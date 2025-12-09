Мои заказы

Из Белграда - в Тополу

К королевской усыпальнице Карагеоргиевичей, духу прошлого и невероятным сербским пейзажам
Мы едем в Тополу — город королей и судьбоносных событий.

Поднимемся на холм Опленац, где находится мавзолей династии Карагеоргиевичей, полюбуемся красотой природы Шумадии, поговорим об истории и культуре Сербии и откроем местные винодельческие традиции. Всё это — в одном путешествии.
Описание экскурсии

Едем из Белграда в Тополу — город вождя Первого сербского восстания и династии Карагеоргиевичей. Мы расскажем об основателях Тополы и истории этих земель.

Вы осмотрите церковь Святой Богородицы и памятник Народному восстанию.

Прокатитесь через живописные пейзажи Шумадии к Опленацу, где история и природа создают особую атмосферу.

Посетите храм Святого Георгия — беломраморный мавзолей, где покоятся 28 членов королевской семьи. Вы познакомитесь с символикой храма и сербско-византийской архитектурой.

Заглянете в королевский винный погреб начала 20 века и по желанию попробуете местные вина и блюда.

А потом вы вернётесь в Белград — с новыми знаниями и впечатлениями.

Организационные детали

  • Путь от Белграда до Тополы занимает 1 ч 20 мин, едем на автомобиле
  • Дополнительные расходы: билет в мавзолей — 500 динаров (~€4) за чел., вино и еда — по желанию
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Добрила
Добрила — ваша команда гидов в Белграде
Провели экскурсии для 2196 туристов
Я очень люблю свою Сербию и свой белый город, широкой душой принимающий всех путешественников, которые приезжают в нашу страну. Богатая история маленького, но отважного народа, нетронутая природа, которую трудно найти
в современном цивилизационном буме, искреннее гостеприимство, неописуемо вкусная и разнообразная еда — всё это вы почувствуете на наших экскурсиях, которые запоминаются надолго. Я гедонист, особенно по гастрономии. Люблю вкусную и красивую еду. У нас про вкусно приготовленную пищу говорят: «На шести языках говорит и на седьмом заикается!» Убедитесь, что язык сербской еды легко воспринимается и надолго остаётся в памяти.

