Сремска Митровица (рим. Сирмиум) относится к числу древнейших городов в Европе, населенных уже почти 7 тысяч лет. В эпоху Римской империи сербский город 🏙️ Сремска Митровица, тогдашний Сирмиум, был одной из четырех столиц великой Империи. В 4-ом веке оттуда велось управление большой территорией, а в самом городе проживало около 100 тысяч человек. По Сирмиуму район Сербии, между Савой и Дунаем, получил название Срем.

В Сирмиуме родились все так называемые Паннонские императоры. Некоторые из них оставили глубокие следы на своей родине. Аврелиан чеканил монеты с символами архитектуры Сирмиума, а Проб стал родоначальником виноградарства на склонах Фрушка Горы ⛰️, недалеко от Сирмиума.

Музей Срема хранит долгую историю 📖 города и района Срем. Уникальные экспонаты из города представлялись миру на различных выставках, в разных странах, но нумизматические коллекции никогда не покидали музей 🖼. Можете себе представить их ценность, если мы скажем, что в начале 4-го века Сирмиум был единственным городом на Старом континенте, в котором чеканились золотые монеты.

Парк Засавица — заповедник рядом с городом Сремска Митровица на старом русле реки Дрина с богатым растительным и животным миром. Здесь, в прекрасных лесах, болотах и водоёмах, обитает много животных, редких видов рыб, и более двести видов птиц.

Фрушка гора — национальный парк 🌳 расположен между реками Савой и Дунаем. Особенную ценност горе дают многочисленные сербские монастыри, скрытие в долинах ручей. По пути расположены: Петковица, Шишатовац,...