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Сирмиум и заповедник Засавица

Снежана Л.
Снежана Л. – Гид из Белграда
Римская империя была огромных размеров.

На территории современной Сербии возник город 🏙️ Сирмиум.

Сейчас на этом месте находится сербский город Сремска Митровица.

Здесь открыт музей 🖼, где можно посмотреть руины римского города и узнать о нем немного больше.

После исторической части нашей программы я покажу вам красоты Сербии — парк 🌳 Засавица и Фрушка гора.
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Сирмиум и заповедник Засавица
Сирмиум и заповедник Засавица

Что вы увидите

  • Сремска Митровица (рим. Сирмиум)
  • Музей Срема
  • Парк Засавица
  • Фрушка гора
Сремска Митровица (рим. Сирмиум) относится к числу древнейших городов в Европе, населенных уже почти 7 тысяч лет. В эпоху Римской империи сербский город 🏙️ Сремска Митровица, тогдашний Сирмиум, был одной из четырех столиц великой Империи. В 4-ом веке оттуда велось управление большой территорией, а в самом городе проживало около 100 тысяч человек. По Сирмиуму район Сербии, между Савой и Дунаем, получил название Срем.
В Сирмиуме родились все так называемые Паннонские императоры. Некоторые из них оставили глубокие следы на своей родине. Аврелиан чеканил монеты с символами архитектуры Сирмиума, а Проб стал родоначальником виноградарства на склонах Фрушка Горы ⛰️, недалеко от Сирмиума.
Музей Срема хранит долгую историю 📖 города и района Срем. Уникальные экспонаты из города представлялись миру на различных выставках, в разных странах, но нумизматические коллекции никогда не покидали музей 🖼. Можете себе представить их ценность, если мы скажем, что в начале 4-го века Сирмиум был единственным городом на Старом континенте, в котором чеканились золотые монеты.
Парк Засавица — заповедник рядом с городом Сремска Митровица на старом русле реки Дрина с богатым растительным и животным миром. Здесь, в прекрасных лесах, болотах и водоёмах, обитает много животных, редких видов рыб, и более двести видов птиц.
Фрушка гора — национальный парк 🌳 расположен между реками Савой и Дунаем. Особенную ценност горе дают многочисленные сербские монастыри, скрытие в долинах ручей. По пути расположены: Петковица, Шишатовац,...
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • входные билеты
  • напитки
  • обед
Начало
🚩 Адрес встречи обговаривается индивидуально.
Место завершения
🏁 Место окончания экскурсии обговаривается индивидуально.
Сирмиум и заповедник Засавица
Сирмиум и заповедник Засавица
Сирмиум и заповедник Засавица
Сирмиум и заповедник Засавица

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Снежана Л.
Снежана Л.
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