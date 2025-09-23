Мои заказы

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» в Белграде на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Любовные драмы старого Белграда
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по центру Белграда откроет вам мир романтических историй, где страсть переплетается с политикой. Погрузитесь в атмосферу 19 и 20 веков
Начало: У гостиницы «Москва»
23 сен в 10:00
25 сен в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Путешествие из Белграда в Суботицу - с вином и спа
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Откройте для себя уникальную культуру Сербии через вино и архитектуру. Винодельня, прогулка по Суботице и расслабление в спа ждут вас
Начало: У вашего отеля в Белграде или Нови-Саде
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
от €350 за человека
Сремски-Карловци - хранитель сербской идентичности (из Белграда)
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в атмосферу старинного города на берегу Дуная. Увидите уникальные достопримечательности и узнаете интересные факты о сербской истории
29 сен в 10:00
30 сен в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Белград на колесах: Земун, собор Святого Савы и стрит-арт
На машине
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Исследуйте Белград с новой стороны: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт. Погрузитесь в историю и креативную жизнь сербской столицы
17 сен в 10:00
19 сен в 10:00
€257 за всё до 4 чел.

Сколько стоит экскурсия по Белграду в сентябре 2025
Сейчас в Белграде в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 350. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
