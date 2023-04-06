Что вас ждет

Отправление на небольшую, но очень значимую для сербов гору под названием Авала. До первой остановки всего около 30 минут. Помимо красивейшей природы, вы увидите грандиозный по величине памятник погибшим солдатам, памятник советским ветеранам войны, которые погибли на этом месте в авиакатастрофе, а также телебашню. Дополнительно можно посетить смотровую площадку.

Далее отправляемся в Тополу, дорога займет около часа. Топола — вотчина королевской династии Карагеоргиевичей. Посетим дом-музей с личными вещами членов царской семьи и красивейшую церковь святого Георгия с богатой мозаикой из стекла «мурано», в нижнем этаже которой покоится королевская семья.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно: