Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ в Тополу (80 км от Белграда). Посещение дворца династии Карагеоргиевичей и мавзолея на Опленце (церковь Святого Георгия). Посещение винного погреба, дегустация вин. Стоящие высоко над Тополой на холме Опленац мавзолей семьи Караджорджевичей и Церковь ⛪ Георгия Победоносца. Церковь увенчана пятью прекрасными куполами и облицована белым мрамором. Завораживающий интерьер представлен мозаичными фресками с изображением шестидесяти сербских монастырей. Здесь выложены 725 композиций и 1500 фигур из 40 миллионов кусочков мозаики 15000 различных оттенков. Техникой мозаики здесь выполнены копии лучших фресок из 60 сербских монастырей и потому специалисты называют ее своеобразной антологией сербской средневековой фресковой живописи. Король Петр был автором проекта церкви, строительство которой заняло 2 года. В крипте церкви захоронено 20 членов династии, среди которых и два правителя: князь Сербии Александр Карагеоргиевич и король Югославии Александр Первый Карагеоргиевич. Регион знаменит своим высококачественным виноградом и вином 🍷. Согласно историческим данным, во времена Принца Милоша здешние виноградники производили такое количество урожая, что не хватало места для его хранения. Королевский виноградник стал источником высококачественных вин. Вина, которые он получал с королевских виноградников были использованы при официальных визитах европейских правителей. Сегодня в королевских погребах, расположившихся на двух этажах, поддерживается постоянная температура, равная 8 градусам Цельсия. Здесь хранится девяносто девять бочек вина. В каждой бочке — 4000 литров напитка.