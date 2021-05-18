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Полезная информация о Бухаресте

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Местное время в Бухаресте
21:3841
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇴 Румыния
Название городаБухарест
По-английскиBucharest
Это столицаБухарест является столицей Румынии
Население города1 877 155 чел.
АэропортыBaneasa BBU, Отопени OTP
Часовой поясEurope/Bucharest
Средняя высота83 м. от уровня моря

Где находится Бухарест на карте

Бухарест фото города
Бухарест

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Добро пожаловать в Бухарест!
Добро пожаловать в Бухарест!
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