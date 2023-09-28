Посетить старинный королевский комплекс, погулять по роскошному парку и попробовать вино для знати
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Описание
Что вас ожидает
Королевский комплекс «Опленац». Вы увидите руины древней крепости и летнюю резиденцию Петра I. А также посетите церковь Святого Георгия, ставшую мавзолеем-усыпальницей королевской династии Карагеоргиевичей. Мы поделимся богатой историей этих мест.
Парк «Буковичка Баня». Расположенный у подножия горы Букуля, он покорит вас живописными ландшафтами. Мы погуляем по его ухоженным дорожкам, рассматривая коллекцию скульптур со всего мира. А ещё здесь добывается самая популярная на Балканском полуострове вода «Князь Милош» — вы сможете попробовать её прямо из источника.
Винодельня «Александровичи». Известная далеко за пределами Сербии семья Александрович занимается виноградарством и виноделием уже более 100 лет. Местные вина поставляли королевскому двору Петра и Карагеоргиевечей. Пришло время и вам их продегустировать!
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Дополнительные расходы: билеты в королевский комплекс — 7 евро с человека, дегустация на винодельне — от 15 евро с человека (цена зависит от выбранного вами пакета)
- По желанию мы можем заехать на обед в этно-село. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.