Долиной Дуная: монастырь Туман, Голубацкая крепость и Серебряное озеро

За время экскурсии вы увидите, как на правом берегу Дуная, на скалистом гребне, возвышается старинная цитадель Сербии — Голубацкая крепость.

Также мы посетим мужской монастырь Туман, посвященный архангелу Гавриилу, а после заедем в гости к «Сербскому морю» — именно так называют Серебряное озеро.
Долиной Дуная: монастырь Туман, Голубацкая крепость и Серебряное озеро
Долиной Дуная: монастырь Туман, Голубацкая крепость и Серебряное озеро
Долиной Дуная: монастырь Туман, Голубацкая крепость и Серебряное озеро
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Монастырь Туман

Монастырь Туман — это мужской монастырь, посвященный Архангелу Гаврилу, который находится на левом берегу реки Туманка, всего в 9 км от Голубаца. По преданию, в XIV веке его основал Милош Обилич. Во время охоты он случайно смертельно ранил отшельника Зосима Синаита. Несмотря на все усилия Милоша спасти святого, Зосим предсказал свою смерть и попросил оставить его умирать на месте, где он пал. В память о подвижнике Милош решил построить монастырь.

В этом святом месте хранятся мощи Зосима Синаита и святого Иакова, которые почитаются как чудотворные. Многие паломники приходят сюда, чтобы поклониться и получить благословение.

Голубацкая крепость

Голубацкая крепость — это средневековое сооружение, возведенное в XIV веке на берегу Дуная, у входа в национальный парк Джердап (Железные ворота), на границе с Румынией. В этом месте ширина Дуная превышает 6 км. Существует много споров о том, кто именно построил крепость — сербы или венгры. Однако православная часовня в одной из башен свидетельствует о том, что крепость могла быть возведена местным дворянином.

Первые упоминания о крепости встречаются в венгерских документах 1335 года. Голубацкая крепость состоит из девяти башен. По одной из легенд, название крепости связано с гордой и красивой девушкой по имени Голубана, в которую влюбился турецкий паша. Отказавшись стать его супругой, девушка была прикована к скале и оставлена умирать.

Серебряное озеро

Серебряное озеро, известное как «Сербское море», является самым популярным озером в Сербии. Оно образовалось в результате перекрытия одного из рукавов Дуная, расположенного на правом берегу. Две плотины создали это удивительное озеро, которое сверкает на солнце, создавая эффект серебряных бликов.

Чистая и прозрачная вода озера проходит через множество песчаных слоев, что делает ее особенно привлекательной. Озеро изобилует рыбой, среди которой можно встретить карпа, сома, окуня, щуку и амура.

ежедневно кроме понедельника

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Монастырь Туман
  • Голубацкая крепость
  • Серебряное озеро
Что включено
  • Услуги лицензированного русскоговорящего гида
  • Транспортное средство
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Обед
Место начала и завершения?
В вашей гостинице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно кроме понедельника
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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