Приглашаю увидеть каньон Увац с воды и высоты. Вы проплывёте по знаменитым меандрам, увидите два зала в Ледяной пещере и откроете для себя один из самых впечатляющих пейзажей Сербии. Я расскажу, как жил этот край: о торговых путях, крепости Ерёнин град и карстовых тайнах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Круиз по каньону Увац (2 часа)

Маршрут стартует у плотины Растоке. Лодка поведёт вас по извилистым меандрам через живописный заповедник страны. Вы увидите известняковые утёсы и крепость Ерёнин град. В небе над каньоном часто парят белоголовые сипы — редкие хищные птицы и главный символ заповедника.

Ледяная пещера (45 минут)

Мы пройдём подземный маршрут длиной около километра. Внутри вас ждут залы «Золотой» и «Кристальный», где сохранились сталактиты и сталагмиты.

Смотровая площадка Равни крш (подъём 30–45 минут)

С вершины открывается знаменитая панорама на меандры Уваца — по праву один из самых красивых видов в Сербии.

Вы узнаете:

как сформировались знаменитые меандры Уваца и почему каньон уникален

почему белоголовый сип стал символом заповедника и как работает программа по сохранению вида

какие старые торговые пути пролегали через эти горы и где стояли средневековые поселения

какие истории и предания хранит крепость Ерёнин град

как образуются карстовые пещеры, сталактиты и сталагмиты

какие особенности флоры, фауны и жизни в горах характерны для юго-запада Сербии

Организационные детали