Любовные драмы старого Белграда
Прогулка по центру Белграда откроет вам мир романтических историй, где страсть переплетается с политикой. Погрузитесь в атмосферу 19 и 20 веков
Начало: У гостиницы «Москва»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Белград: экскурсия на стыке веков и культур
Исследуйте сокровищницу Белграда: от королевских дворцов до потайных уголков старого города. Уникальный маршрут для путешественников
Начало: Ул. Таковска, 2. Перед входом в здание Почты
12 окт в 16:00
13 окт в 10:00
от €78 за человека
Белград в кино: экскурсия по местам съёмок
Прогулка по Белграду с погружением в мир кино. Откройте для себя столицу Сербии через призму фильма "Отель"Белград ""
Начало: У отеля «Москва»
30 окт в 09:00
31 окт в 09:00
от €129 за всё до 6 чел.
Сербия и Россия в Белграде: 800 лет дружбы
Узнайте, как переплелись судьбы Сербии и России в Белграде. Погрузитесь в историю, культуру и архитектуру столицы Сербии
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от €149 за всё до 10 чел.
