Снежана Л. проводит ещё 4 экскурсии

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Новый Сад и Фрушка гора

Снежана Л.
Снежана Л. – Гид из Белграда
Предлагаю вам отправится на пешеходную экскурсию ⛳ по городу Новый-Сад, посетить крепость Петроварадын, погрузиться в прошлое на улицах города Сремские Карловцы и полюбоваться на живописную природу Сербии в национальном парке 🌳 Фрушка гора.

Я познакомлю вас с историей 📖 обоих старинных городов, покажу вам самые атмосферные места и проведу к историческим монастырям Фрушка горы ⛰️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-17 человек

  • €195 за экскурсию

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Новый Сад и Фрушка гора
Новый Сад и Фрушка гора
Новый Сад располагается на берегах реки Дунай, в северной части Сербии. Рядом расположен и городок Сремские Карловцы. В течение нескольких веков этот городок был одним из самых больших и важных сербских поселений, духовным центром сербов – местом расположения руководства сербской православной церкви и ядром сербского образования и культуры. По пути расположена и Фрушка гора. Шестнадцать монастырей в лесах составляют уникальную группу плотно расположенных святынь, построенных в период с XIII по XVII.
Пешеходная экскурсия ⛳ по городу Нови-Сад - посещение центра города: Сербский народный театр, Костел, Православный собор, Площадь Свободы, Дунайский парк 🌳, крепость Петроварадин,...
Монастыри Фрушкой горы: монастырь Крушедол, монастырь Велика Ремета, монастырь Гргетег...
Пешеходная экскурсия по городу Сремские Карловцы - посещение центра города: фонтан ⛲ "Четыре льва", первая сербская гимназия, старая патриархия с винным погребом, здание первой семинарии, собор святого Николая, памятник русского генерала Врангеля, памятник главного советника Петра Великого - Савве Рагузинского,...
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • входные билеты
  • напитки
  • обед
Начало
🚩 Адрес встречи обговаривается индивидуально.
Место завершения
🏁 Место окончания экскурсии обговаривается индивидуально.
Новый Сад и Фрушка гора
Новый Сад и Фрушка гора
Новый Сад и Фрушка гора
Новый Сад и Фрушка гора

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Снежана Л.
Снежана Л.
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Снежана Л. проводит ещё 4 экскурсии

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