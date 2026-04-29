Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия по следам режиссера Эмира Кустурицы по Сербии на русском языке с лицензированным и профессиональным гидом.



Мы познакомим вас с природой, культурой, историей, традициями, населением и традиционной кухней страны. 4.9 9 отзывов

Мирко Ваш гид в Белграде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €599 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.9 9 отзывов 🇷🇺 русский 12 часов 1-4 человека Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Овчарско-Кабларское ущелье Среди горных массивов Овчар и Каблар причудливо извивается Западная Морава. Вы узнаете, почему ущелье также называют сербской Святой горой, или сербским Афоном. на берегу реки мы предложим остановиться на завтрак. Мокра Гора и Дрвенград (в гостях у режиссера Эмира Кустурицы) Мокра Гора объединяет два красивые горы Златибор и Тара, по красоте никто не может сравниться с ними. В это же время туристическую популярность приобретает этно село Дрвенград, благодаря работе режиссера Эмира Кустурицы. Для своего фильма он выбрал провести съёмки на одной из самых красивых железнодорожных линий в мире — Шарган, в фильме «Жизнь как чудо». Эмир просто влюбился в это место, и решил построить здесь свой горный дом с кинозалом. Так и было открыто это уникальное этно село в мире, конечно, по его мнению. Вы посетите также рынок Диего Марадонна, тюрьму Билла Клинтона, кладбище голливудских фильмов. Экскурсия займёт полчаса, а затем будет свободное время на обед в национальном ресторане сербской кухни. Поездка на поезде Шарганская восьмерка Некогда железная дорога была главной артерией, связывающей Европу с Адриатическим морем. От Белграда до Дубровника, через туннели, через мосты и через горные хребты прокладывал путь знаменитый поезд «чира», оставляя позади неизгладимый запах дыма паровоза. Сегодня часть железнодорожной магистрали от станции Шарган Витас и Мокра Гора, который являет собой уникальный архитектурный образец, снова вышла из забвения и широко известный Шарганская «восьмерка» снова повторяет гул паровоза и веселый шум туристов на борту поезда «Ностальгия». С Мокрой Горы до Шарган Витаса мы пройдем через 22 туннеля, через пять мостов и преодолеем перепад высот до 300 метров, и преодолеем общее расстояние 15 440 метров. Златибор В самом сердце Западной Сербии находится Златибор. Вас ждёт поездка по самой длинной панорамной канатной дороге в мире (около 9 км), которая унесёт вас над бескрайними пейзажами на вершину Торника (1496 м). Также в программе центр Златибора — уютная пешеходная зона с небольшим озером, кафе и магазинами. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

возможно каждый день с 6:30. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Овчарско-Кабларское ущелье

Мокра Гора

Шарганская восьмерка

Дрвенград

Златибор Что включено Услуги лицензированного русскоговорящего гида

Транспортное обслуживание Что не входит в цену Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)

Билеты на посещение Дрвенграда

Поездка на поезде Шарганская восьмерка Место начала и завершения? Возле главного входа вашего отеля или апартаментов Когда и сколько длится? Когда: возможно каждый день с 6:30. Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.