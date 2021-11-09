Индивидуальная фотопрогулка по центру Белграда предлагает уникальную возможность запечатлеть старинную архитектуру и живописные уголки города.



Участники смогут насладиться прогулкой по пешеходной улице Князя Михаила и увидеть символ сербской столицы - крепость Калемегдан.



Опытный фотограф поможет создать непринужденную атмосферу, чтобы каждый кадр получился живым и естественным. Все фотографии с цветокоррекцией и ретушью будут доступны в течение недели

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для фото-прогулки по Белграду - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует тёплой погодой и длинными днями, что создаёт идеальные условия для съёмки. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулкой, когда температура более комфортная, а туристов меньше. Зимой, хотя и холоднее, город всё равно остаётся привлекательным, но стоит быть готовым к возможным осадкам.

Сейчас август — это идеальное время.