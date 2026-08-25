Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Топола – город в Сербии, фамильный памятник династии Карагеоргиевичей.



Мы предлагаем вам узнать историю этого удивительного места, посмотреть на мавзолей знатной семьи, которая создала этот город. Мы также отправимся во дворец и на винодельню, чтобы продегустировать вкуснейшее сербское вино.

RITСербия Ваш гид в Белграде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €325 за экскурсию Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 6 чел. 🇷🇺 русский 10 часов 1-6 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Авала, Топола и Опленац — память, мозаики и королевские погреба Гора Авала — память и панорама Утренний выезд из Белграда. В сопровождении русскоговорящего гида вы отправитесь на гору Авала (511 м). Здесь вас ждут мавзолей Неизвестного героя, памятник советским ветеранам, погибшим в авиакатастрофе 1964 года, и телебашня со смотровой площадкой на высоте 204,5 м. (посещение по желанию, оплата на месте). Опленац — усыпальница Карагеоргиевичей Далее — поездка в мемориальный парк Опленац в городе Топола. Вы посетите летний дом короля Петра I и храм Святого Георгия — мавзолей династии Карагеоргиевичей. Интерьер храма украшен мозаикой, выполненной по копиям лучших фресок из 60 сербских монастырей: 725 композиций и 1500 фигур из 40 миллионов кусочков мозаики 15 000 оттенков. Отделкой руководил архитектор Николай Краснов. В крипте захоронены 20 членов династии, включая князя Александра и короля Александра I. Аранджеловац и королевский виноградник Затем — поездка в Аранджеловац с посещением уникального парка скульптур на территории санатория «Буковичка-Баня». Регион знаменит высококачественным виноградом. Королевский виноградник поставлял вина для официальных визитов европейских правителей. Сегодня в королевских погребах, где поддерживается постоянная температура 8°C, хранится 99 бочек вина по 4000 литров каждая. После прогулки — факультативно обед в ресторане национальной кухни или дегустация в винном погребе.

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