Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия по великолепному комплексу одной из самых известных королевских династии — Караджорджевичи. Этно-село Караджорджевич отличается своим колоритом и самобытностью.



Здесь мы увидим остатки крепости, посетим церковь Святого Георгия,королевские виноградники и погреба, летнюю резиденцию Петра I, а также знаменитую винарию Александрович, где можно продегустировать вина. 5 5 отзывов

Мирко Ваш гид в Белграде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €330 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 5 отзывов 🇷🇺 русский 8 часов 1-4 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Королевское наследие Шумадии: Опленац, вино и традиции Королевский комплекс Опленац Экскурсия начинается с выезда из Белграда. Нас ждёт пешая прогулка по комплексу королевской династии Караджорджевич: остатки крепости, летний дом короля Петра I и церковь Святого Георгия. Церковь Святого Георгия — усыпальница династии Церковь была построена как храм и мавзолей королевской семьи Караджорджевичей. Её белоснежные стены контрастируют с зеленью лесов и голубизной неба, создавая совершенную гармонию. Построенная в сербско-византийском стиле, мемориальная церковь Святого Георгия хранит захоронения 22 членов династии. Холм Опленац — виноградники и королевское вино Холм Опленац покрыт виноградниками. Благоприятный климат и особенности местности издавна делали этот регион центром виноградарства. У вас будет возможность посетить королевский винный дом и погреб, где производятся вина с более чем вековой историей. Обед в этно-селе Караджорджевич Ваят Посетить Шумадию и не побывать в традиционном ресторане с уникальной атмосферой было бы непростительно. Этно-село Караджорджевич Ваят — место, где домашние блюда и атмосфера погружают в настоящий дух сербского гостеприимства. Винария Александрович — вкус королевского стола Семья Александрович более 100 лет занимается виноградарством и виноделием. Именно их вина поставлялись к королевскому двору Петра и Александра Караджорджевичей, принеся славу опленацким винам по всей Европе.

индивидуальная экскурсия в любой удобный день Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Опленац

Церковь Святого Георгия

Королевские виноградники

Винный погреб

Этно-село Караджорджевич Ваят

Летняя резиденция Петра I

Винария Александрович (по желанию) Что включено Услуги русскоговорящего гида

Трансфер Что не входит в цену Входные билеты в королевский комплекс - €5/чел.

Дегустация в винарии Александрович - от €15/чел.

Обед в этно-селе

Личные расходы Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: индивидуальная экскурсия в любой удобный день Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.