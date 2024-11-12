За время экскурсии вы увидите, как на правом берегу Дуная, на скалистом гребне, возвышается старинная цитадель Сербии — Голубацкая крепость. Также мы посетим мужской монастырь Туман, посвященный архангелу Гавриилу, а после заедем в гости к «Сербскому морю» — именно так называют Серебряное озеро.

Описание экскурсии

Монастырь Туман

Монастырь Туман — это мужской монастырь, посвященный Архангелу Гаврилу, который находится на левом берегу реки Туманка, всего в 9 км от Голубаца. По преданию, в XIV веке его основал Милош Обилич. Во время охоты он случайно смертельно ранил отшельника Зосима Синаита. Несмотря на все усилия Милоша спасти святого, Зосим предсказал свою смерть и попросил оставить его умирать на месте, где он пал. В память о подвижнике Милош решил построить монастырь.

В этом святом месте хранятся мощи Зосима Синаита и святого Иакова, которые почитаются как чудотворные. Многие паломники приходят сюда, чтобы поклониться и получить благословение.

Голубацкая крепость

Голубацкая крепость — это средневековое сооружение, возведенное в XIV веке на берегу Дуная, у входа в национальный парк Джердап (Железные ворота), на границе с Румынией. В этом месте ширина Дуная превышает 6 км. Существует много споров о том, кто именно построил крепость — сербы или венгры. Однако православная часовня в одной из башен свидетельствует о том, что крепость могла быть возведена местным дворянином.

Первые упоминания о крепости встречаются в венгерских документах 1335 года. Голубацкая крепость состоит из девяти башен. По одной из легенд, название крепости связано с гордой и красивой девушкой по имени Голубана, в которую влюбился турецкий паша. Отказавшись стать его супругой, девушка была прикована к скале и оставлена умирать.

Серебряное озеро

Серебряное озеро, известное как «Сербское море», является самым популярным озером в Сербии. Оно образовалось в результате перекрытия одного из рукавов Дуная, расположенного на правом берегу. Две плотины создали это удивительное озеро, которое сверкает на солнце, создавая эффект серебряных бликов.

Чистая и прозрачная вода озера проходит через множество песчаных слоев, что делает ее особенно привлекательной. Озеро изобилует рыбой, среди которой можно встретить карпа, сома, окуня, щуку и амура.