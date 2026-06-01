Погрузитесь в великолепие королевской Сербии: от исторического Опленаца до живописного парка и винных традиций
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Центральной Сербии, где вы окунетесь в мир королевской роскоши и природной красоты.
Ваше приключение начнется с посещения королевского комплекса Опленац, где вы узнаете историю династии читать дальшеуменьшить
Карагеоргиевичей и исследуете руины древней крепости.
Затем вас ждет прогулка по парку Буковичка Баня, известному своими скульптурами и минеральными источниками.
В завершение путешествия вы посетите винодельню Александровичи, где сможете насладиться дегустацией вин, которые в прошлом поставлялись королевскому двору. Экскурсия включает транспорт, а также возможность посетить этно-село для обеда. Подарите себе незабываемые впечатления, исследуя культурное и природное наследие Сербии
Лучшее время для посещения - с июня по август, когда погода тёплая и солнечная, что делает прогулки по парку и дегустацию вин особенно приятными. В апреле, мае, сентябре и октябре также комфортно, но возможны дожди, что может немного омрачить впечатления. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, экскурсия остаётся доступной благодаря интересным историческим объектам и уютным дегустациям в помещении.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Королевский комплекс «Опленац»
Церковь Святого Георгия
Парк «Буковичка Баня»
Винодельня «Александровичи»
Описание экскурсии
Королевский комплекс «Опленац». Вы увидите руины древней крепости и летнюю резиденцию Петра I. А также посетите церковь Святого Георгия, ставшую мавзолеем-усыпальницей королевской династии Карагеоргиевичей. Мы поделимся богатой историей этих мест.
Парк «Буковичка Баня». Расположенный у подножия горы Букуля, он покорит вас живописными ландшафтами. Мы погуляем по его ухоженным дорожкам, рассматривая коллекцию скульптур со всего мира. А ещё здесь добывается самая популярная на Балканском полуострове вода «Князь Милош» — вы сможете попробовать её прямо из источника.
Винодельня «Александровичи». Известная далеко за пределами Сербии семья Александрович занимается виноградарством и виноделием уже более 100 лет. Местные вина поставляли королевскому двору Петра и Карагеоргиевечей. Пришло время и вам их продегустировать!
Организационные детали
Транспорт включён в стоимость
Дополнительные расходы: билеты в королевский комплекс — 7 евро с человека, дегустация на винодельне — от 15 евро с человека (цена зависит от выбранного вами пакета)
По желанию мы можем заехать на обед в этно-село. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мирко — Организатор в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2947 туристов
Меня зовут Мирко. Я лицензированный гид. Родился и вырос в Белграде, поэтому как никто другой могу рассказать и показать вам родную и любимую Сербию: удивительную природу, самобытную культуру, богатое историческое наследие и вкуснейшую кухню. Работаю с компанией гидов-единомышленников. Мы всем сердцем любим Сербию и с радостью поделимся с вами лучшими местами и расскажем о них самое интересное!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Динар
Все прошло отлично, Мирко отличный гид!
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Елена
Экскурсия очень понравилась, спасибо организаторам и экскурсоводу. Кроме истории Сербии и ее достопримечательностей нам очень понравилось посещение винодельни и потрясающий обед. Спасибо огромное!
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Михейкина
Интересная, комфортная и длительная экскурсия! Нам поменяли посещение винарии на другой объект по запросу. Очень понравилось!