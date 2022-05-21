Наш маршрут:

В утренние часы отправляемся из Белграда на экскурсию

Посещение Музея Хлеба в поселке Печинци недалеко от Белграда.

Музей Хлеба это единственный музей такого рода с коллекцией из 2000 этнографических экспонатов (орудия труда по производству хлеба и коллекция обрядовых хлебов), собранных по более 700 деревень Сербии, известным сербским художником Слободаном Еремичем.

Посещение руин Царской палаты (уцелевшие фрески и мозаики, фрагменты акведука и зернохранилища) древнего города Сирмий, в окрестности г. Сремска-Митровица. Сирмий был резиденцией Константина Великого, а в 294 году н. э. стал одной из четырех столиц Римской империи.

Посещения природного заповедника Засавица, богатого флорой и фауной, а также многими эндемическими видами животных и растений – балканский осел, подольская корова, свинья «мангулица».

В селе Засавица расположена ферма, на которой производится самый дорогой сыр в мире! Речь идет о сыре из ослиного молока, килограмм которого стоит 1000 евро. Столь высокая стоимость обусловлена тем, что ослиное молоко содержит мало жира, в связи с чем требует особых технологий при производстве сыра. Более того, для получения 1 кг такого сыра требуется 25 л молока.

Считается, что ослиное молоко полезно при лечении астмы и бронхита. Сейчас на ферме сыр из ослиного молока упаковывается в пачки весом по 50 г – цена такой упаковки составляет 50 евро. Клиенты, приезжающие на ферму, обычно покупают по 100-200 г сыра.

После осмотра заповедника, факультативно можно организовать обед из блюд местной кухни: гуляш из мангулицы.