Королевская Сербия - гастро-винный тур - винария Александровичи

Экскурсия по великолепному комплексу одной из самых известных королевских династии - Караджорджевичи

Экскурсия по великолепному комплексу одной из самых известных королевских династии — Караджорджевичи.

Этно-село Караджорджевич отличается своим колоритом и самобытностью.

Здесь мы увидим остатки крепости, посетим церковь Святого Георгия, которая была возведена как храм и мавзолей королевской семьи.

Королевские виноградники и погреба, летняя резиденция Петра I, а также знаменитая винария Александровичи, где у нас будет дегустация.
Королевская Сербия - гастро-винный тур - винария Александровичи
Королевская Сербия - гастро-винный тур - винария Александровичи
Королевская Сербия - гастро-винный тур - винария Александровичи
Королевская Сербия - гастро-винный тур - винария Александровичи
Королевская Сербия - гастро-винный тур - винария Александровичи
Королевская Сербия - гастро-винный тур - винария Александровичи
Королевская Сербия - гастро-винный тур - винария Александровичи

Что вы увидите 🤩

  • Опленац королевский комплекс:
  • церковь Святого Георгия
  • остатки крепости
  • королевские виноградники
  • винный погреб Kings Winery без дегустации
  • летний дом короля Петра I
  • Этно-дом — ресторан традиционной сербской кухни
  • винария Александровичи (по желанию)
Что вас ждет?
Наша экскурсия начинается выездом из Белграда, а далее нас ждет пешая экскурсия по комплексу королевской династии Караджорджевич, где мы с вами посетим остатки крепости, летний дом короля Петра I и церковь Святого Георгия.
  • Церковь Святого Георгия.
  • Церковь была построена как храм и мавзолей королевской семьи Караджорджевичей, и является доминантой в местном пейзаже из-за своего утонченного внешнего вида и материалов. Белизна стен контрастирует с зелеными лесами вокруг и голубизной неба - это совершенная гармония и представляет собой объект аутентичной красоты, изысканного внешнего вида. Мемориальная церковь Святого Георгия, смелой и необычной архитектуры, была построена в сербско-византийском стиле. В Опленаце сохранились погребения двадцати двух членов династии.
  • Холм Опленац
  • Холм Опленац покрыт виноградниками. Территория вокруг Тополы и Опленаца, действительно всегда была известна для выращивания виноградной лозы. Благоприятный климат и сама конфигурация местности обусловили для жителей этого региона все необходимое для выращивания сортового винограда и изготовления вкусных и качественных вин. У Вас будет возможность посетить Королевский винный дом, виноградники, винный погреб.
  • Обед в ресторане с уникальной кухней
  • Посетить Шумадию, и не побывать в традиционном ресторане с уникальной атмосферой и кухней будет непозволительно и непростительно. По истине уникальное место - этно село Караджордевич Ваят. Где у вас будет время на обед. Традиционные домашние блюда покорят вас в самое сердце.
  • Винария Александровичи
  • Известна не только в Сербии, но и далеко за ее пределами. Семья Александрович более 100 лет занимается виноградарством и виноделием, с того момента, когда Милош Александрович приобрел свои первые виноградники. В 1903 году именно он стоял у основания Венчанского общества виноделов, которые поставляли вина к королевскому двору Петра и Александра Караджорджевичей. Именно эти вина принесли славу опленацким винам не только в Сербии, но и по всей Европе.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-4 человек
Королевская Сербия
€230

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги русскоговорящего гида
  • трансфер
Что не входит
  • входные в королевский комплекс 5 евро с человека
  • обед в этно селе
  • винария Александрович дегустация - от 15 евро с человека.
Место начала и завершения
возле главного входа отеля или апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: индивидуальная экскурсия в любой удобный день
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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индивидуальная экскурсия в любой удобный день

Мирко Р.
Мирко Р.
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