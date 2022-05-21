Музей хлеба и Сирмий - Засавица

Нас ждет посещение Музея Хлеба в поселке Печинци недалеко от Белграда

Нас ждет посещение Музея Хлеба в поселке Печинци недалеко от Белграда. Музей Хлеба это единственный музей такого рода с коллекцией из 2000 этнографических экспонатов.

Посещение руин Царской палаты древнего города Сирмий, а также фермы Засавица, где вы сможете продегустировать и самый дорогой сыр в мире!
Музей хлеба и Сирмий - Засавица
Музей хлеба и Сирмий - Засавица
Музей хлеба и Сирмий - Засавица
Музей хлеба и Сирмий - Засавица
Музей хлеба и Сирмий - Засавица
Музей хлеба и Сирмий - Засавица
Музей хлеба и Сирмий - Засавица

Что вас ожидает 🤩

  • Музей Хлеба в поселке Печинци
  • Сирмий - резиденциею Константина Великого
  • Природный заповедник Засавица

Наш маршрут:

В утренние часы отправляемся из Белграда на экскурсию
Посещение Музея Хлеба в поселке Печинци недалеко от Белграда.
Музей Хлеба это единственный музей такого рода с коллекцией из 2000 этнографических экспонатов (орудия труда по производству хлеба и коллекция обрядовых хлебов), собранных по более 700 деревень Сербии, известным сербским художником Слободаном Еремичем.
Посещение руин Царской палаты (уцелевшие фрески и мозаики, фрагменты акведука и зернохранилища) древнего города Сирмий, в окрестности г. Сремска-Митровица. Сирмий был резиденцией Константина Великого, а в 294 году н. э. стал одной из четырех столиц Римской империи.
Посещения природного заповедника Засавица, богатого флорой и фауной, а также многими эндемическими видами животных и растений – балканский осел, подольская корова, свинья «мангулица».
В селе Засавица расположена ферма, на которой производится самый дорогой сыр в мире! Речь идет о сыре из ослиного молока, килограмм которого стоит 1000 евро. Столь высокая стоимость обусловлена тем, что ослиное молоко содержит мало жира, в связи с чем требует особых технологий при производстве сыра. Более того, для получения 1 кг такого сыра требуется 25 л молока.
Считается, что ослиное молоко полезно при лечении астмы и бронхита. Сейчас на ферме сыр из ослиного молока упаковывается в пачки весом по 50 г – цена такой упаковки составляет 50 евро. Клиенты, приезжающие на ферму, обычно покупают по 100-200 г сыра.
После осмотра заповедника, факультативно можно организовать обед из блюд местной кухни: гуляш из мангулицы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги лицензированного русскоговорящего гида
  • Трансферы по программе
Что не входит
  • Входные билеты на объекты
  • Обед/дегустация
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Холл вашего отеля (или по договоренности)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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