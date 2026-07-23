Смотровые площадки Белграда

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Индивидуальная
до 3 чел.
Из Белграда в каньон Увац
Прокатиться на лодке, посетить Ледяную пещеру и смотровую площадку Равни крш
«Смотровая площадка Равни крш (подъём 30–45 минут)С вершины открывается знаменитая панорама на меандры Уваца — по праву один из самых красивых видов в Сербии»
27 авг в 06:00
29 авг в 06:00
от €420 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Капия Подринья, домик на скале и Баня-Стена - из Белграда
Увидеть природные богатства Западной Сербии и подарить себе впечатляющие виды
«Живописная смотровая площадка с панорамным видом на горы»
27 авг в 08:00
29 авг в 08:00
от €390 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Национальный парк Тара: Капия Подринья, Домик на скале и Банья-Стена
Начало: Белград
«Небольшая прогулка по лесной тропе приведёт вас к смотровой площадке, откуда открывается захватывающий вид»
23 авг в 07:30
26 авг в 07:00
€390 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Ездили с Миланом в каньон реки Увац 16.07.26. Очень понравилась природа, каньон реки, смотровая площадка, Ледяная пещера, прогулка на кораблике
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Ю
Уникальная поездка. Благодаря Милану мы побывали и на каньоне Увац нереальной красоты, и в огромной пещере со сталактитами, а по
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Всего 2 отзыва в Белграде в категории "Смотровые площадки"
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Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Смотровые площадки»
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Сейчас в Белграде в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 3 экскурсии от 390 до 420. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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