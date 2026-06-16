Западная Сербия славится живописными горами, густыми лесами и смотровыми площадками с захватывающими панорамами. В этой поездке вы увидите одни из самых красивых природных уголков региона. По пути поговорим о местных традициях, легендах и жизни в горах.
Вы познакомитесь с этим краем не только через пейзажи, но и через истории людей, которые его населяют.
Вы познакомитесь с этим краем не только через пейзажи, но и через истории людей, которые его населяют.
Описание экскурсии
Капия Подринья
Живописная смотровая площадка с панорамным видом на горы. Здесь можно насладиться тишиной, сделать красивые фотографии и просто отдохнуть на свежем воздухе.
Домик на скале (Кућица на стени)
Уникальный деревянный домик, расположенный на большом камне посреди реки Дрина. Он стал одним из символов региона и одной из самых узнаваемых достопримечательностей Западной Сербии.
Баньска-Стена — национальный парк Тара
Одна из самых впечатляющих смотровых площадок национального парка Тара. Чтобы добраться до неё, мы пройдём по несложной лесной тропе. В награду нас ждут потрясающие виды на каньон Дрины и горные хребты.
Темы
- Вы узнаете о природе и культуре Западной Сербии.
- Я расскажу, как появилась Капия Подринья и почему это место называют природными воротами между горами.
- Познакомимся с историей знаменитого Домика на скале и узнаем, как он стал символом региона.
- Поговорим о национальном парке Тара, его природных особенностях и самых красивых смотровых площадках.
- Обсудим местные традиции, легенды и жизнь людей в горных районах Сербии.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Citroën C3
- Расстояние в обе стороны составит около 550 км
- Дополнительно по желанию оплачивается обед
- Вы можете остаться с ночёвкой на маршруте и на следующий день продолжить путешествие по Западной Сербии — с её живописным Златибором и этнодеревней Дрвенград. Детали маршрута и проживания уточняйте у гида
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Милан — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 84 туристов
Я лицензированный гид, член Ассоциации туристических гидов Сербии. Работаю на сербском, английском и русском языках. Много лет с гордостью вожу путешественников по самым красивым уголкам Сербии. Каждую экскурсия провожу с любовью,
Входит в следующие категории Белграда
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