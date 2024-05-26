1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Путешествие по Восточной Сербии
Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап
Начало: у вашего отеля
«Парк Джердап и крепость Голубац»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€349 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Две тысячи лет Белграда: увлекательное путешествие по времени
Загляните в удивительный мир истории Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Трг Републике
«Вы увидите знаковые достопримечательности Старого города: площадь Республики, крепость Калемегдан, памятник Победителю, кафедральный собор Архангела Михаила, главные площади, парки и улицы»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
€25 за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в национальный парк Тара
Откройте для себя Национальный парк Тара: живописные каньоны, реки, озера и легенды о вампирах. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле в Белграде
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€449 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Королевская Сербия: история, природа и вина Центральной Сербии
Погрузитесь в великолепие королевской Сербии: от исторического Опленаца до живописного парка и винных традиций
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О чём рассказывает городская скульптура Белграда
Узнать о деспоте Сербии и увидеть памятник человеку, который начал Первую мировую
«Рассмотрите скульптуры парка Ташмайдан»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
14 часов
В гостях у Кустурицы - Западная Сербия нац. парк Тара, каньон Дрина
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
«Национальный парк Тара Захватывающая дух природа ждет нас в национальном парке Тара»
Расписание: Каждый день в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
€550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Манасия - Ресавская пещера - парк природы Лисинэ
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
«Посещение парка природы «Лисинэ», источника Велико-Врело и водопада Велики-Бук у подножья Кучайских гор»
Расписание: ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от €375 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Западной Сербии
Национальный парк Тара, каньон реки Дрина, монастырь Рача и город Валево на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Национальный парк Тара — со смотровой площадки Баньска стена вы полюбуетесь великолепным видом на горы, реки и густые леса»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€499 за всё до 4 чел.
Круиз
10 часов
Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
Открыть тайны и природную красоту национального парка Джердап
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
«Оказавшись на территории национального парка, мы с вами пройдём через туннели, склоны и удивительные смотровые площадки, где Дунай образует естественную границу между Сербией и Румынией»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€424 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSalome26 мая 2024Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно.
- ВВиктор26 мая 2024Любовь, наполнила наше путешествие по Белграду потрясающей прогулкой и очень интересными рассказами о значимых зданиях сооружениях и просто тихих и необычных местах Белграда. Спасибо большое! Рекомендую
- ННаталия25 мая 2024Данную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работу Егора, который оказалсся эрудированным,
- ЮЮлия24 мая 2024Прекрасная экскурсия, экскурсовод Егор очень интересно и последовательно рассказывает материал, хочется слушать и слушать:) Маршрут экскурсии составлен отлично, мы прошли по всем основным местам, узнали много интересного не только об истории, но также и о повседневной жизни города. Огромное спасибо!:)
- ААнастасия23 мая 2024Экскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, но и уместно вставлял исторические
- ЕЕкатерина12 мая 2024Были на экскурсии 11 мая. Понравилось всё: интересный маршрут, прекрасная природа, великолепные виды. Экскурсия очень насыщенная."Изюминка на торте" - прогулка
- ААлена22 апреля 2024Мы путешествовали в Национальный парк Тара. Нашим гидом, водителем и прекрасным рассказчиком стала Ольга. Мы заранее согласовали программу и посмотрели
- ААлина5 апреля 2024В восторге
- ЕЕкатерина1 апреля 2024Нам очень понравился маршрут и наша экскурсовод Лиляна. Спасибо вам большое за это маленькое путешествие
- ММария6 марта 2024Огромная благодарность всей команде организаторов и особенно гиду Лиляне: без экскурсии с вами наше путешествие по Сербии было бы неполным.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Парки»
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