Что вас ожидает

Аутентичный Белград

Мы встретимся на площади Республики и отправимся гулять по центру сербской столицы. Пройдем по пешеходной улице Князя Михаила и увидим древнюю крепость Калемегдан, ставшую символом города. Я буду вас фотографировать и делиться советами местного жителя. Расскажу о тайных уголках и нескучных мероприятиях, порекомендую нетуристические бары, кафе с оригинальным дизайном и рестораны с панорамным видом.

Непринужденная и душевная фотосессия

Чтобы фотопрогулка действительно получилась, мы заранее продумаем с вами образы, стиль и цвет одежды. Не стесняйтесь задавать вопросы: я всегда за дружеский и неформальный подход. Во время прогулки сделаю все, чтобы вы чувствовали себя свободно, раскрепощенно и расслабленно — это очень важно для удачных кадров.

Организационные детали