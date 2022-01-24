Фрушка Гора - сербская святая гора (паломничество по Сербии)

Монастыри Фрушка Гора - уникальные памятники истории и культуры, группа сакральных объектов, созданных

Индивидуально
для 4 чел.
Монастыри Фрушка Гора — уникальные памятники истории и культуры, группа сакральных объектов, созданных в период с XV по XVIII вв.

В течение пяти веков они были основой духовной и политической жизни сербов, являлись хранителями религии, традиций и обычаев, а также уникальным памятником художественного творчества Сербии в средние века.

Протяженность всех монастырей составляет приблизительно 50 километров в длину и 10 километров в ширину.

Из 35 построенных монастырей, на сегодня сохранилось лишь шестнадцать.

Все они находятся под защитой ЮНЕСКО, как культурное и историческое наследие.
Фрушка Гора - сербская святая гора (паломничество по Сербии)
Фрушка Гора - сербская святая гора (паломничество по Сербии)
Фрушка Гора - сербская святая гора (паломничество по Сербии)
Фрушка Гора - сербская святая гора (паломничество по Сербии)
Фрушка Гора - сербская святая гора (паломничество по Сербии)
Фрушка Гора - сербская святая гора (паломничество по Сербии)
Фрушка Гора - сербская святая гора (паломничество по Сербии)

Что вы можете увидеть 🤩

  • Монастырь Мала Ремета
  • Монастырь Язак
  • Монастырь Врдник (Сремска Раваница)
  • Монастырь Ново Хопово
  • Монастырь Гргетег
  • Монастырь Крушедол
  • Монастырь Велика Ремета
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Что вас ожидает:

    Монастырь Мала Ремета
    Подобно остальным монастырям, история монастыря Мала Ремета — смесь истины и легенд. Согласно легенде, этот монастырь король Драгутин Неманич принёс в дар монастырю Рача. Точных данных о времени постройки монастыря нет, однако известно, что во время турецких нападений турки разрушили его. В разрушенный монастырь в XVII веке монахи переехали из разоренного и опустошенного монастыря Рача. Монастырская церковь посвящена Покрову Богородицы. Этот монастырь является примером традиционной архитектуры из регионов к югу от Дуная и Савы, и это видно из полного отсутствия влияния барокко.

    Монастырь Язак

    На южных склонах Фрушка Гора возле Врдника на краю деревни Язак есть монастырь с одноименным названием. Основателем монастыря Язак был деспот Йован Бранкович в XV веке. В 1705 году в Язак были принесены мощи царя Урош Слабога, последнего из линейки династии Неманичей. Мощи были перемещены несколько раз, но всегда возвращались в Язак. Монастырь и церковь Св. Троицы был построен в 1758 году. В ХХ веке был реконструирован. Это самый молодой монастырь, но и, вероятно, наилучший архитектурный памятник на Фрушка Горе. Во время Второй мировой войны монастырь остался нетронутым, в то время, как келии пострадали. Икона Богородицы на троне написана самым знаменитым нашим художником в стиле барокко Теодором Kрачун. С этим монастырём связано много известных личностей, от короля Драгутина до Теодора Аврамовича Тицана. .

    Монастырь Врдник (Сремска Раваница)

    Известный как Врдник-Раваница, посвященный празднику Вознесения Христова. Основан в конце ХV века или начале ХVI века как мужской монастырь. Основателем был Сремский митрополит Серафим и церковь была посвящена Св. Иоанну Крестителю. Мало что известно об этом монастыре до 1697 года, когда монастырь населяли монахи из монастыря Раваница из Сербии, спасаясь от турок. Во время великого передела они привезли с собой мощи князя Лазаря, восстановили церковь тогда и получившую название Раваница, как памятник от старого времени правления князя. Из-за военного времени мощи князя Лазаря были перенесены в Белград в 1942 году. В девяностых годах XX века саркофаг со Святыми мощами князя Лазаря был возвращен на его Родину в моравскую Раваницу. Отдых и обед у нас безусловно присутствуют, поэтому наше время на Иришком венце, на вершине национального парка Фрушка Гора, будет служить этой цели.

    Монастырь Ново Хопово

    Монастырь Ново Хопово вместе с монастырем Крушедол, является одним из самых важных монастырей в Воеводине по своей архитектуре, воспитательной роли и богатой истории. Основателем этой древней святыни является сербский деспот, позже епископ и архиепископ, Максим Бранкович в период с 1496-1502 годы. Храм построен в честь Св. Николая. Монастырский комплекс является одним из крупнейших строительных достижений эклектицизма, сочетающий уникальную архитектуру средневекового сербского влияния. Особо выразительно это подчеркивает фреска „Резня младенцев в Вифлееме“. Иконостас был работой известного художника Теодора Kрачуна. Резиденция является частью мемориального музея, посвященного сербскому просветителю Доситею Обрадовичу, который здесь принял монашество в 1758 году.

    Монастырь Гргетег

    Монастырь построен в честь Св. Николая. По преданию он был основан около 1471 года деспотом Вуком Джурджевичем. Но никто точно не знает дату его основания. Согласно другой легенды основателем монастыря был деспот Вука Гргуревич, известный как Огненный Дракон, чтобы поселить в нем своего слепого отца Григория Бранковича (Хиландарский монах Герман). Можно сказать, что он был построен между 1459-1521 (до завоевания Срема турками). Старый иконостас является работой величайшего представителя сербского барокко и классицизма Яиква Орфелина, а новый иконостас был написан Урошем Предичем. В монастыре находится часовня в честь святого Серафима Саровского. Монастырь является одним из самых красивых и крупных, он действующий, о нем заботятся монахи и монахини.

    Монастырь Крушедол

    Посвящен Благовещению Пресвятой Богородицы, как дар последнего сербского деспота Джорджа Бранковича. Он был построен в период между 1509-м и 1514-м годами на склонах Фрушка Гора, недалеко от села Ириг. Этот монастырь был мавзолеем семьи Бранкович, но из-за нападений турков в начале XVIII века их мощи были сожжены. Позднее в монастыре были похоронены король Милан Обренович и некоторые члены династии Обренович. Сегодня в сокровищницах хранятся рукописи и старинные иконы.

    Монастырь Велика Ремета

    По народному преданию монастырь был основан в начале XIV века королем Стефаном Драгутиным. Но, к сожалению, всё это не более чем легенда, так как сейчас доподлинно неизвестно, кто является основателем монастыря, а также неизвестно время его основания. Монастырь посвящен Св. Дмитрию, со всех сторон монастырь окружен кельями и имеет самую высокую колокольню, высота которой составляет 38,6 метра. Монастырь мужской и сейчас находится в хорошем состоянии.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. С собой рекомендуем взять пустую бутылку (посещаем источники).

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги лицензированного русскоговорящего гида
    • Транспортное обслуживание
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
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    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. С собой рекомендуем взять пустую бутылку (посещаем источники).
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