Отправляемся в дорогу до живописного национального парка, осматриваем монастыри. Посещаем Нови-Сад.
Знакомимся с достопримечательностями, расположенными в центре, а так же осматриваем красивейшую Петровардинскую крепость.
Знакомство с городом Сремски Карловци — истоков духовной культуры Сербии, а также края виноделия и мёда. Дегустация в ресторане знаменитой сербской винодельни.
Знакомимся с достопримечательностями, расположенными в центре, а так же осматриваем красивейшую Петровардинскую крепость.
Знакомство с городом Сремски Карловци — истоков духовной культуры Сербии, а также края виноделия и мёда. Дегустация в ресторане знаменитой сербской винодельни.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Гастротур в Воеводину Дорога до живописного места Фрушка-Гора занимает около часа, это Национальный Парк, в котором расположено 35 православных монастырей! Мы посетим пару из них. Завершает экскурсию знакомство со вторым по значимости сербским городом — Нови-Сад: центр, Петровардинская крепость. Возвращение в Белград вечером. Дегустация в ресторане знаменитой сербской винодельни:
- Закуска: Брускетта с копченым стейком, вино "Freska Bianca" 0,075 л;
- Основное блюдо: 1/2 индейка в миндальном соусе, вино "Chardonnay" 0,075 л, ½ телятина в собственном соку, вино Аурелиус 0,075 л; Пироженое "Кох в ванильном соусе", вино Бермет 0,075 л. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно, в утренние часы
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нови Сад
- Сремски Карловци
- Фрушка Гора
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансферы на машине
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры и пр.)
- Дегустационное меню, описанное в программе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рецепшен отеля туристов
Завершение: Отель туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в утренние часы
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
B
Гид Филип был великолепен, человек который любит свой край и знает историю! Гид и водитель были коммуникабельны, экскурсия пролетела на одном дыхании. Спасибо!
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Б
Гид Филип был великолепен, человек который любит свой край и знает историю! Гид и водитель были коммуникабельны, экскурсия пролетела на одном дыхании. Спасибо!
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Е
Прекрасная экскурсия, замечательный гид Лилиана, море впечатлений, спасибо!
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