Полезная информация о Бухаресте
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Местное время в Бухаресте
21:3841
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇴 Румыния
|Название города
|Бухарест
|По-английски
|Bucharest
|Это столица
|Бухарест является столицей Румынии
|Население города
|1 877 155 чел.
|Аэропорты
|Baneasa BBU, Отопени OTP
|Часовой пояс
|Europe/Bucharest
|Средняя высота
|83 м. от уровня моря
Где находится Бухарест на карте
Бухарест
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