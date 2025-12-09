Мы едем в Тополу — город королей и судьбоносных событий.
Поднимемся на холм Опленац, где находится мавзолей династии Карагеоргиевичей, полюбуемся красотой природы Шумадии, поговорим об истории и культуре Сербии и откроем местные винодельческие традиции. Всё это — в одном путешествии.
Поднимемся на холм Опленац, где находится мавзолей династии Карагеоргиевичей, полюбуемся красотой природы Шумадии, поговорим об истории и культуре Сербии и откроем местные винодельческие традиции. Всё это — в одном путешествии.
Описание экскурсии
Едем из Белграда в Тополу — город вождя Первого сербского восстания и династии Карагеоргиевичей. Мы расскажем об основателях Тополы и истории этих земель.
Вы осмотрите церковь Святой Богородицы и памятник Народному восстанию.
Прокатитесь через живописные пейзажи Шумадии к Опленацу, где история и природа создают особую атмосферу.
Посетите храм Святого Георгия — беломраморный мавзолей, где покоятся 28 членов королевской семьи. Вы познакомитесь с символикой храма и сербско-византийской архитектурой.
Заглянете в королевский винный погреб начала 20 века и по желанию попробуете местные вина и блюда.
А потом вы вернётесь в Белград — с новыми знаниями и впечатлениями.
Организационные детали
- Путь от Белграда до Тополы занимает 1 ч 20 мин, едем на автомобиле
- Дополнительные расходы: билет в мавзолей — 500 динаров (~€4) за чел., вино и еда — по желанию
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Добрила — ваша команда гидов в Белграде
Провели экскурсии для 2196 туристов
Я очень люблю свою Сербию и свой белый город, широкой душой принимающий всех путешественников, которые приезжают в нашу страну. Богатая история маленького, но отважного народа, нетронутая природа, которую трудно найти
Входит в следующие категории Белграда
Похожие экскурсии из Белграда
Индивидуальная
до 6 чел.
Белград для сладкоежек: индивидуальная экскурсия по кондитерским
Погрузитесь в мир сербских десертов на индивидуальной экскурсии по Белграду. Лучшие кондитерские, уникальные сладости и кулинарные традиции ждут вас
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Королевская Сербия: история, природа и вина Центральной Сербии
Погрузитесь в великолепие королевской Сербии: от исторического Опленаца до живописного парка и винных традиций
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
€325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белграда - к сербским мастерам виноделия
Путешествие к истокам сербского виноделия: откройте для себя уникальные традиции и вкусы в окружении живописных пейзажей и исторических мест
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
€335 за всё до 4 чел.