Фотопрогулка по центру Белграда

Пройти по главным улицам города и получить профессиональные снимки на память

Белград — идеальное место для фотопрогулки.

Старинная архитектура сочетается здесь с тайными двориками и граффити.

Мы погуляем по самому сердцу города, поговорим о местной жизни, проведем время легко и душевно.

Напоминанием о нашей встрече и колоритной Сербии станут десятки атмосферных кадров!
Фотопрогулка по центру Белграда
Фотопрогулка по центру Белграда
Фотопрогулка по центру Белграда
Фотопрогулка по центру Белграда
Фотопрогулка по центру Белграда
Фотопрогулка по центру Белграда
Фотопрогулка по центру Белграда
Фотопрогулка по центру Белграда
Фотопрогулка по центру Белграда

Что вас ожидает

Аутентичный Белград

Мы встретимся на площади Республики и отправимся гулять по центру сербской столицы. Пройдем по пешеходной улице Князя Михаила и увидим древнюю крепость Калемегдан, ставшую символом города. Я буду вас фотографировать и делиться советами местного жителя. Расскажу о тайных уголках и нескучных мероприятиях, порекомендую нетуристические бары, кафе с оригинальным дизайном и рестораны с панорамным видом.

Непринужденная и душевная фотосессия

Чтобы фотопрогулка действительно получилась, мы заранее продумаем с вами образы, стиль и цвет одежды. Не стесняйтесь задавать вопросы: я всегда за дружеский и неформальный подход. Во время прогулки сделаю все, чтобы вы чувствовали себя свободно, раскрепощенно и расслабленно — это очень важно для удачных кадров.

Организационные детали

  • Все фотографии с цветокоррекцией (от 100 фото) и 10 фото с легкой ретушью я отправлю в течение недели ссылкой на облако
  • Фотопрогулка не предполагает исторического экскурса

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Татьяна
Татьяна
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна, я профессиональный фотограф, уже более 4-х лет живу и работаю в Сербии. Мой стиль — это кинематографичные и пленочные кадры, смесь лайфстайл и фэшн. Надеюсь на скорую встречу с вами!
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

🎩Индивидуальные👣Пешком📸Фото-прогулки

Еще несколько похожих предложений в Белграде

Фотопрогулка по Белграду
Индивидуальная фото-прогулка
5
33
1ч 30м
55
за 1-3 чел.
Фотопрогулка по Белграду
Исследовать главные и тайные места города и получить на память профессиональные снимки
Транзитная экскурсия по Белграду (аэропорт-Белград-аэропорт)
Индивидуальная экскурсия
5
1
225
за 1-3 чел.
Транзитная экскурсия по Белграду (аэропорт-Белград-аэропорт)
Если вы ограничены во времени, мы предлагаем вам укороченную автомобильную экскурсию по главным...
Ежедневно по договоренности
Большая обзорная прогулка по Белграду
Индивидуальная экскурсия
75
за 1-7 чел.
Большая обзорная прогулка по Белграду
Важнейшие достопримечательности в центре города и музей Николы Теслы с профессиональным гидом
Земун — город в городе
Индивидуальная экскурсия
60
за 1-4 чел.
Земун — город в городе
Погулять по самобытному району Белграда, раскрыть его историю и полюбоваться чудесными видами
Весь центр Белграда за 3 часа!
Индивидуальная экскурсия
44
за 1-6 чел.
Весь центр Белграда за 3 часа!
Осмотреть визитные карточки столицы Сербии, заглянуть в старинную кафану и узнать о жителях всё-всё
Все краски Белграда
Индивидуальная экскурсия
5
3
125
за 1-3 чел.
Все краски Белграда
Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Фотопрогулка по Земуну
Индивидуальная фото-прогулка
4.8
11
2ч 30м
60
за 1-3 чел.
Фотопрогулка по Земуну
Погрузиться в романтическую атмосферу старинного квартала и получить душевные снимки на память
Бар-тур по самым колоритным и самобытным заведениям Белграда
Индивидуальная экскурсия
5
6
38
за 1 чел.
Бар-тур по самым колоритным и самобытным заведениям Белграда
На этой необычной экскурсии мы отправимся в закулисье исторического центра Белграда
Обзорная пешеходная экскурсия по Белграду
Индивидуальная экскурсия
4.5
13
70
за 1-4 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Белграду
Во время нашей прогулки по Белграду я познакомлю вас с самыми яркими местами столицы Сербии и...
по запросу
Большая автомобильная экскурсия по Белграду + гора Авала
Индивидуальная экскурсия
225
за 1-6 чел.
Большая автомобильная экскурсия по Белграду + гора Авала
Вас ждет 4-х часовая экскурсия на комфортном автомобиле или миниавтобусе по Белграду
Ежедневно по договоренности
Белград за 2 часа
Индивидуальная экскурсия
38
за 1 чел.
Белград за 2 часа
Этот обзорный экспресс-тур мы разработали специально для тех, у кого в Белграде стыковка рейсов и совсем...
по договоренности
Белград снаружи и изнутри
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
180
за 1-10 чел.
Белград снаружи и изнутри
Прогуляться по парадным и необычным местам города и почувствовать себя своим в сербской столице
У нас ещё много экскурсий 😎 в Белграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Белграде
🇷🇸