Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Белграду

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Белграде на русском языке, цены от €325. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
Прокатиться по Шарганской восьмёрке, посетить деревню режиссёра и побывать в Боснии и Герцеговине
Начало: У вашего отеля
«Обычный маршрут занимает 2 часа 20 минут, зимой сокращён до 1 часа 20 минут»
11 июня в 06:30
12 июня в 06:30
499 за всё до 3 чел.
Релакс-день в окрестностях Белграда
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Релакс-день в Сремска-Митровица и Термальная Ривьера: История и Отдых
Проведите день, погружаясь в историю Сремска-Митровицы и расслабляясь в термальных бассейнах на открытом воздухе
Начало: У вашего отеля
«Так что, вы точно не замерзнете даже зимой»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
325 за всё до 4 чел.
Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Белграда в Джердапское ущелье: природные чудеса и исторические сокровища
Путешествие из Белграда к Джердапскому ущелью - это впечатляющее приключение, где вас ждут величественные пейзажи и уникальные исторические места
«(рабочее время зимой может меняться — детали уточняйте в переписке)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
425 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • л
    лариса
    29 апреля 2024
    Путешествие по следам Эмира Кустурицы
    Добрый день, во время экскурсии мы получили возможность познакомиться с одним из лучших гидов за все последние годы господином Зораном
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    Хрвачанином, профессионалом, интеллигентом и обаятельнийшем человеком. Экскурсия была проведена на очень высоком уровне. Огромное спасибо за знания, внимание,деликатность. Успехов во всем.

  • А
    Анастасия
    22 апреля 2024
    Путешествие по следам Эмира Кустурицы
    Всем остались довольны. Спасибо!
  • Д
    Дана
    22 октября 2023
    Релакс-день в окрестностях Белграда
    Спасибо организаторам, которые предложили нам несколько различных вариантов релакс-дня. Мы выбрали Fruske Terme и остались очень довольны. Замечательная экскурсия по монастырям по дороге, и спа день в Fruske Terme - множество бассейнов, сауна, прекрасный горный пейзаж.
  • И
    Иван
    6 ноября 2022
    Релакс-день в окрестностях Белграда
    Небольшой, но уютный частный СПА. Здорово расслабиться после нескольких дней экскурсий:) Не забудьте плавки и сланцы, полотенца можно арендовать на месте. Если приедете к открытию в 10:00, то час будете полным владельцем всех бассейнов и джакузи ✌️

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Зимние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие по следам Эмира Кустурицы
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  3. Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 325 до 499. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Зимние», 4 ⭐ отзыва, цены от €325. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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