Мои заказы

Королевская Сербия

Погрузитесь в великолепие королевской Сербии: от исторического Опленаца до живописного парка и винных традиций
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Центральной Сербии, где вы окунетесь в мир королевской роскоши и природной красоты.

Ваше приключение начнется с посещения королевского комплекса Опленац, где вы узнаете историю династии
читать дальшеуменьшить

Карагеоргиевичей и исследуете руины древней крепости.

Затем вас ждет прогулка по парку Буковичка Баня, известному своими скульптурами и минеральными источниками.

В завершение путешествия вы посетите винодельню Александровичи, где сможете насладиться дегустацией вин, которые в прошлом поставлялись королевскому двору. Экскурсия включает транспорт, а также возможность посетить этно-село для обеда. Подарите себе незабываемые впечатления, исследуя культурное и природное наследие Сербии

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 👑 Уникальный королевский комплекс
  • 🍷 Дегустация лучших сербских вин
  • 🌳 Прогулка по живописному парку
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🚗 Комфортный транспорт включён
  • 💧 Попробуйте минеральную воду из источника

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с июня по август, когда погода тёплая и солнечная, что делает прогулки по парку и дегустацию вин особенно приятными. В апреле, мае, сентябре и октябре также комфортно, но возможны дожди, что может немного омрачить впечатления. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, экскурсия остаётся доступной благодаря интересным историческим объектам и уютным дегустациям в помещении.
Сейчас август — это идеальное время.
Королевская Сербия
Королевская Сербия
Королевская Сербия

Что можно увидеть

  • Королевский комплекс «Опленац»
  • Церковь Святого Георгия
  • Парк «Буковичка Баня»
  • Винодельня «Александровичи»

Описание экскурсии

Королевский комплекс «Опленац». Вы увидите руины древней крепости и летнюю резиденцию Петра I. А также посетите церковь Святого Георгия, ставшую мавзолеем-усыпальницей королевской династии Карагеоргиевичей. Мы поделимся богатой историей этих мест.

Парк «Буковичка Баня». Расположенный у подножия горы Букуля, он покорит вас живописными ландшафтами. Мы погуляем по его ухоженным дорожкам, рассматривая коллекцию скульптур со всего мира. А ещё здесь добывается самая популярная на Балканском полуострове вода «Князь Милош» — вы сможете попробовать её прямо из источника.

Винодельня «Александровичи». Известная далеко за пределами Сербии семья Александрович занимается виноградарством и виноделием уже более 100 лет. Местные вина поставляли королевскому двору Петра и Карагеоргиевечей. Пришло время и вам их продегустировать!

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Дополнительные расходы: билеты в королевский комплекс — 7 евро с человека, дегустация на винодельне — от 15 евро с человека (цена зависит от выбранного вами пакета)
  • По желанию мы можем заехать на обед в этно-село. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мирко
Мирко — Организатор в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2947 туристов
Меня зовут Мирко. Я лицензированный гид. Родился и вырос в Белграде, поэтому как никто другой могу рассказать и показать вам родную и любимую Сербию: удивительную природу, самобытную культуру, богатое историческое наследие и вкуснейшую кухню. Работаю с компанией гидов-единомышленников. Мы всем сердцем любим Сербию и с радостью поделимся с вами лучшими местами и расскажем о них самое интересное!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
Все прошло отлично, Мирко отличный гид!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия очень понравилась, спасибо организаторам и экскурсоводу. Кроме истории Сербии и ее достопримечательностей нам очень понравилось посещение винодельни и потрясающий обед. Спасибо огромное!
Вам был полезен этот отзыв?
Михейкина
Интересная, комфортная и длительная экскурсия! Нам поменяли посещение винарии на другой объект по запросу. Очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Белграда

Похожие экскурсии на «Королевская Сербия»

Большое путешествие на север Сербии
На машине
7 часов
65 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое путешествие на север Сербии
Погулять по старинным городам, оценить древнюю крепость, продегустировать местные блюда и вина
Начало: У вашего отеля
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €365 за всё до 4 чел.
Северный шарм Сербии: Суботица, озеро Палич и «песочное» вино
На машине
11 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Северный шарм Сербии: Суботица, озеро Палич и «песочное» вино
Покинуть Белград и разгадать, чем живёт север Воеводины
Начало: Вашего отеля или апартаментов в центре Белграда
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €495 за всё до 4 чел.
SPA-день в лучших традициях Сербии
На машине
10 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
SPA-день в лучших традициях Сербии
Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, посетите уникальную ослиную ферму и расслабьтесь в термальных бассейнах. Идеальный день для отдыха и оздоровления
Начало: В вашем отеле в Белграде
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €380 за всё до 4 чел.
О культуре Сербии через её напитки - вино и ракию
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
О культуре Сербии через её напитки - вино и ракию
Побывать в традиционной винарии, Музее ракии и Смедеревской крепости
Начало: По адресу вашего проживания
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €365 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Белграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Белграде
от €380 за экскурсию