Что вас ожидает

Насыщенный и нарядный маршрут

На обзорной экскурсии по историческому центру вы увидите живописную встречу реки Савы и Дуная — место зарождения города, ощутите дух старого Белграда в древней крепости и на мощёных улочках. Я покажу все достопримечательности, которые формируют облик города: Национальный музей — это главная сокровищница Сербии; Королевский дворец, Парламент, несколько православных церквей (с внутренним осмотром по вашему желанию). Кроме прекрасных фундаментальных построек обращу ваше внимание и на здание телецентра, пострадавшее от бомбардировок в 1999 году. Несмотря на насыщенность программы, прогулка вас не утомит, поскольку всё находится в пешей доступности. А в середине или в конце пути мы можем остановиться на чашку кофе в старейшей кафане города:)

О сербах, белградцах и городе

«Мало в нём вещей, которых я нигде не встречал, пожалуй, всего три: его реки, небо и люди», — именно так говорил о Белграде его большой знаток, писатель Момо Капор. Люди — вот главная ценность города и причина, по которой вам непременно захочется сюда вернуться. О местных мы и поговорим: как сербы жили при турках и в дальнейшем при Тито? что чувствовали и о чём думали во время бомбардировок 1999 года? чем живут белградцы сегодня, где они отдыхают, куда ходят на ужин? Конечно, я погружу вас и в прошлое достопримечательностей — как историк по профессии. А как влюблённый в Белград человек — поделюсь советами, что ещё посмотреть в столице и что попробовать.

Организационные детали