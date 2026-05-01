Приглашаю увидеть каньон Увац с воды и высоты.
Вы проплывёте по знаменитым меандрам, увидите два зала в Ледяной пещере и откроете для себя один из самых впечатляющих пейзажей Сербии. Я расскажу, как жил этот край: о торговых путях, крепости Ерёнин град и карстовых тайнах.
Описание экскурсии
Круиз по каньону Увац (2 часа)
Маршрут стартует у плотины Растоке. Лодка поведёт вас по извилистым меандрам через живописный заповедник страны. Вы увидите известняковые утёсы и крепость Ерёнин град. В небе над каньоном часто парят белоголовые сипы — редкие хищные птицы и главный символ заповедника.
Ледяная пещера (45 минут)
Мы пройдём подземный маршрут длиной около километра. Внутри вас ждут залы «Золотой» и «Кристальный», где сохранились сталактиты и сталагмиты.
Смотровая площадка Равни крш (подъём 30–45 минут)
С вершины открывается знаменитая панорама на меандры Уваца — по праву один из самых красивых видов в Сербии.
Вы узнаете:
- как сформировались знаменитые меандры Уваца и почему каньон уникален
- почему белоголовый сип стал символом заповедника и как работает программа по сохранению вида
- какие старые торговые пути пролегали через эти горы и где стояли средневековые поселения
- какие истории и предания хранит крепость Ерёнин град
- как образуются карстовые пещеры, сталактиты и сталагмиты
- какие особенности флоры, фауны и жизни в горах характерны для юго-запада Сербии
Организационные детали
- Дорога в одну сторону займёт около 3,5 ч, выезжаем в 6:00. Поездка пройдёт на автомобиле Citroën C3
- В стоимость экскурсии включены вода и печенье Plazma
- Дополнительно оплачиваются: прогулка на лодке — 2100 RSD, билеты в заповедник Увац — 150 RSD, билеты в Ледяную пещеру — 250 RSD, обед
- На обратном пути можем сделать остановку на кофе в центре Златибора (не входит в стоимость)
- Сезон лодочных прогулок по реке Увац: с 1 мая до 1 октября
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Милан — ваш гид в Белграде
Провёл экскурсии для 61 туриста
Я лицензированный гид, член Ассоциации туристических гидов Сербии. Работаю на сербском, английском и русском языках. Много лет с гордостью вожу путешественников по самым красивым уголкам Сербии. Каждую экскурсия провожу с любовью,
