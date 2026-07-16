Это тоже Белград? Купцы, чума и граница империй в Земуне
Между балканской страстью и австрийской аккуратностью
За поворотом Дуная начинается район Земун — бывший австро-венгерский город с магистратом и купеческими особняками. Мы покажем Белград с другой стороны — тихой, размеренной, полной легенд о купцах и контрабандистах. А ещё вы покормите лебедей и угоститесь балканским мороженым со вкусом айвара или ракии.
Описание экскурсии
Пройдёмся по обаятельному городу в городе. Сюда едут за атмосферой Европы: бродить по зелёным улочкам и у воды, любоваться черепичными крышами.
Набережная и стая лебедей
Прогуляемся вдоль реки, покормим грациозных птиц и поговорим о Дунае, который веками был главным торговым шоссе Европы.
Магистрат
Вы узнаете, как работало местное самоуправление Земуна, почему репутация стоила дороже денег и чем пахли земунские чернила.
Дом купца Спирты
Увидим неоготический особняк и вспомним историю семьи, чьи связи простирались от Вены до Стамбула.
Контумац — карантин на границе империй
Увидим место, через которое проходили путешественники, товары и даже письма со всех Балкан. Вы разберётесь, почему Австрия боялась не армий, а эпидемий.
Господская улица и рыночная площадь
Почувствуем атмосферу старого города. Здесь австрийское стремление к порядку соседствовало с балканским темпераментом, а торговля воспринималась настоящим искусством.
Православные, католические и протестантские храмы
Поговорим о верах, которые уживались столетиями. Эти конфессии сделали Белград культурным перекрёстком Европы.
Холм Гардош и лучшая панорама Белграда
Поднимемся к старинной башне Миллениум и посмотрим на город с высоты птичьего полёта.
Сладкий финал
По желанию заглянем попробовать как классические вкусы мороженого, так и необычные балканские сочетания — от айвара до ракии.
А ещё вы узнаете
Почему Белград невозможно понять, увидев только крепость и пушки
Кто веками кормил и снабжал город
На чём зарабатывали купцы, лодочники и контрабандисты Дуная
Как торговля и река повлияли на характер местных
Организационные детали
Музеи не посещаем. По желанию зайдём в Гардошскую башню — 200 динар (≈€2)
С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, четверг и воскресенье в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
€42
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Земуне
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 44954 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с читать дальшеуменьшить
2010 года, а в Белграде проходила моя студенческая практика по составлению экскурсионных маршрутов, и я рада вернуться в любимый город снова уже опытным организатором. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему лёгкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга — и мы создали понятные и взрослым, и детям весёлые и полезные экскурсии по Северной столице на русском. В 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину, а в 2023 году запустили экскурсии по столице Сербии. Также проводим туры и в других странах. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!
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