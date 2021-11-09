Индивидуальная фотопрогулка по центру Белграда предлагает уникальную возможность запечатлеть старинную архитектуру и живописные уголки города.
Участники смогут насладиться прогулкой по пешеходной улице Князя Михаила и увидеть символ сербской столицы - крепость Калемегдан.
Опытный фотограф поможет создать непринужденную атмосферу, чтобы каждый кадр получился живым и естественным. Все фотографии с цветокоррекцией и ретушью будут доступны в течение недели
Участники смогут насладиться прогулкой по пешеходной улице Князя Михаила и увидеть символ сербской столицы - крепость Калемегдан.
Опытный фотограф поможет создать непринужденную атмосферу, чтобы каждый кадр получился живым и естественным. Все фотографии с цветокоррекцией и ретушью будут доступны в течение недели
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные фотографии
- 🏰 Посещение крепости Калемегдан
- 🎨 Советы местного жителя
- 🍽 Рекомендации по кафе и барам
- 🌟 Душевная атмосфера
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для фото-прогулки по Белграду - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует тёплой погодой и длинными днями, что создаёт идеальные условия для съёмки. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулкой, когда температура более комфортная, а туристов меньше. Зимой, хотя и холоднее, город всё равно остаётся привлекательным, но стоит быть готовым к возможным осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь Республики
- Улица Князя Михаила
- Крепость Калемегдан
Описание фото-прогулки
Аутентичный Белград
Мы встретимся на площади Республики и отправимся гулять по центру сербской столицы. Пройдем по пешеходной улице Князя Михаила и увидим древнюю крепость Калемегдан, ставшую символом города. Я буду вас фотографировать и делиться советами местного жителя. Расскажу о тайных уголках и нескучных мероприятиях, порекомендую нетуристические бары, кафе с оригинальным дизайном и рестораны с панорамным видом.
Непринужденная и душевная фотосессия
Чтобы фотопрогулка действительно получилась, мы заранее продумаем с вами образы, стиль и цвет одежды. Не стесняйтесь задавать вопросы: я всегда за дружеский и неформальный подход. Во время прогулки сделаю все, чтобы вы чувствовали себя свободно, раскрепощенно и расслабленно — это очень важно для удачных кадров!
Организационные детали
- Все фотографии с цветокоррекцией (от 100 фото) и 10 фото с легкой ретушью я отправлю в течение недели ссылкой на облако
- Фотопрогулка не предполагает исторического экскурса
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 18 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна, я профессиональный фотограф, уже более 4 лет живу и работаю в Сербии. Мой стиль — это кинематографичные и плёночные кадры, смесь лайф-стайл и фэшн. Надеюсь на скорую встречу с вами!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Добрый день!
Меня зовут Юлия и я не могу не поделиться впечатлениями от прогулки-фотосессии с Татьяной. Получилось интересное, творческое минипутешествие с огромным количеством фото превосходного качества. Татьяна очень приятная, внимательная к деталям и к запросу клиента фотограф. Фотосессия - одно сплошное удовольствие: легкое и непринужденное. Рекомендую обратиться к Татьяне всем, кто будет в Белграде хотя бы на 1 день.
Меня зовут Юлия и я не могу не поделиться впечатлениями от прогулки-фотосессии с Татьяной. Получилось интересное, творческое минипутешествие с огромным количеством фото превосходного качества. Татьяна очень приятная, внимательная к деталям и к запросу клиента фотограф. Фотосессия - одно сплошное удовольствие: легкое и непринужденное. Рекомендую обратиться к Татьяне всем, кто будет в Белграде хотя бы на 1 день.
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Татьяна - прекрасный фотограф, мастер своего дела. Располагает к себе, помогает расслабиться перед камерой, знает лучшие места для фотосессии. Если буду в Белграде ещё раз, обязательно обращусь опять ❤.
Съёмка пролетела быстро, и через неделю я получила огромное количество фотографий в классной обработке.
Съёмка пролетела быстро, и через неделю я получила огромное количество фотографий в классной обработке.
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В
Спасибо Татьяне за прекрасную прогулку и чудесные фотографии 🤗
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Мы хотели сделать фотосессию с семьей во время нашей поездки в Белград, и Татьяна отлично справилась с этой задачей. Она показала нам интересные для фото места и помогла профессионально запечатлеть эти моменты. Большое спасибо, Татьяна!
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Н
Прекрасный фотограф и человек
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