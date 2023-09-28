Приглашаем отправиться в один из самых интересных регионов Центральной Сербии — Шумадия! Вы посетите королевский комплекс «Опленац», принадлежавший местной династии Карагеоргиевичей. Погуляете по парку «Буковичка Баня» со скульптурами и минеральными источниками. В завершение побываете на знаменитой винодельне «Александровичи».

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Описание

Что вас ожидает

Королевский комплекс «Опленац». Вы увидите руины древней крепости и летнюю резиденцию Петра I. А также посетите церковь Святого Георгия, ставшую мавзолеем-усыпальницей королевской династии Карагеоргиевичей. Мы поделимся богатой историей этих мест.

Парк «Буковичка Баня». Расположенный у подножия горы Букуля, он покорит вас живописными ландшафтами. Мы погуляем по его ухоженным дорожкам, рассматривая коллекцию скульптур со всего мира. А ещё здесь добывается самая популярная на Балканском полуострове вода «Князь Милош» — вы сможете попробовать её прямо из источника.

Винодельня «Александровичи». Известная далеко за пределами Сербии семья Александрович занимается виноградарством и виноделием уже более 100 лет. Местные вина поставляли королевскому двору Петра и Карагеоргиевечей. Пришло время и вам их продегустировать!

Организационные детали