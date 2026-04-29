Экскурсия по следам режиссера Эмира Кустурицы по Сербии на русском языке с лицензированным и профессиональным гидом.
Мы познакомим вас с природой, культурой, историей, традициями, населением и традиционной кухней страны.
Мы познакомим вас с природой, культурой, историей, традициями, населением и традиционной кухней страны.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Овчарско-Кабларское ущелье Среди горных массивов Овчар и Каблар причудливо извивается Западная Морава. Вы узнаете, почему ущелье также называют сербской Святой горой, или сербским Афоном. на берегу реки мы предложим остановиться на завтрак. Мокра Гора и Дрвенград (в гостях у режиссера Эмира Кустурицы) Мокра Гора объединяет два красивые горы Златибор и Тара, по красоте никто не может сравниться с ними. В это же время туристическую популярность приобретает этно село Дрвенград, благодаря работе режиссера Эмира Кустурицы. Для своего фильма он выбрал провести съёмки на одной из самых красивых железнодорожных линий в мире — Шарган, в фильме «Жизнь как чудо». Эмир просто влюбился в это место, и решил построить здесь свой горный дом с кинозалом. Так и было открыто это уникальное этно село в мире, конечно, по его мнению. Вы посетите также рынок Диего Марадонна, тюрьму Билла Клинтона, кладбище голливудских фильмов. Экскурсия займёт полчаса, а затем будет свободное время на обед в национальном ресторане сербской кухни. Поездка на поезде Шарганская восьмерка Некогда железная дорога была главной артерией, связывающей Европу с Адриатическим морем. От Белграда до Дубровника, через туннели, через мосты и через горные хребты прокладывал путь знаменитый поезд «чира», оставляя позади неизгладимый запах дыма паровоза. Сегодня часть железнодорожной магистрали от станции Шарган Витас и Мокра Гора, который являет собой уникальный архитектурный образец, снова вышла из забвения и широко известный Шарганская «восьмерка» снова повторяет гул паровоза и веселый шум туристов на борту поезда «Ностальгия». С Мокрой Горы до Шарган Витаса мы пройдем через 22 туннеля, через пять мостов и преодолеем перепад высот до 300 метров, и преодолеем общее расстояние 15 440 метров. Златибор В самом сердце Западной Сербии находится Златибор. Вас ждёт поездка по самой длинной панорамной канатной дороге в мире (около 9 км), которая унесёт вас над бескрайними пейзажами на вершину Торника (1496 м). Также в программе центр Златибора — уютная пешеходная зона с небольшим озером, кафе и магазинами. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
возможно каждый день с 6:30.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Овчарско-Кабларское ущелье
- Мокра Гора
- Шарганская восьмерка
- Дрвенград
- Златибор
Что включено
- Услуги лицензированного русскоговорящего гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
- Билеты на посещение Дрвенграда
- Поездка на поезде Шарганская восьмерка
Место начала и завершения?
Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: возможно каждый день с 6:30.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Спасибо Мирко за прекрасную экскурсию, интересный рассказ о Сербии, местах которые мы посетили, очень насыщенный день! Красивая природа, вкусная сербская кухня, впечатлены, хочется вернуться в Сербию еще раз
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А
Начали экскурсию точно вовремя. Позавтракали с видом на озеро, прокатились на восьмерке, побывали в деревне Эмира Кустурицы и случайно встретили там его самого. Вместо Боснии приняли решение поехать в Национальный
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O
Поездка с Зораном очень понравилась.
Уведели всё, что было заявленно в программе. Не смогли покататься на Шарганской восьмёрке (однако о том, что она не работает, предупредили заранее, перед подтверждением брони).
Было рассказано
Уведели всё, что было заявленно в программе. Не смогли покататься на Шарганской восьмёрке (однако о том, что она не работает, предупредили заранее, перед подтверждением брони).
Было рассказано
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N
Это великолепная экскурсия. Мы были тремя поколениями:81, 53 и 25. Понравилось всем. Гид Зоран прекрасный водитель, великолепный рассказчик, заботливый человек. Конечно, путь не из лёгких, но наш экскурсовод сделал всё для того, чтобы была масса положитеных впечатлений. Спасибо менеджерам, отвечавшим на все вопросы
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А
Были на экскурсии вместе с Зораном. Нам оооочень понравилось! Он показал нам самые красивые места, подробно всё описывал, отвечал на все вопросы. К сожалению, не попали на поезд, потому что не знали, что зимой он не ходит. Но зато посмотрели много других интересных мест. Спасибо! Обязательно обратимся ещё!
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O
Благодарю! очень интересная и насыщенная экскурсия! гид замечательный!
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