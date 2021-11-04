Экскурсия по великолепному комплексу одной из самых известных королевских династии — Караджорджевичи.



Этно-село Караджорджевич отличается своим колоритом и самобытностью.



Здесь мы увидим остатки крепости, посетим церковь Святого Георгия, которая была возведена как храм и мавзолей королевской семьи.



Королевские виноградники и погреба, летняя резиденция Петра I, а также знаменитая винария Александровичи, где у нас будет дегустация.