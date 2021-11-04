Крепости Дуная - Восточная Сербия

На нашей экскурсии мы посетим средневековую сербскую столицу и одновнеменно один из самых больших...

На нашей экскурсии мы посетим средневековую сербскую столицу и одновнеменно один из самых больших средневековых замков Европы — Смедерево.

Увидим величественную крепость Голубац, охраняющую вьезд в национальный парк Джердап.

Посетим древнеримский город Виминациум и увидим удивительной красоты Серебряное озеро, красивейшее ущелье Европы — Джердап, которое еще называют Железные Ворота.
Крепости Дуная - Восточная Сербия
Крепости Дуная - Восточная Сербия
Крепости Дуная - Восточная Сербия
Крепости Дуная - Восточная Сербия
Крепости Дуная - Восточная Сербия
Крепости Дуная - Восточная Сербия
Крепости Дуная - Восточная Сербия

Что вы увидите 🤩

  • Смедеревская крепость
  • древнеримский город Виминациум
  • Голубацкая крепость
  • Серебряное озеро
  • национальный парк Джердап (частично)

Вас ждет:

  • На нашей экскурсии мы посетим средневековую сербскую столицу и одновнеменно один из самых больших средневековых замков Европы — Смедерево. Увидим величественную крепость Голубац, охраняющую вьезд в национальный парк Джердап. Посетим древнеримский город Виминациум. Удивительной красоты Серебряное озеро. От Голубаца до Кладова, Дунай протекает через красивейшее ущелье Европы - Джердап, которое еще называют Железные Ворота, из-за его культурно-исторического значения.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
восточная Сербия
€250

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги русскоговорящего лицензированного гида
  • трансфер
Что не входит
  • входные билеты с человека
  • 2 евро Смедерево
  • 5 евро Голубац
  • 8 евро Виминациум.
Место начала и завершения
возле главного входа отеля или апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: индивидуальная экскурсия в любой удобный день
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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индивидуальная экскурсия в любой удобный день

Мирко Р.
Мирко Р.
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