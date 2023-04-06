Топола, Авала
Отправимся на небольшую, но очень значимую для сербов гору под названием Авала.
Помимо красивейшей природы, вы увидите грандиозный по величине памятник погибшим солдатам, памятник советским ветеранам войны, которые погибли на этом месте в авиакатастрофе, а также телебашню. Далее отправляемся в Тополу — вотчину королевской династии Карагеоргиевичей.
Помимо красивейшей природы, вы увидите грандиозный по величине памятник погибшим солдатам, памятник советским ветеранам войны, которые погибли на этом месте в авиакатастрофе, а также телебашню. Далее отправляемся в Тополу — вотчину королевской династии Карагеоргиевичей.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Топола
- Авала
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Отправление на небольшую, но очень значимую для сербов гору под названием Авала. До первой остановки всего около 30 минут. Помимо красивейшей природы, вы увидите грандиозный по величине памятник погибшим солдатам, памятник советским ветеранам войны, которые погибли на этом месте в авиакатастрофе, а также телебашню. Дополнительно можно посетить смотровую площадку.
Далее отправляемся в Тополу, дорога займет около часа. Топола — вотчина королевской династии Карагеоргиевичей. Посетим дом-музей с личными вещами членов царской семьи и красивейшую церковь святого Георгия с богатой мозаикой из стекла «мурано», в нижнем этаже которой покоится королевская семья.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- трансфер.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- еда,
- напитки,
- входные билеты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Еда
- Напитки
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- Рецепшен отеля клиента
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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