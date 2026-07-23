Смотровые площадки Белграда

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нашей просьбе нас еще и отвезли в Златибор. Экскурсовод рассказал многое о Сербии и других странах Югославии, чего не прочтешь просто так в интернете. На обед остановились в месте с национальной кухней. За день у нас был и хайкинг, и путешествие на лодке, и на машине по разным местам. Очень рады, что выбрали эту экскурсию