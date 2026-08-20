Экскурсия начинается с посещения горы Авала, значимой для сербов. Здесь можно увидеть памятник погибшим солдатам и советским ветеранам. Затем маршрут ведет в Тополу, историческую вотчину династии Карагеоргиевичей.
В Тополе вы посетите дом-музей с личными вещами царской семьи и церковь святого Георгия с мозаикой из стекла «мурано». Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в историю и культуру Сербии
В Тополе вы посетите дом-музей с личными вещами царской семьи и церковь святого Георгия с мозаикой из стекла «мурано». Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в историю и культуру Сербии
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальная природа горы Авала
- 🏛 История династии Карагеоргиевичей
- 🕌 Посещение церкви святого Георгия
- 🗺 Интересные факты от опытного гида
- 🚗 Комфортный трансфер
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы природа особенно красива, а достопримечательности доступны без толп туристов. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, но погода может быть более переменчивой. В зимние месяцы, с ноября по март, посещение возможно, но стоит учесть холод и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Памятник погибшим солдатам
- Памятник советским ветеранам
- Телебашня
- Дом-музей Карагеоргиевичей
- Церковь святого Георгия
Описание экскурсии
Что вас ждет Отправление на небольшую, но очень значимую для сербов гору под названием Авала. До первой остановки всего около 30 минут. Помимо красивейшей природы, вы увидите грандиозный по величине памятник погибшим солдатам, памятник советским ветеранам войны, которые погибли на этом месте в авиакатастрофе, а также телебашню. Дополнительно можно посетить смотровую площадку. Далее отправляемся в Тополу, дорога займет около часа. Топола — вотчина королевской династии Карагеоргиевичей. Посетим дом-музей с личными вещами членов царской семьи и красивейшую церковь святого Георгия с богатой мозаикой из стекла «мурано», в нижнем этаже которой покоится королевская семья. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида, • трансфер Туристы оплачивают самостоятельно:
еда, • напитки, • входные билеты.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Топола
- Авала
Что включено
- Услуги гида,
- Трансфер
Что не входит в цену
- Еда,
- Напитки,
- Входные билеты.
Место начала и завершения?
Рецепшен отеля клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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