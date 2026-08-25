Топола – город в Сербии, фамильный памятник династии Карагеоргиевичей.
Мы предлагаем вам узнать историю этого удивительного места, посмотреть на мавзолей знатной семьи, которая создала этот город. Мы также отправимся во дворец и на винодельню, чтобы продегустировать вкуснейшее сербское вино.
Мы предлагаем вам узнать историю этого удивительного места, посмотреть на мавзолей знатной семьи, которая создала этот город. Мы также отправимся во дворец и на винодельню, чтобы продегустировать вкуснейшее сербское вино.
Описание экскурсииАвала, Топола и Опленац — память, мозаики и королевские погреба Гора Авала — память и панорама Утренний выезд из Белграда. В сопровождении русскоговорящего гида вы отправитесь на гору Авала (511 м). Здесь вас ждут мавзолей Неизвестного героя, памятник советским ветеранам, погибшим в авиакатастрофе 1964 года, и телебашня со смотровой площадкой на высоте 204,5 м. (посещение по желанию, оплата на месте). Опленац — усыпальница Карагеоргиевичей Далее — поездка в мемориальный парк Опленац в городе Топола. Вы посетите летний дом короля Петра I и храм Святого Георгия — мавзолей династии Карагеоргиевичей. Интерьер храма украшен мозаикой, выполненной по копиям лучших фресок из 60 сербских монастырей: 725 композиций и 1500 фигур из 40 миллионов кусочков мозаики 15 000 оттенков. Отделкой руководил архитектор Николай Краснов. В крипте захоронены 20 членов династии, включая князя Александра и короля Александра I. Аранджеловац и королевский виноградник Затем — поездка в Аранджеловац с посещением уникального парка скульптур на территории санатория «Буковичка-Баня». Регион знаменит высококачественным виноградом. Королевский виноградник поставлял вина для официальных визитов европейских правителей. Сегодня в королевских погребах, где поддерживается постоянная температура 8°C, хранится 99 бочек вина по 4000 литров каждая. После прогулки — факультативно обед в ресторане национальной кухни или дегустация в винном погребе.
Ежедневно по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Опленац
- Храм Святого Георгия
- Летний дом короля Петра I
- Мавзолей династии Карагеоргиевичей
- Гора Авала
- Мавзолей Неизвестного героя
- Памятник советским ветеранам
- Телебашня
- Аранджеловац
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансферы по программе
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед/дегустация
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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