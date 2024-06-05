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Фотопрогулка
1.5 часа
Фотосессия в Белграде: индивидуальная прогулка с фотографом
Организуем для вас незабываемую фотосессию в Белграде. Профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты на фоне живописных мест столицы Сербии
Начало: У отеля «Москва»
«Через неделю после прогулки вы получите около 50 лучших фотографий в авторской обработке c ретушью»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€90 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по центру Белграда
Пройти по главным улицам города и получить профессиональные снимки на память
Начало: На площади Республики
«Непринужденная и душевная фотосессия»
€125 за экскурсию
Фотопрогулка
1.5 часа
Романтическая и Семейная Фотосессия в Живописном Центре Белграда
Проведите незабываемое время в Белграде, запечатлев моменты счастья на профессиональные снимки в самом сердце города
Начало: в центре Белграда
«После фотопрогулки вы сможете остаться и полюбоваться вечерними огнями Белграда, прогуляться под звуки уличных музыкантов или расположиться в одном из многочисленных кафе»
10 июня в 06:30
14 июня в 06:30
€175 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1 час
Ваш личный фотограф в Белграде
Начало: Terazije 27, Beograd 11000, Serbia
«Мои индивидуальные фототуры предлагают глубокое погружение в красоту Белграда, охватывая как его знаковые достопримечательности, так и скрытые жемчужины»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €89 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила5 июня 2024Была первой на новой фотосессии у Ирины. Так как я в городе первый раз и не знала, где лучше будет
- ММаксим31 мая 2024Все прошло замечательно, на фотосессии было весело, посетили (паралельно фотографируясь) много красивых мест в городе, которые при обычных прогулках бы не заметили) через неделю-полторы прислали фотографии на почту, очень красиво)
- ВВалерия14 мая 2024Спасибо Татьяне за прекрасную прогулку и чудесные фотографии 🤗
- ННаталия18 декабря 2023Прекрасный фотограф и человек
- ммарина25 февраля 2022Мы хотели сделать фотосессию с семьей во время нашей поездки в Белград, и Татьяна отлично справилась с этой задачей. Она показала нам интересные для фото места и помогла профессионально запечатлеть эти моменты. Большое спасибо, Татьяна!
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 89 до 175. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Белграда, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии на русском языке