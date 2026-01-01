Найдено 3 экскурсии в категории « Озера » в Белграде на русском языке, цены от €300. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 11 часов 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Северный шарм Сербии: Суботица, озеро Палич и «песочное» вино Погрузитесь в атмосферу Центральной Европы, посетив Суботицу и озеро Палич. Откройте для себя «песочные» вина и насладитесь культурным наследием региона Начало: Вашего отеля или апартаментов в центре Белграда «Вы побываете в Суботице, прогуляетесь вдоль живописного озера Палич и попробуете знаменитые «вина с песка» в уютном погребе» €399 за всё до 4 чел. 8 часов Мини-группа до 4 чел. Долиной Дуная: монастырь Туман, Голубацкая крепость и Серебряное озеро Путешествие вглубь Сербии: откройте для себя Голубацкую крепость, монастырь Туман и Серебряное озеро в одном туре. Уникальные впечатления гарантированы Начало: В вашей гостинице «Серебряное озеро — самое популярное озеро Сербии, «Сербское море»» Расписание: ежедневно кроме понедельника €300 за человека 12 часов Индивидуальная до 6 чел. Смедерево - Виминациум - Серебряное Озеро - Голубац Начало: По согласованию с туристом Расписание: По договоренности с туристом €330 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Белграда

Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Озера», 3 ⭐ отзыва, цены от €300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март