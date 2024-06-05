Фотосессии в Белграде с личным фотографом

Найдено 4 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Белграде на русском языке, цены от €89. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотосессия в Белграде
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Фотосессия в Белграде: индивидуальная прогулка с фотографом
Организуем для вас незабываемую фотосессию в Белграде. Профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты на фоне живописных мест столицы Сербии
Начало: У отеля «Москва»
«Через неделю после прогулки вы получите около 50 лучших фотографий в авторской обработке c ретушью»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
90 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по центру Белграда
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
5 отзывов
Фотопрогулка по центру Белграда
Пройти по главным улицам города и получить профессиональные снимки на память
Начало: На площади Республики
«Непринужденная и душевная фотосессия»
125 за экскурсию
Романтическая и семейная фотосессия в центре Белграда
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
Романтическая и Семейная Фотосессия в Живописном Центре Белграда
Проведите незабываемое время в Белграде, запечатлев моменты счастья на профессиональные снимки в самом сердце города
Начало: в центре Белграда
«После фотопрогулки вы сможете остаться и полюбоваться вечерними огнями Белграда, прогуляться под звуки уличных музыкантов или расположиться в одном из многочисленных кафе»
10 июня в 06:30
14 июня в 06:30
175 за всё до 2 чел.
Ваш личный фотограф в Белграде
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Ваш личный фотограф в Белграде
Начало: Terazije 27, Beograd 11000, Serbia
«Мои индивидуальные фототуры предлагают глубокое погружение в красоту Белграда, охватывая как его знаковые достопримечательности, так и скрытые жемчужины»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 89 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Фотосессия в Белграде
    Была первой на новой фотосессии у Ирины. Так как я в городе первый раз и не знала, где лучше будет
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    встретиться, она предложила погулять в центре и сделать фотки там, но абсолютно не ограничивала в выборе локации. Хотите в Земун? Будет вам Земун! Прогулка прошла максимально непринуждённо. Хоть Ирина и пыталась придерживаться формата только фотосессии, все равно не упускала возможности рассказать что-то интересное про город или быт жителей Белграда. По итогу: мне на почту пришло 5 гигов красивейших фоток. Большое спасибо за впечатления и красоту!

    Была первой на новой фотосессии у Ирины. Так как я в городе первый раз и неБыла первой на новой фотосессии у Ирины. Так как я в городе первый раз и неБыла первой на новой фотосессии у Ирины. Так как я в городе первый раз и не
  • М
    Максим
    31 мая 2024
    Фотосессия в Белграде
    Все прошло замечательно, на фотосессии было весело, посетили (паралельно фотографируясь) много красивых мест в городе, которые при обычных прогулках бы не заметили) через неделю-полторы прислали фотографии на почту, очень красиво)
  • В
    Валерия
    14 мая 2024
    Фотопрогулка по центру Белграда
    Спасибо Татьяне за прекрасную прогулку и чудесные фотографии 🤗
  • Н
    Наталия
    18 декабря 2023
    Фотопрогулка по центру Белграда
    Прекрасный фотограф и человек
  • м
    марина
    25 февраля 2022
    Фотопрогулка по центру Белграда
    Мы хотели сделать фотосессию с семьей во время нашей поездки в Белград, и Татьяна отлично справилась с этой задачей. Она показала нам интересные для фото места и помогла профессионально запечатлеть эти моменты. Большое спасибо, Татьяна!

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Фотосессия в Белграде
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  4. Ваш личный фотограф в Белграде
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 89 до 175. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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