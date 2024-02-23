Получить профессиональные кадры на фоне декораций старинного сербского города
Решили провести с любимым человеком отпуск в Сербии? Или отправились на каникулы сюда всей семьёй? Профессиональные яркие снимки в центре Белграда станут лучшим воспоминанием о поездке. Мы прогуляемся с вами по красивым улицам, подгадаем время и встретим закат на смотровой площадке. А я сохраню вашу историю на фоне завораживающей архитектуры «белого города».
Ближайшие даты:
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даты
Описание
Что вас ожидает
Я предложу на выбор 2 проверенных маршрута.
- Мы прогуляемся по знаменитой пешеходной улице князя Михаила. Будем останавливаться у красивых зданий и нырять в глухие дворики. Закончим прогулку в парке Калемегдан, откуда открывается вид на город и устье рек Сава и Дунай.
- Либо от одного из старейших мостов Белграда — Бранкова моста — пройдём мимо архитектурных памятников и невероятно красивого здания Белградского кооператива. А потом выйдем к набережной реки Сава.
После фотопрогулки вы сможете остаться и полюбоваться вечерними огнями Белграда, прогуляться под звуки уличных музыкантов или расположиться в одном из многочисленных кафе.
Организационные детали
- В течение недели после фотосессии я отправлю ссылку на все кадры с цветокоррекцией (от 100 штук) и 10 фото с лёгкой ретушью (на ваш выбор)
- Фотопрогулка не предполагает исторических рассказов гида
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Белграда
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Белграде
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна, я профессиональный фотограф, уже более 4 лет живу и работаю в Сербии. Мой стиль — это кинематографичные и плёночные кадры, смесь лайф-стайл и фэшн. Надеюсь на скорую встречу с вами!
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