Найдено 4 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Белграде на русском языке, цены от €78. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Любовные драмы старого Белграда
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по центру Белграда откроет вам мир романтических историй, где страсть переплетается с политикой. Погрузитесь в атмосферу 19 и 20 веков
Начало: У гостиницы «Москва»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Белград - город на границе двух культур
Пешая
3 часа
317 отзывов
Индивидуальная
Исследуйте сокровищницу Белграда: от королевских дворцов до потайных уголков старого города. Уникальный маршрут для путешественников
Начало: Ул. Таковска, 2. Перед входом в здание Почты
12 окт в 16:00
13 окт в 10:00
от €78 за человека
Белград в кино
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Белграду с погружением в мир кино. Откройте для себя столицу Сербии через призму фильма "Отель"Белград ""
Начало: У отеля «Москва»
30 окт в 09:00
31 окт в 09:00
от €129 за всё до 6 чел.
Сербия и Россия в Белграде: 800 лет дружбы
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Узнайте, как переплелись судьбы Сербии и России в Белграде. Погрузитесь в историю, культуру и архитектуру столицы Сербии
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от €149 за всё до 10 чел.

