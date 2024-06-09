Облик Белграда может многое рассказать нам. Мы встретим закат на Дунае и пройдём по подсвеченным вечерними огнями улицам Старого города. Поговорим о культуре и истории, парках и театрах. И попробуем увидеть то, что ускользает от внимания при свете дня!
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы прогуляетесь по парку Калемегдан, подниметесь на смотровую площадку, пройдёте по площади Республики и старинному кварталу Скардалия. И узнаете:
- Почему у Сербии и Франции особые отношения и как это проявляется в городской среде
- Как менялся Национальный театр Белграда
- Где собирали растения для бывшего королевского парка
- Почему театр БИТЕФ так называется
- Где находился театр, деятельность которого началась с постановки Беккета, запрещённой во всех социалистических странах
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет
- Место завершения экскурсии зависит от ваших пожеланий
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Белграде
Провёл экскурсии для 30 туристов
Искусствовед, художник, преподаватель. Предлагаю экскурсии на основе моих профессиональных интересов и опыта. Белград уникален тем, что здесь много очень хорошей скульптуры, которая может много рассказать как о самом городе, так и о его жителях. Ещё одна очень интересная черта города — его мультикультурность, вырастающая из бурной и интересной истории страны.Задать вопрос
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