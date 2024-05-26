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факты об истории Сербии, не грузя кучей второстепенных дат и имён. Сам маршрут составлен грамотно, так как захватывает основные памятники и здания города. При этом на пути не встречаются продолжительные восхождения по лестнице и крутые подъемы, поэтому экскурсия точно подойдёт для родителей с маленькими детьми и пожилых людей. Я однозначно рекомендую к ознакомлению с городом данную экскурсию, которую так профессионально проводит Егор.