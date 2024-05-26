Экскурсии по паркам Белграда

Найдено 9 экскурсий в категории «Парки» в Белграде на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по Восточной Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
34 отзыва
Путешествие по Восточной Сербии
Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап
Начало: у вашего отеля
«Парк Джердап и крепость Голубац»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
349 за всё до 4 чел.
Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
55 отзывов
Две тысячи лет Белграда: увлекательное путешествие по времени
Загляните в удивительный мир истории Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Трг Републике
«Вы увидите знаковые достопримечательности Старого города: площадь Республики, крепость Калемегдан, памятник Победителю, кафедральный собор Архангела Михаила, главные площади, парки и улицы»
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
25 за человека
Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Индивидуальная экскурсия в национальный парк Тара
Откройте для себя Национальный парк Тара: живописные каньоны, реки, озера и легенды о вампирах. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле в Белграде
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
449 за всё до 4 чел.
Королевская Сербия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Королевская Сербия: история, природа и вина Центральной Сербии
Погрузитесь в великолепие королевской Сербии: от исторического Опленаца до живописного парка и винных традиций
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
299 за всё до 4 чел.
О чём рассказывает городская скульптура Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
О чём рассказывает городская скульптура Белграда
Узнать о деспоте Сербии и увидеть памятник человеку, который начал Первую мировую
«Рассмотрите скульптуры парка Ташмайдан»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 90 за всё до 10 чел.
В гостях у Кустурицы - Западная Сербия нац. парк Тара, каньон Дрина
Индивидуальная
14 часов
15 отзывов
В гостях у Кустурицы - Западная Сербия нац. парк Тара, каньон Дрина
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
«Национальный парк Тара Захватывающая дух природа ждет нас в национальном парке Тара»
Расписание: Каждый день в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
550 за всё до 4 чел.
Манасия - Ресавская пещера - парк природы Лисинэ
Индивидуальная
11 часов
Манасия - Ресавская пещера - парк природы Лисинэ
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
«Посещение парка природы «Лисинэ», источника Велико-Врело и водопада Велики-Бук у подножья Кучайских гор»
Расписание: ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 375 за всё до 3 чел.
Путешествие по Западной Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Западной Сербии
Национальный парк Тара, каньон реки Дрина, монастырь Рача и город Валево на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Национальный парк Тара — со смотровой площадки Баньска стена вы полюбуетесь великолепным видом на горы, реки и густые леса»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
499 за всё до 4 чел.
Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
🚗 На машине
Круиз
10 часов
Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
Открыть тайны и природную красоту национального парка Джердап
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
«Оказавшись на территории национального парка, мы с вами пройдём через туннели, склоны и удивительные смотровые площадки, где Дунай образует естественную границу между Сербией и Румынией»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
424 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Salome
    26 мая 2024
    Путешествие по Восточной Сербии
    Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно.
    Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересноЗамечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересноЗамечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно
  • В
    Виктор
    26 мая 2024
    О чём рассказывает городская скульптура Белграда
    Любовь, наполнила наше путешествие по Белграду потрясающей прогулкой и очень интересными рассказами о значимых зданиях сооружениях и просто тихих и необычных местах Белграда. Спасибо большое! Рекомендую
    Любовь, наполнила наше путешествие по Белграду потрясающей прогулкой и очень интересными рассказами о значимых зданиях сооруженияхЛюбовь, наполнила наше путешествие по Белграду потрясающей прогулкой и очень интересными рассказами о значимых зданиях сооружениях
  • Н
    Наталия
    25 мая 2024
    Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
    Данную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работу Егора, который оказалсся эрудированным,
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    знающим, грамотным экскурсоводом. Хочу посоветовать будущим путешественникам взять экскурсию "Две тысячи лет Белграда" в самом начале поездки. Потому что исчерпывающая информация, которую можно получить от Егора, его советы и ответы на вопросы - все это сделает дальнейшее пребывание гораздо удобнее.

    Данную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работуДанную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работу
  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
    Прекрасная экскурсия, экскурсовод Егор очень интересно и последовательно рассказывает материал, хочется слушать и слушать:) Маршрут экскурсии составлен отлично, мы прошли по всем основным местам, узнали много интересного не только об истории, но также и о повседневной жизни города. Огромное спасибо!:)
  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
    Экскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, но и уместно вставлял исторические
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    факты об истории Сербии, не грузя кучей второстепенных дат и имён. Сам маршрут составлен грамотно, так как захватывает основные памятники и здания города. При этом на пути не встречаются продолжительные восхождения по лестнице и крутые подъемы, поэтому экскурсия точно подойдёт для родителей с маленькими детьми и пожилых людей. Я однозначно рекомендую к ознакомлению с городом данную экскурсию, которую так профессионально проводит Егор.

    Экскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, ноЭкскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, ноЭкскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, ноЭкскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, но
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    В гостях у Кустурицы - Западная Сербия нац. парк Тара, каньон Дрина
    Были на экскурсии 11 мая. Понравилось всё: интересный маршрут, прекрасная природа, великолепные виды. Экскурсия очень насыщенная."Изюминка на торте" - прогулка
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    на поезде "Шарганская восьмёрка", - впечатления на всю жизнь! Огромное спасибо нашему гиду Гордану, много интересной информации, было очень комфортно, чувствовали себя как дома. Всем с большим удовольствием рекомендуем данную экскурсию!

  • А
    Алена
    22 апреля 2024
    Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
    Мы путешествовали в Национальный парк Тара. Нашим гидом, водителем и прекрасным рассказчиком стала Ольга. Мы заранее согласовали программу и посмотрели
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    все задуманное. От величественных видов захватывало дух. Двенадцатичасовая поездка по извилистым горным дорогам Тары - уже подарок, а обед в ресторане у водопада, где подают запеченую форель - настоящий сюрприз. На обратном пути мы оказались в облаке сплошного тумана. Нам оставалось только наблюдать за филигранной техникой вождении Ольги. От поездки остались только приятные впечатления.

  • А
    Алина
    5 апреля 2024
    В гостях у Кустурицы - Западная Сербия нац. парк Тара, каньон Дрина
    В восторге
  • Е
    Екатерина
    1 апреля 2024
    Путешествие по Восточной Сербии
    Нам очень понравился маршрут и наша экскурсовод Лиляна. Спасибо вам большое за это маленькое путешествие
  • М
    Мария
    6 марта 2024
    Путешествие по Восточной Сербии
    Огромная благодарность всей команде организаторов и особенно гиду Лиляне: без экскурсии с вами наше путешествие по Сербии было бы неполным.
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    Рекомендую эту поездку всем тем, кто хочет насладиться красотой природы (горы, леса, Дунай) и узнать историю региона (тут есть о чем рассказать и что показать: старинные крепости прекрасно сохранены и отреставрированы). Лиляна - великолепный рассказчик, а еще уверенный и безопасный водитель.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Парки»

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  2. Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
  3. Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
  4. Королевская Сербия
  5. О чём рассказывает городская скульптура Белграда
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  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Парки" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 25 до 550. Туристы уже оставили гидам 119 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Парки», 119 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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