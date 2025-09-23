Индивидуальная
до 10 чел.
Любовные драмы старого Белграда
Прогулка по центру Белграда откроет вам мир романтических историй, где страсть переплетается с политикой. Погрузитесь в атмосферу 19 и 20 веков
Начало: У гостиницы «Москва»
23 сен в 10:00
25 сен в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Путешествие из Белграда в Суботицу - с вином и спа
Откройте для себя уникальную культуру Сербии через вино и архитектуру. Винодельня, прогулка по Суботице и расслабление в спа ждут вас
Начало: У вашего отеля в Белграде или Нови-Саде
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
от €350 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сремски-Карловци - хранитель сербской идентичности
Погрузитесь в атмосферу старинного города на берегу Дуная. Увидите уникальные достопримечательности и узнаете интересные факты о сербской истории
29 сен в 10:00
30 сен в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Исследуйте Белград с новой стороны: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт. Погрузитесь в историю и креативную жизнь сербской столицы
17 сен в 10:00
19 сен в 10:00
€257 за всё до 4 чел.
