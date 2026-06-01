Приглашаем вас на уникальное путешествие по Центральной Сербии, где вы окунетесь в мир королевской роскоши и природной красоты.Ваше приключение начнется с посещения королевского комплекса Опленац, где вы узнаете историю династии

Карагеоргиевичей и исследуете руины древней крепости. Затем вас ждет прогулка по парку Буковичка Баня, известному своими скульптурами и минеральными источниками. В завершение путешествия вы посетите винодельню Александровичи, где сможете насладиться дегустацией вин, которые в прошлом поставлялись королевскому двору. Экскурсия включает транспорт, а также возможность посетить этно-село для обеда. Подарите себе незабываемые впечатления, исследуя культурное и природное наследие Сербии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с июня по август, когда погода тёплая и солнечная, что делает прогулки по парку и дегустацию вин особенно приятными. В апреле, мае, сентябре и октябре также комфортно, но возможны дожди, что может немного омрачить впечатления. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, экскурсия остаётся доступной благодаря интересным историческим объектам и уютным дегустациям в помещении.

Сейчас август — это идеальное время.