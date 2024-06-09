Любовь — ваш гид в Белграде

Провёл экскурсии для 30 туристов

Искусствовед, художник, преподаватель. Предлагаю экскурсии на основе моих профессиональных интересов и опыта. Белград уникален тем, что здесь много очень хорошей скульптуры, которая может много рассказать как о самом городе, так и о его жителях. Ещё одна очень интересная черта города — его мультикультурность, вырастающая из бурной и интересной истории страны.