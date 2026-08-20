Экскурсия начинается с посещения горы Авала, значимой для сербов. Здесь можно увидеть памятник погибшим солдатам и советским ветеранам. Затем маршрут ведет в Тополу, историческую вотчину династии Карагеоргиевичей.



В Тополе вы посетите дом-музей с личными вещами царской семьи и церковь святого Георгия с мозаикой из стекла «мурано». Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в историю и культуру Сербии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы природа особенно красива, а достопримечательности доступны без толп туристов. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, но погода может быть более переменчивой. В зимние месяцы, с ноября по март, посещение возможно, но стоит учесть холод и возможные осадки.

Сейчас август — это идеальное время.