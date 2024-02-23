Романтическая и семейная фотосессия в центре Белграда
Индивидуальная фото-прогулка в Белграде

Получить профессиональные кадры на фоне декораций старинного сербского города

Решили провести с любимым человеком отпуск в Сербии? Или отправились на каникулы сюда всей семьёй? Профессиональные яркие снимки в центре Белграда станут лучшим воспоминанием о поездке. Мы прогуляемся с вами по красивым улицам, подгадаем время и встретим закат на смотровой площадке. А я сохраню вашу историю на фоне завораживающей архитектуры «белого города».
Романтическая и семейная фотосессия в центре Белграда
Романтическая и семейная фотосессия в центре Белграда
Романтическая и семейная фотосессия в центре Белграда
Ближайшие даты:
23
фев
24
фев
25
фев
26
фев
1
мар
2
мар
3
мар
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Я предложу на выбор 2 проверенных маршрута.

  • Мы прогуляемся по знаменитой пешеходной улице князя Михаила. Будем останавливаться у красивых зданий и нырять в глухие дворики. Закончим прогулку в парке Калемегдан, откуда открывается вид на город и устье рек Сава и Дунай.
  • Либо от одного из старейших мостов Белграда — Бранкова моста — пройдём мимо архитектурных памятников и невероятно красивого здания Белградского кооператива. А потом выйдем к набережной реки Сава.

После фотопрогулки вы сможете остаться и полюбоваться вечерними огнями Белграда, прогуляться под звуки уличных музыкантов или расположиться в одном из многочисленных кафе.

Организационные детали

  • В течение недели после фотосессии я отправлю ссылку на все кадры с цветокоррекцией (от 100 штук) и 10 фото с лёгкой ретушью (на ваш выбор)
  • Фотопрогулка не предполагает исторических рассказов гида

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Белграда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиНеобычныеЛетниеФотопрогулкиУлица Князя МихаилаПопулярные местаСемейные

Похожие туры из Белграда

Белград для сладкоежек
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Белград для сладкоежек
Уютные кондитерские и захватывающие кулинарные сюжеты в сердце сербской столицы
22 фев
23 фев
27 фев
28 фев
70 за всё до 6 чел.
В гости к сербским виноделам
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
20 отзывов
В гости к сербским виноделам
Посетить уютные семейные хозяйства и открыть существование прекрасных сербских вин
Сегодня
Завтра
23 фев
24 фев
225 за всё до 4 чел.
По следам старого Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Пешая экскурсия «По следам старого Белграда»: уникальный маршрут
Исследуйте сердце Белграда в увлекательной пешей экскурсии, полной исторических открытий и уникальных памятников
25 фев
26 фев
28 фев
29 фев
100 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Белграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM