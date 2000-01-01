«Царская» каша

Гурьевская каша — блюдо необычное: это десерт 🍪, но практически без грамма муки. Слушаем историю 📖 этого десерта, жарим пенки из сливок, раскладываем слои для томления в печи, пьём чай с гурьевской кашей. Ничего вкусней вы не ели!

Что вас ждёт

Кроме самого мастер-класса по изготовлению Гурьевской каши, вы узнаете её историю 📖 и увидите чайную комнату с картинами художника-дизайнера Музея, зал с русской печью и старинной утварью, экспозицию, посвященную кухне 🥧 в коммуналке СССР, а также основную экспозицию на втором этаже музея.

Важная информация

Дети допускаются на мастер-класс только в присутствии взрослых. Присутствие в зале приравнивается к участию