Индивидуальная
до 4 чел.
Северный шарм Сербии: Суботица, озеро Палич и «песочное» вино
Погрузитесь в атмосферу Центральной Европы, посетив Суботицу и озеро Палич. Откройте для себя «песочные» вина и насладитесь культурным наследием региона
Начало: Вашего отеля или апартаментов в центре Белграда
«Вы побываете в Суботице, прогуляетесь вдоль живописного озера Палич и попробуете знаменитые «вина с песка» в уютном погребе»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
€399 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Долиной Дуная: монастырь Туман, Голубацкая крепость и Серебряное озеро
Путешествие вглубь Сербии: откройте для себя Голубацкую крепость, монастырь Туман и Серебряное озеро в одном туре. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: В вашей гостинице
«Серебряное озеро — самое популярное озеро Сербии, «Сербское море»»
Расписание: ежедневно кроме понедельника
€300 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Смедерево - Виминациум - Серебряное Озеро - Голубац
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
€330 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Озера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Белграду в январе 2026
Сейчас в Белграде в категории "Озера" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 399. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Озера», 3 ⭐ отзыва, цены от €300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март