читать дальше встретиться, она предложила погулять в центре и сделать фотки там, но абсолютно не ограничивала в выборе локации. Хотите в Земун? Будет вам Земун! Прогулка прошла максимально непринуждённо. Хоть Ирина и пыталась придерживаться формата только фотосессии, все равно не упускала возможности рассказать что-то интересное про город или быт жителей Белграда. По итогу: мне на почту пришло 5 гигов красивейших фоток. Большое спасибо за впечатления и красоту!

Была первой на новой фотосессии у Ирины. Так как я в городе первый раз и не знала, где лучше будет