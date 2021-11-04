На нашей экскурсии мы посетим средневековую сербскую столицу и одновнеменно один из самых больших средневековых замков Европы — Смедерево.



Увидим величественную крепость Голубац, охраняющую вьезд в национальный парк Джердап.



Посетим древнеримский город Виминациум и увидим удивительной красоты Серебряное озеро, красивейшее ущелье Европы — Джердап, которое еще называют Железные Ворота.