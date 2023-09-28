Экскурсия по великолепному комплексу одной из самых известных королевских династии — Караджорджевичи. Этно-село Караджорджевич отличается своим колоритом и самобытностью.
Здесь мы увидим остатки крепости, посетим церковь Святого Георгия,королевские виноградники и погреба, летнюю резиденцию Петра I, а также знаменитую винарию Александрович, где можно продегустировать вина.
Здесь мы увидим остатки крепости, посетим церковь Святого Георгия,королевские виноградники и погреба, летнюю резиденцию Петра I, а также знаменитую винарию Александрович, где можно продегустировать вина.
Описание экскурсииКоролевское наследие Шумадии: Опленац, вино и традиции Королевский комплекс Опленац Экскурсия начинается с выезда из Белграда. Нас ждёт пешая прогулка по комплексу королевской династии Караджорджевич: остатки крепости, летний дом короля Петра I и церковь Святого Георгия. Церковь Святого Георгия — усыпальница династии Церковь была построена как храм и мавзолей королевской семьи Караджорджевичей. Её белоснежные стены контрастируют с зеленью лесов и голубизной неба, создавая совершенную гармонию. Построенная в сербско-византийском стиле, мемориальная церковь Святого Георгия хранит захоронения 22 членов династии. Холм Опленац — виноградники и королевское вино Холм Опленац покрыт виноградниками. Благоприятный климат и особенности местности издавна делали этот регион центром виноградарства. У вас будет возможность посетить королевский винный дом и погреб, где производятся вина с более чем вековой историей. Обед в этно-селе Караджорджевич Ваят Посетить Шумадию и не побывать в традиционном ресторане с уникальной атмосферой было бы непростительно. Этно-село Караджорджевич Ваят — место, где домашние блюда и атмосфера погружают в настоящий дух сербского гостеприимства. Винария Александрович — вкус королевского стола Семья Александрович более 100 лет занимается виноградарством и виноделием. Именно их вина поставлялись к королевскому двору Петра и Александра Караджорджевичей, принеся славу опленацким винам по всей Европе.
индивидуальная экскурсия в любой удобный день
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Опленац
- Церковь Святого Георгия
- Королевские виноградники
- Винный погреб
- Этно-село Караджорджевич Ваят
- Летняя резиденция Петра I
- Винария Александрович (по желанию)
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты в королевский комплекс - €5/чел.
- Дегустация в винарии Александрович - от €15/чел.
- Обед в этно-селе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: индивидуальная экскурсия в любой удобный день
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия замечательная. Благодарим и организаторов, и экскурсовода. Было интересно послушать историю Сербии и увидеть ее достопримечательности. Также очень понравилась экскурсия в винодельне. Обед был вкусный. Большое спасибо!
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О
Содержательная, комфортная и интересная экскурсия. Мы не хотели в винарию, поэтому нам без проблем поменяли ее на другой объект. Все очень понравилось.
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