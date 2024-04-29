Добрый день, во время экскурсии мы получили возможность познакомиться с одним из лучших гидов за все последние годы господином Зораном

Хрвачанином, профессионалом, интеллигентом и обаятельнийшем человеком. Экскурсия была проведена на очень высоком уровне. Огромное спасибо за знания, внимание,деликатность. Успехов во всем.

Спасибо организаторам, которые предложили нам несколько различных вариантов релакс-дня. Мы выбрали Fruske Terme и остались очень довольны. Замечательная экскурсия по монастырям по дороге, и спа день в Fruske Terme - множество бассейнов, сауна, прекрасный горный пейзаж.

И Иван

Небольшой, но уютный частный СПА. Здорово расслабиться после нескольких дней экскурсий:) Не забудьте плавки и сланцы, полотенца можно арендовать на месте. Если приедете к открытию в 10:00, то час будете полным владельцем всех бассейнов и джакузи ✌️