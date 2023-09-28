Королевская Сербия

Посетить старинный королевский комплекс, погулять по роскошному парку и попробовать вино для знати

5
1 отзыв
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Приглашаем отправиться в один из самых интересных регионов Центральной Сербии — Шумадия! Вы посетите королевский комплекс «Опленац», принадлежавший местной династии Карагеоргиевичей. Погуляете по парку «Буковичка Баня» со скульптурами и минеральными источниками. В завершение побываете на знаменитой винодельне «Александровичи».
Королевская Сербия
Королевская Сербия
Королевская Сербия
Королевская Сербия
Королевская Сербия
Королевская Сербия
Королевская Сербия
Королевская Сербия
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Описание

Что вас ожидает

Королевский комплекс «Опленац». Вы увидите руины древней крепости и летнюю резиденцию Петра I. А также посетите церковь Святого Георгия, ставшую мавзолеем-усыпальницей королевской династии Карагеоргиевичей. Мы поделимся богатой историей этих мест.

Парк «Буковичка Баня». Расположенный у подножия горы Букуля, он покорит вас живописными ландшафтами. Мы погуляем по его ухоженным дорожкам, рассматривая коллекцию скульптур со всего мира. А ещё здесь добывается самая популярная на Балканском полуострове вода «Князь Милош» — вы сможете попробовать её прямо из источника.

Винодельня «Александровичи». Известная далеко за пределами Сербии семья Александрович занимается виноградарством и виноделием уже более 100 лет. Местные вина поставляли королевскому двору Петра и Карагеоргиевечей. Пришло время и вам их продегустировать!

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Дополнительные расходы: билеты в королевский комплекс — 7 евро с человека, дегустация на винодельне — от 15 евро с человека (цена зависит от выбранного вами пакета)
  • По желанию мы можем заехать на обед в этно-село. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
28 сен 2023
Экскурсия очень понравилась, спасибо организаторам и экскурсоводу. Кроме истории Сербии и ее достопримечательностей нам очень понравилось посещение винодельни и потрясающий обед. Спасибо огромное!

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