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Топола – Опленац

Росинтревел
Росинтревел – Гид из Белграда
Топола – город 🏙️ в Сербии, фамильный памятник династии Карагеоргиевичей.

Она появилась благодаря родоначальнику династии, Георгию Петровичу, в конце XVIII века.

Позже город стал ключевым пунктом восставшей Сербии.

Мы предлагаем вам узнать историю 📖 этого удивительного места, посмотреть на мавзолей знатной семьи, которая создала этот город.

Он поразит вас уникальным интерьером, а также мы отправимся во дворец и на винодельню, дегустировать вкуснейшее сербское вино!
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Топола – Опленац
Топола – Опленац

Что вы увидите

  • Опленац
  • Дворец династии Карагеоргиевичей
  • Мавзолей Карагеоргиевичей (церковь Святого Георгия)
  • Винный погреб с дегустацией
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ в Тополу (80 км от Белграда). Посещение дворца династии Карагеоргиевичей и мавзолея на Опленце (церковь Святого Георгия). Посещение винного погреба, дегустация вин.
  • Стоящие высоко над Тополой на холме Опленац мавзолей семьи Караджорджевичей и Церковь ⛪ Георгия Победоносца. Церковь увенчана пятью прекрасными куполами и облицована белым мрамором. Завораживающий интерьер представлен мозаичными фресками с изображением шестидесяти сербских монастырей. Здесь выложены 725 композиций и 1500 фигур из 40 миллионов кусочков мозаики 15000 различных оттенков. Техникой мозаики здесь выполнены копии лучших фресок из 60 сербских монастырей и потому специалисты называют ее своеобразной антологией сербской средневековой фресковой живописи. Король Петр был автором проекта церкви, строительство которой заняло 2 года. В крипте церкви захоронено 20 членов династии, среди которых и два правителя: князь Сербии Александр Карагеоргиевич и король Югославии Александр Первый Карагеоргиевич.
  • Регион знаменит своим высококачественным виноградом и вином 🍷. Согласно историческим данным, во времена Принца Милоша здешние виноградники производили такое количество урожая, что не хватало места для его хранения. Королевский виноградник стал источником высококачественных вин. Вина, которые он получал с королевских виноградников были использованы при официальных визитах европейских правителей. Сегодня в королевских погребах, расположившихся на двух этажах, поддерживается постоянная температура, равная 8 градусам Цельсия. Здесь хранится девяносто девять бочек вина. В каждой бочке — 4000 литров напитка.
    • Что входит
    • услуги русскоговорящего гида
    • трансферы по программе
    Что не входит
    • входные билеты в музеи
    • дегустация вин
    Начало и место завершения
    🚩 по договоренности
    Топола – Опленац
    Топола – Опленац
    Топола – Опленац
    Топола – Опленац

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    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Росинтревел
    Росинтревел
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