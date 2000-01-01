Лучшая в России Гурьевская каша

Музей Д.
Музей Д. – Гид из Звенигорода
Узнайте рецепт настоящего блюда императорской кухни 🥧 — Гурьевской каши.

У нас лучшая Гурьевская каша в России.

Это даже не совсем каша, это торт.

Изготовление в русской печи Гурьевской каши — вкуснейший кулинарный урок!
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Лучшая в России Гурьевская каша
Лучшая в России Гурьевская каша

Что вы увидите

  • Музей Русского десерта
  • Мастер-класс
«Царская» каша
Гурьевская каша — блюдо необычное: это десерт 🍪, но практически без грамма муки. Слушаем историю 📖 этого десерта, жарим пенки из сливок, раскладываем слои для томления в печи, пьём чай с гурьевской кашей. Ничего вкусней вы не ели!
Что вас ждёт
Кроме самого мастер-класса по изготовлению Гурьевской каши, вы узнаете её историю 📖 и увидите чайную комнату с картинами художника-дизайнера Музея, зал с русской печью и старинной утварью, экспозицию, посвященную кухне 🥧 в коммуналке СССР, а также основную экспозицию на втором этаже музея.
Важная информация
Дети допускаются на мастер-класс только в присутствии взрослых. Присутствие в зале приравнивается к участию
Что входит
  • Мастер-класс по приготовлению Гурьевской каши
  • Экскурсия о ней
  • Экскурсия о печи
  • Осмотр экспозиции и чаепитие
Что не входит
  • Дополнительные чай/кофе (от 200 р) и дополнительные десерты (от 150 р)
Начало и место завершения
🚩 ул. Фрунзе, д. 23/2, Звенигород
Лучшая в России Гурьевская каша
Лучшая в России Гурьевская каша
Лучшая в России Гурьевская каша
Лучшая в России Гурьевская каша

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Музей Д.
Музей Д.
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