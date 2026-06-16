Западная Сербия славится живописными горами, густыми лесами и смотровыми площадками с захватывающими панорамами. В этой поездке вы увидите одни из самых красивых природных уголков региона. По пути поговорим о местных традициях, легендах и жизни в горах. Вы познакомитесь с этим краем не только через пейзажи, но и через истории людей, которые его населяют.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Капия Подринья

Живописная смотровая площадка с панорамным видом на горы. Здесь можно насладиться тишиной, сделать красивые фотографии и просто отдохнуть на свежем воздухе.

Домик на скале (Кућица на стени)

Уникальный деревянный домик, расположенный на большом камне посреди реки Дрина. Он стал одним из символов региона и одной из самых узнаваемых достопримечательностей Западной Сербии.

Баньска-Стена — национальный парк Тара

Одна из самых впечатляющих смотровых площадок национального парка Тара. Чтобы добраться до неё, мы пройдём по несложной лесной тропе. В награду нас ждут потрясающие виды на каньон Дрины и горные хребты.

Темы

Вы узнаете о природе и культуре Западной Сербии.

Я расскажу, как появилась Капия Подринья и почему это место называют природными воротами между горами.

Познакомимся с историей знаменитого Домика на скале и узнаем, как он стал символом региона.

Поговорим о национальном парке Тара, его природных особенностях и самых красивых смотровых площадках.

Обсудим местные традиции, легенды и жизнь людей в горных районах Сербии.

Организационные детали