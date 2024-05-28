1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Бар-тур по необычным заведениям Белграда: культура и вкус
Знакомство с Белградом через аутентичные бары и рестораны, где каждый уголок дышит историей и традициями
Начало: У входа в отель «Москва»
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
от €78 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
SPA-день в лучших традициях Сербии
Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, посетите уникальную ослиную ферму и расслабьтесь в термальных бассейнах. Идеальный день для отдыха и оздоровления
Начало: В вашем отеле в Белграде
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Шумадия: королевская Сербия
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€321 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Старинные города и монастыри, блюда Сербии и Боснии и путешествие по следам знаменитого режиссера
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€490 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Модный Белград: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу современного Белграда с экскурсией по лучшим магазинам и кафе. Узнайте о сербской моде и её истории
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Савамала - коктейль из креатива и истории
Проникнуться свободным духом и курьезным прошлым самого творческого района Белграда
Начало: в районе отеля «Москва»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€80 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ссергей28 мая 2024Во время тура мы побывали в таких местах, о существовании которых без гида мы бы никогда не догадались. Все в
- ММария22 мая 2024Женя, спасибо вам огромное за отличнейшую экскурсию! Очень интересно и с чутким вниманием к пожеланиям клиентов🫶🏼 обязательно вернемся на другие прогулки!
- ЕЕкатерина5 мая 2024Отличная вечерняя прогулка. Даша много рассказала про клубы и бары города,про жизнь в Сербии,культуру. Был отличный интересный вечер,посетили несколько заведений,каждое кардинально отличалось от другого. Приятный досуг в Белграде
- ИИрина2 мая 2024Я ожидала, что будет круто и было очень круто! Дарья сделала наш вечер бесподобным, огромная благодарность от нашей разнообразной компании! Обязательно к посещению!
- ААлександр12 апреля 2024Евгения провела нам именно такую экскурсию, какую мы и хотели - без попыток объять необъятное… Получилась приятная прогулка по Савамале
- ДДарья31 марта 2024Интересная экскурсия по району Савамала, всего понемногу, прогулка приятная.
- ЕЕлена21 марта 2024Мы были на совмещенной экскурсии о моде и кухне Белграда. Евгения предложила на выбор несколько вариантов кафе и забронировала его.
- SSergey17 марта 2024Экскурсия «Модный Белград» имеет необычный формат, открывая жизнь Белградцев через историю костюма и элементов одежды. Гуляя по историческим улицам города,
- ННаталья12 марта 2024Добрый день! Сегодня была экскурсия с Евгенией! Единственный минус это то, что три часа пролетели как 15 минут))). Настолько интересно,
- ААндрей7 мая 2022Мы путешествовали с Марианой и остались довольны. Посетили интересные места, а также Мариана рассказывала нам о жизни в Сербии и истории страны во время всего пути. Было не только познавательно, но и интересно! Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Почувствовать себя местным»
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