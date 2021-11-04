На нашей экскурсии мы посетим средневековую сербскую столицу и одновнеменно один из самых больших средневековых замков Европы — Смедерево. Увидим величественную крепость Голубац, охраняющую вьезд в национальный парк Джердап. Посетим древнеримский город Виминациум. Удивительной красоты Серебряное озеро. От Голубаца до Кладова, Дунай протекает через красивейшее ущелье Европы - Джердап, которое еще называют Железные Ворота, из-за его культурно-исторического значения.
Цены на экскурсию
Для группы 1-4 человек
восточная Сербия
€250
Ответы на вопросы
Что входит
услуги русскоговорящего лицензированного гида
трансфер
Что не входит
входные билеты с человека
2 евро Смедерево
5 евро Голубац
8 евро Виминациум.
Место начала и завершения
возле главного входа отеля или апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: индивидуальная экскурсия в любой удобный день
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.