные исторические и биографические факты, древние храмы, панорамные виды города!У нас остались

Н Наталия Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое Посетили прекрасный Звенигород 5.04 и остались очень довольны экскурсией, интереснейшей историей, которую мы услышали от нашего экскурсовода Анатолия! Спасибо большое нашему экскурсоводу, день прошёл активно и познавательно!!! Надеемся ещё встретиться на других экскурсиях! 🙏

А Анастасия Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое читать дальше провести. Всё очень понравилось, подача гида, коммуникация с нами, маршрут и содержание. Возможно хотелось бы немного времени для фото, чтобы не отставать и т. д. Уровень языка - это отдельное восхищение, наш преподаватель оценил! Были на экскурсии буквально пару дней назад в Звенигороде. Очень нужна была экскурсия на английском и Анатолий смог нам её

К Константин Звенигород на авто читать дальше интересного. Не забывал гид и о простых человеческих потребностях. Между удалёнными точками мы передвигались на современном авто, в котором нашей компании из 4-х человек (плюс гид) было очень комфортно. Да и погода нам благоприятствовала, наверное Трипстер замолвил словечко)) Эксурсию для нас провёл Александр. Профессионал высокого уровня и просто приятный в общении человек. Маршрут построен очень удачно. Максимальный охват

Ю Юлия Звенигород на авто Отличная прогулка по старинному городу) спасибо большое за впечатления)

Т Татьяна Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое Прекрасный экскурсовод Анатолий! Огромное спасибо за интересную экскурсию, которая понравилась и детям и взрослым нашей компании. Однозначно рекомендую 👌

М Марина Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое Экскурсия рассчитана на активных людей! Много ходили, особенности природного рельефа (вверх -вниз). Мы остались довольны! Нам такой формат интересен! Большое спасибо Анатолию за интересный рассказ и маршрут!

О Ольга Звенигород на авто читать дальше прогулку по-настоящему интересной и аутентичной.



Алена относится с большим вниманием к деталям. Её увлеченность историей чувствовалась в каждом рассказе.



Обязательно порекомендуем организаторов знакомым и посетим другие проекты команды.



Спасибо! Экскурсия по Звенигороду оставила самые приятные впечатления. Большая благодарность гиду Алёне — её профессионализм и глубокое знание истории города сделали

И Ирина Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое читать дальше часа пролетели как несколько минут.

Экскурсия охватывает и город и монастырь, что дает полноценное впечатление о Звенигороде.

Экскурсовод Анатолий просто золото, рада что выбрала именно его экскурсионную программу: все четко, знание города и истории, тактичен, внимателен!!!

Спасибо большое!!!! Мы семьей были 14.02.25 первый раз в городе Звенигород и взяли индивидуальную экскурсию. Была настолько интересно и познавательно, что 3

И Ирина Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое Спасибо огромное Анатолию за наши январские приключения в Звенигороде! Обязательно вернемся летом

Т Татьяна Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое Нас было 6 человек: подростки, бабушка и люди среднего возраста. Не смотря на разные возраста и интересы,экскурсия всем понравилась. Были красивые виды и увлекательный рассказ. Отдельно хочу отметить комфортабельный транспорт и четкую организацию. Гид Анатолий достойно провел мероприятие.