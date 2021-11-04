Что вас ждет?
Наша экскурсия начинается выездом из Белграда, а далее нас ждет пешая экскурсия по комплексу королевской династии Караджорджевич, где мы с вами посетим остатки крепости, летний дом короля Петра I и церковь Святого Георгия.
- Церковь Святого Георгия.
- Церковь была построена как храм и мавзолей королевской семьи Караджорджевичей, и является доминантой в местном пейзаже из-за своего утонченного внешнего вида и материалов. Белизна стен контрастирует с зелеными лесами вокруг и голубизной неба - это совершенная гармония и представляет собой объект аутентичной красоты, изысканного внешнего вида. Мемориальная церковь Святого Георгия, смелой и необычной архитектуры, была построена в сербско-византийском стиле. В Опленаце сохранились погребения двадцати двух членов династии.
- Холм Опленац
- Холм Опленац покрыт виноградниками. Территория вокруг Тополы и Опленаца, действительно всегда была известна для выращивания виноградной лозы. Благоприятный климат и сама конфигурация местности обусловили для жителей этого региона все необходимое для выращивания сортового винограда и изготовления вкусных и качественных вин. У Вас будет возможность посетить Королевский винный дом, виноградники, винный погреб.
- Обед в ресторане с уникальной кухней
- Посетить Шумадию, и не побывать в традиционном ресторане с уникальной атмосферой и кухней будет непозволительно и непростительно. По истине уникальное место - этно село Караджордевич Ваят. Где у вас будет время на обед. Традиционные домашние блюда покорят вас в самое сердце.
- Винария Александровичи
- Известна не только в Сербии, но и далеко за ее пределами. Семья Александрович более 100 лет занимается виноградарством и виноделием, с того момента, когда Милош Александрович приобрел свои первые виноградники. В 1903 году именно он стоял у основания Венчанского общества виноделов, которые поставляли вина к королевскому двору Петра и Александра Караджорджевичей. Именно эти вина принесли славу опленацким винам не только в Сербии, но и по всей Европе.