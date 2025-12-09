Мы едем в Тополу — город королей и судьбоносных событий. Поднимемся на холм Опленац, где находится мавзолей династии Карагеоргиевичей, полюбуемся красотой природы Шумадии, поговорим об истории и культуре Сербии и откроем местные винодельческие традиции. Всё это — в одном путешествии.

Описание экскурсии

Едем из Белграда в Тополу — город вождя Первого сербского восстания и династии Карагеоргиевичей. Мы расскажем об основателях Тополы и истории этих земель.

Вы осмотрите церковь Святой Богородицы и памятник Народному восстанию.

Прокатитесь через живописные пейзажи Шумадии к Опленацу, где история и природа создают особую атмосферу.

Посетите храм Святого Георгия — беломраморный мавзолей, где покоятся 28 членов королевской семьи. Вы познакомитесь с символикой храма и сербско-византийской архитектурой.

Заглянете в королевский винный погреб начала 20 века и по желанию попробуете местные вина и блюда.

А потом вы вернётесь в Белград — с новыми знаниями и впечатлениями.

Организационные детали