Снежана Л. проводит ещё 4 экскурсии

Новый Сад располагается на берегах реки Дунай, в северной части Сербии. Рядом расположен и городок Сремские Карловцы. В течение нескольких веков этот городок был одним из самых больших и важных сербских поселений, духовным центром сербов – местом расположения руководства сербской православной церкви и ядром сербского образования и культуры. По пути расположена и Фрушка гора. Шестнадцать монастырей в лесах составляют уникальную группу плотно расположенных святынь, построенных в период с XIII по XVII.

Пешеходная экскурсия ⛳ по городу Нови-Сад - посещение центра города: Сербский народный театр, Костел, Православный собор, Площадь Свободы, Дунайский парк 🌳, крепость Петроварадин,...

Монастыри Фрушкой горы: монастырь Крушедол, монастырь Велика Ремета, монастырь Гргетег...

Пешеходная экскурсия по городу Сремские Карловцы - посещение центра города: фонтан ⛲ "Четыре льва", первая сербская гимназия, старая патриархия с винным погребом, здание первой семинарии, собор святого Николая, памятник русского генерала Врангеля, памятник главного советника Петра Великого - Савве Рагузинского,...