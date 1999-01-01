Весь центр Белграда за 3 часа!

Осмотреть визитные карточки столицы Сербии, заглянуть в старинную кафану и узнать о жителях всё-всё

Белград — город широкой славянской души и горячего балканского сердца.

Место встречи Востока и Запада, прошлого и настоящего.

Наша прогулка охватит все его доминанты от древней крепости до дворцов и храмов нового времени.

А поскольку главное в любом городе — люди, я расскажу вам, какие они — настоящие белградцы.
Весь центр Белграда за 3 часа!
Весь центр Белграда за 3 часа!
Весь центр Белграда за 3 часа!
Весь центр Белграда за 3 часа!
Весь центр Белграда за 3 часа!
Весь центр Белграда за 3 часа!
Весь центр Белграда за 3 часа!

Что вас ожидает

Насыщенный и нарядный маршрут

На обзорной экскурсии по историческому центру вы увидите живописную встречу реки Савы и Дуная — место зарождения города, ощутите дух старого Белграда в древней крепости и на мощёных улочках. Я покажу все достопримечательности, которые формируют облик города: Национальный музей — это главная сокровищница Сербии; Королевский дворец, Парламент, несколько православных церквей (с внутренним осмотром по вашему желанию). Кроме прекрасных фундаментальных построек обращу ваше внимание и на здание телецентра, пострадавшее от бомбардировок в 1999 году. Несмотря на насыщенность программы, прогулка вас не утомит, поскольку всё находится в пешей доступности. А в середине или в конце пути мы можем остановиться на чашку кофе в старейшей кафане города:)

О сербах, белградцах и городе

«Мало в нём вещей, которых я нигде не встречал, пожалуй, всего три: его реки, небо и люди», — именно так говорил о Белграде его большой знаток, писатель Момо Капор. Люди — вот главная ценность города и причина, по которой вам непременно захочется сюда вернуться. О местных мы и поговорим: как сербы жили при турках и в дальнейшем при Тито? что чувствовали и о чём думали во время бомбардировок 1999 года? чем живут белградцы сегодня, где они отдыхают, куда ходят на ужин? Конечно, я погружу вас и в прошлое достопримечательностей — как историк по профессии. А как влюблённый в Белград человек — поделюсь советами, что ещё посмотреть в столице и что попробовать.

Организационные детали

  • Расходы на еду и напитки не входят в стоимость экскурсии
  • Посещение музеев и дворцов не предусмотрено

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Анна
Анна
Профессиональный гид, выпускница исторического факультета МГУ, преподаватель сербского языка и горячо влюблённый в Сербию человек. Впервые я оказалась в Сербии в 2015 году, и с тех пор моя жизнь и работа неразрывно связаны с этой страной. Я верю, что у Сербии есть душа, и моя цель — помочь вам ее постичь!:)
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