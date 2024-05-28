Почувствовать себя местным – экскурсии в Белграде

Найдено 6 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Белграде на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бар-тур по необычным заведениям Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
122 отзыва
Бар-тур по необычным заведениям Белграда: культура и вкус
Знакомство с Белградом через аутентичные бары и рестораны, где каждый уголок дышит историей и традициями
Начало: У входа в отель «Москва»
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
от 78 за всё до 8 чел.
SPA-день в лучших традициях Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
SPA-день в лучших традициях Сербии
Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, посетите уникальную ослиную ферму и расслабьтесь в термальных бассейнах. Идеальный день для отдыха и оздоровления
Начало: В вашем отеле в Белграде
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
300 за всё до 4 чел.
Шумадия: королевская Сербия
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Шумадия: королевская Сербия
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
321 за всё до 4 чел.
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
Старинные города и монастыри, блюда Сербии и Боснии и путешествие по следам знаменитого режиссера
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
490 за всё до 4 чел.
Модный Белград
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Модный Белград: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу современного Белграда с экскурсией по лучшим магазинам и кафе. Узнайте о сербской моде и её истории
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
70 за всё до 6 чел.
Савамала - коктейль из креатива и истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Савамала - коктейль из креатива и истории
Проникнуться свободным духом и курьезным прошлым самого творческого района Белграда
Начало: в районе отеля «Москва»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
80 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • с
    сергей
    28 мая 2024
    Бар-тур по необычным заведениям Белграда
    Во время тура мы побывали в таких местах, о существовании которых без гида мы бы никогда не догадались. Все в
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    формате классического марша по барам за душевным разговором. Гид Дарья не только показала, где можно хорошо провести время, но и интересно рассказала о жизни в Сербии. Всем, кто любит посмотреть на новый город с точки зрения гастрономии настоятельно рекомендую. программа может быть адаптирована под вас, это могут быть андеграунд бары, необычные ресторанчики или винные клубы. Отличный вариант провести вечер.

  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Савамала - коктейль из креатива и истории
    Женя, спасибо вам огромное за отличнейшую экскурсию! Очень интересно и с чутким вниманием к пожеланиям клиентов🫶🏼 обязательно вернемся на другие прогулки!
  • Е
    Екатерина
    5 мая 2024
    Бар-тур по необычным заведениям Белграда
    Отличная вечерняя прогулка. Даша много рассказала про клубы и бары города,про жизнь в Сербии,культуру. Был отличный интересный вечер,посетили несколько заведений,каждое кардинально отличалось от другого. Приятный досуг в Белграде
  • И
    Ирина
    2 мая 2024
    Бар-тур по необычным заведениям Белграда
    Я ожидала, что будет круто и было очень круто! Дарья сделала наш вечер бесподобным, огромная благодарность от нашей разнообразной компании! Обязательно к посещению!
    Я ожидала, что будет круто и было очень круто! Дарья сделала наш вечер бесподобным, огромная благодарность
  • А
    Александр
    12 апреля 2024
    Савамала - коктейль из креатива и истории
    Евгения провела нам именно такую экскурсию, какую мы и хотели - без попыток объять необъятное… Получилась приятная прогулка по Савамале
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    - району Белграда, который, как оказалось, богат историей, архитектурными изюминками и интересными уголками в большей степени, чем это может показаться! Очень понравились истории про местные исторические кондитерские! Евгения - много знающий и опытный гид, но что ещё важнее - интеллигентный, умный и тактичный собеседник. Мы задавали много вопросов, не связанных напрямую с темой экскурсии, и Евгения с готовностью рассказывала нам о разных сторонах жизни белградцев. Спасибо большое, хотим ещё пойти на зкскурсии, проводимые Евгенией!

  • Д
    Дарья
    31 марта 2024
    Савамала - коктейль из креатива и истории
    Интересная экскурсия по району Савамала, всего понемногу, прогулка приятная.
  • Е
    Елена
    21 марта 2024
    Модный Белград
    Мы были на совмещенной экскурсии о моде и кухне Белграда. Евгения предложила на выбор несколько вариантов кафе и забронировала его.
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    Еще за обедом Евгения начала рассказ о себе, о моде, о том как появился именно этот проект "Модный Белград". Затем мы заходили в чудесные магазинчики местных дизайнеров, в антикварные лавки. По дороге Евгения рассказывала о национальном костюме, тенденциях моды в Белграде, том как одеваются белградцы. 3 часа пролетели незаметно. Огромное спасибо за чудесную экскурсию.

  • S
    Sergey
    17 марта 2024
    Модный Белград
    Экскурсия «Модный Белград» имеет необычный формат, открывая жизнь Белградцев через историю костюма и элементов одежды. Гуляя по историческим улицам города,
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    Евгения показала нам уникальные бутики с модной дизайнерской одеждой, уютные кафе, сырный и винный магазины. Благодарим Евгению за незабываемый опыт и рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет окунуться в атмосферу настоящего Белграда и почувствовать как история тесно переплетается с современностью.

  • Н
    Наталья
    12 марта 2024
    Модный Белград
    Добрый день! Сегодня была экскурсия с Евгенией! Единственный минус это то, что три часа пролетели как 15 минут))). Настолько интересно,
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    познавательно и весело прошла экскурсия, что время просто пролетело! Помимо рассказа о истории сербского костюма и описания улиц и домов Евгения рассказала и об укладе современных сербов! В общем я в полном восторге и конечно рекомендую экскурсию с Евгенией! Отдельно хотелось бы отметить, что несмотря на то, что я искушенный шопоголик, я сделала и очень приятные покупки во время экскурсии!!!

  • А
    Андрей
    7 мая 2022
    SPA-день в лучших традициях Сербии
    Мы путешествовали с Марианой и остались довольны. Посетили интересные места, а также Мариана рассказывала нам о жизни в Сербии и истории страны во время всего пути. Было не только познавательно, но и интересно! Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Почувствовать себя местным»

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  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 70 до 490. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Почувствовать себя местным», 148 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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