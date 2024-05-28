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- району Белграда, который, как оказалось, богат историей, архитектурными изюминками и интересными уголками в большей степени, чем это может показаться! Очень понравились истории про местные исторические кондитерские! Евгения - много знающий и опытный гид, но что ещё важнее - интеллигентный, умный и тактичный собеседник. Мы задавали много вопросов, не связанных напрямую с темой экскурсии, и Евгения с готовностью рассказывала нам о разных сторонах жизни белградцев. Спасибо большое, хотим ещё пойти на зкскурсии, проводимые Евгенией!