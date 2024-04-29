1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по следам Эмира Кустурицы
Прокатиться по Шарганской восьмёрке, посетить деревню режиссёра и побывать в Боснии и Герцеговине
Начало: У вашего отеля
«Обычный маршрут занимает 2 часа 20 минут, зимой сокращён до 1 часа 20 минут»
11 июня в 06:30
12 июня в 06:30
€499 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Релакс-день в Сремска-Митровица и Термальная Ривьера: История и Отдых
Проведите день, погружаясь в историю Сремска-Митровицы и расслабляясь в термальных бассейнах на открытом воздухе
Начало: У вашего отеля
«Так что, вы точно не замерзнете даже зимой»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Белграда в Джердапское ущелье: природные чудеса и исторические сокровища
Путешествие из Белграда к Джердапскому ущелью - это впечатляющее приключение, где вас ждут величественные пейзажи и уникальные исторические места
«(рабочее время зимой может меняться — детали уточняйте в переписке)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€425 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ллариса29 апреля 2024Добрый день, во время экскурсии мы получили возможность познакомиться с одним из лучших гидов за все последние годы господином Зораном
- ААнастасия22 апреля 2024Всем остались довольны. Спасибо!
- ДДана22 октября 2023Спасибо организаторам, которые предложили нам несколько различных вариантов релакс-дня. Мы выбрали Fruske Terme и остались очень довольны. Замечательная экскурсия по монастырям по дороге, и спа день в Fruske Terme - множество бассейнов, сауна, прекрасный горный пейзаж.
- ИИван6 ноября 2022Небольшой, но уютный частный СПА. Здорово расслабиться после нескольких дней экскурсий:) Не забудьте плавки и сланцы, полотенца можно арендовать на месте. Если приедете к открытию в 10:00, то час будете полным владельцем всех бассейнов и джакузи ✌️
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Зимние»
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Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
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