Смотровые площадки Белграда

Найдено 3 экскурсии в категории «Смотровые площадки» в Белграде на русском языке, цены от €390. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Белграда в каньон Увац
На машине
На лодке
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Белграда в каньон Увац
Прокатиться на лодке, посетить Ледяную пещеру и смотровую площадку Равни крш
«Смотровая площадка Равни крш (подъём 30–45 минут)С вершины открывается знаменитая панорама на меандры Уваца — по праву один из самых красивых видов в Сербии»
27 авг в 06:00
29 авг в 06:00
от €420 за всё до 3 чел.
Капия Подринья, домик на скале и Баня-Стена - из Белграда
На машине
11 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Капия Подринья, домик на скале и Баня-Стена - из Белграда
Увидеть природные богатства Западной Сербии и подарить себе впечатляющие виды
«Живописная смотровая площадка с панорамным видом на горы»
27 авг в 08:00
29 авг в 08:00
от €390 за всё до 3 чел.
Национальный парк Тара: Капия Подринья, Домик на скале и Банья-Стена
Пешая
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Национальный парк Тара: Капия Подринья, Домик на скале и Банья-Стена
Начало: Белград
«Небольшая прогулка по лесной тропе приведёт вас к смотровой площадке, откуда открывается захватывающий вид»
23 авг в 07:30
26 авг в 07:00
€390 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Из Белграда в каньон Увац
Ездили с Миланом в каньон реки Увац 16.07.26. Очень понравилась природа, каньон реки, смотровая площадка, Ледяная пещера, прогулка на кораблике
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по реке. Видели много белоголовых сипов. Милан много расказывал про историю Сербии, отвечал на наши вопросы. Вне программы заезжали в Златибор. Всё очень понравилось! Всем советуем!

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Ю
Из Белграда в каньон Увац
Уникальная поездка. Благодаря Милану мы побывали и на каньоне Увац нереальной красоты, и в огромной пещере со сталактитами, а по
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нашей просьбе нас еще и отвезли в Златибор. Экскурсовод рассказал многое о Сербии и других странах Югославии, чего не прочтешь просто так в интернете. На обед остановились в месте с национальной кухней. За день у нас был и хайкинг, и путешествие на лодке, и на машине по разным местам. Очень рады, что выбрали эту экскурсию

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Всего 2 отзыва в Белграде в категории "Смотровые площадки"

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Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Смотровые площадки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Белграда в каньон Увац;
  2. Капия Подринья, домик на скале и Баня-Стена - из Белграда;
  3. Национальный парк Тара: Капия Подринья, Домик на скале и Банья-Стена.
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Площадь Республики;
  2. Улица Князя Михаила;
  3. Крепость Калемегдан;
  4. Парк «Калемегдан»;
  5. Храм Святого Саввы;
  6. Белградская крепость;
  7. Квартал Скадарлия;
  8. Церковь Святого Марка;
  9. Башня Гардош;
  10. Район Земун.
Сколько стоит экскурсия по Белграду в августе 2026
Сейчас в Белграде в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 3 экскурсии от 390 до 420. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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