За поворотом Дуная начинается район Земун — бывший австро-венгерский город с магистратом и купеческими особняками. Мы покажем Белград с другой стороны — тихой, размеренной, полной легенд о купцах и контрабандистах. А ещё вы покормите лебедей и угоститесь балканским мороженым со вкусом айвара или ракии.

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Описание экскурсии

Пройдёмся по обаятельному городу в городе. Сюда едут за атмосферой Европы: бродить по зелёным улочкам и у воды, любоваться черепичными крышами.

Набережная и стая лебедей

Прогуляемся вдоль реки, покормим грациозных птиц и поговорим о Дунае, который веками был главным торговым шоссе Европы.

Магистрат

Вы узнаете, как работало местное самоуправление Земуна, почему репутация стоила дороже денег и чем пахли земунские чернила.

Дом купца Спирты

Увидим неоготический особняк и вспомним историю семьи, чьи связи простирались от Вены до Стамбула.

Контумац — карантин на границе империй

Увидим место, через которое проходили путешественники, товары и даже письма со всех Балкан. Вы разберётесь, почему Австрия боялась не армий, а эпидемий.

Господская улица и рыночная площадь

Почувствуем атмосферу старого города. Здесь австрийское стремление к порядку соседствовало с балканским темпераментом, а торговля воспринималась настоящим искусством.

Православные, католические и протестантские храмы

Поговорим о верах, которые уживались столетиями. Эти конфессии сделали Белград культурным перекрёстком Европы.

Холм Гардош и лучшая панорама Белграда

Поднимемся к старинной башне Миллениум и посмотрим на город с высоты птичьего полёта.

Сладкий финал

По желанию заглянем попробовать как классические вкусы мороженого, так и необычные балканские сочетания — от айвара до ракии.

А ещё вы узнаете

Почему Белград невозможно понять, увидев только крепость и пушки

Кто веками кормил и снабжал город

На чём зарабатывали купцы, лодочники и контрабандисты Дуная

Как торговля и река повлияли на характер местных

Организационные детали